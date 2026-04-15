Κληρονομιές: Πώς αλλάζουν οι ιδιόγραφες διαθήκες – Πότε απαιτείται έλεγχος γνησιότητας

Πίνακας περιεχομένων

Το νέο κληρονομικό δίκαιο φέρνει αλλαγές στις διαθήκες, με έμφαση σε ελέγχους γνησιότητας και μεγαλύτερη ασφάλεια για τους κληρονόμους.

Το νέο κληρονομικό δίκαιο εισέρχεται στην τελική φάση πριν την κατάθεσή του στη Βουλή, συγκεντρώνοντας έντονο κοινωνικό και οικονομικό ενδιαφέρον, καθώς φέρνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των διαθηκών.

Σύμφωνα με «ΤΑ ΝΕΑ», η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες, ανοίγοντας τον δρόμο για την προώθηση του σχεδίου νόμου, το οποίο εκτιμάται ότι θα τεθεί σε ισχύ από τις 16 Σεπτεμβρίου 2026, με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους.

Πώς αλλάζει το καθεστώς των διαθηκών

Στο νέο πλαίσιο διατηρείται η δυνατότητα σύνταξης ιδιόγραφων διαθηκών, ωστόσο εισάγονται πρόσθετοι έλεγχοι για την εγκυρότητά τους.

Στόχος των ρυθμίσεων είναι να περιοριστούν φαινόμενα πλαστογραφίας και καταχρηστικών πρακτικών, τα οποία συχνά οδηγούν σε δικαστικές διαμάχες μεταξύ των κληρονόμων.

Οι νέοι έλεγχοι για τη γνησιότητα

Για να θεωρηθεί έγκυρη μια ιδιόγραφη διαθήκη, θα απαιτείται έλεγχος της γνησιότητάς της μέσω μαρτύρων και πραγματογνωμόνων.

Η διαδικασία αυτή ενεργοποιείται όταν η διαθήκη κατατίθεται σε συμβολαιογράφο από συγγενείς που δεν είναι παιδιά ή σύζυγοι του διαθέτη.

Τι ισχύει για παιδιά και επιζώντα σύζυγο

Αντίστοιχοι έλεγχοι θα εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις όπου η διαθήκη προσκομίζεται από παιδιά ή τον επιζώντα σύζυγο, όταν έχει μεσολαβήσει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από τον θάνατο.

Η ρύθμιση αυτή ενισχύει τη διαφάνεια και μειώνει τις πιθανότητες αμφισβήτησης της εγκυρότητας των εγγράφων.

Η ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας

Το νέο σύστημα επιχειρεί να διατηρήσει την ευελιξία που προσφέρουν οι ιδιόγραφες διαθήκες, επιτρέποντας την ελεύθερη αποτύπωση της βούλησης του διαθέτη.

Ταυτόχρονα, εισάγονται σαφείς δικλείδες ασφαλείας, ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματα των κληρονόμων και να αποφεύγονται καταστάσεις που οδηγούν σε νομικές αντιπαραθέσεις.

Το επόμενο βήμα για το νομοσχέδιο

Με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, ξεκινά η διαδικασία για την κατάθεση του σχεδίου νόμου στη Βουλή.

Εφόσον δεν υπάρξουν απρόοπτα, το νέο κληρονομικό δίκαιο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο του 2026, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο.