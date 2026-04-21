Διαθήκες: Τι αλλάζει με το νέο νομοσχέδιο

Νέο νομοσχέδιο για τις διαθήκες εισάγει ελέγχους αυθεντικότητας, διατηρώντας τις ιδιόγραφες με αυστηρότερες δικλίδες ασφαλείας.

Οι διαθήκες εισέρχονται σε νέο πλαίσιο ρυθμίσεων, καθώς μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης ξεκινά η διαδικασία για την κατάθεση σχεδίου νόμου στη Βουλή. Η εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων τοποθετείται χρονικά στις 16 Σεπτεμβρίου 2026, με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους.

Οι αλλαγές εστιάζουν στην ενίσχυση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των διαδικασιών, χωρίς να καταργείται η δυνατότητα σύνταξης ιδιόγραφων διαθηκών, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Παραμένουν οι ιδιόγραφες διαθήκες

Το νέο πλαίσιο διατηρεί τις ιδιόγραφες διαθήκες, εισάγοντας όμως πρόσθετες ασφαλιστικές δικλίδες για την αποφυγή προβλημάτων. Στόχος είναι να περιοριστούν περιστατικά πλαστογράφησης ή καταχρηστικών ενεργειών που οδηγούν σε δικαστικές διαμάχες.

Η διατήρηση αυτής της μορφής διαθήκης εξασφαλίζει ευελιξία για τους πολίτες, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η προστασία των εμπλεκομένων.

Έλεγχος αυθεντικότητας και διαδικασίες

Για να αποκτήσουν νομική ισχύ, οι ιδιόγραφες διαθήκες θα πρέπει να ελέγχονται ως προς την αυθεντικότητά τους. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται μέσω μαρτύρων και πραγματογνωμόνων κατά την κατάθεσή τους σε συμβολαιογράφο.

Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται όταν τα έγγραφα κατατίθενται από συγγενείς που δεν είναι τέκνα ή σύζυγοι, διασφαλίζοντας ότι η διαθήκη ανταποκρίνεται στην πραγματική βούληση του διαθέτη.

Τι ισχύει για συγγενείς πρώτου βαθμού

Αντίστοιχη διαδικασία ελέγχου προβλέπεται και για περιπτώσεις όπου η διαθήκη κατατίθεται από παιδιά ή τον επιζώντα σύζυγο, εφόσον έχει παρέλθει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από τον θάνατο.

Η πρόβλεψη αυτή ενισχύει τη διαφάνεια και περιορίζει τις πιθανότητες αμφισβήτησης της εγκυρότητας των εγγράφων.

Στόχος η αποφυγή δικαστικών διαφορών

Οι νέες ρυθμίσεις επιδιώκουν να μειώσουν τις συγκρούσεις μεταξύ κληρονόμων, οι οποίες συχνά προκύπτουν από αμφισβητήσεις σχετικά με τη γνησιότητα των διαθηκών.

Με την εισαγωγή ελέγχων και σαφών διαδικασιών, επιδιώκεται η καλύτερη αποτύπωση της βούλησης του διαθέτη, ενισχύοντας παράλληλα την προστασία των δικαιούχων.

Ένα πιο ασφαλές πλαίσιο

Η συνδυασμένη εφαρμογή ευελιξίας και αυστηρότερων ελέγχων δημιουργεί ένα πιο αξιόπιστο σύστημα για τη διαχείριση των διαθηκών.

Το νέο πλαίσιο φιλοδοξεί να διασφαλίσει ότι οι αποφάσεις του διαθέτη εφαρμόζονται με ακρίβεια, μειώνοντας τις αβεβαιότητες και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στη διαδικασία.