Ίδρυμα Ωνάση: Συνεχίζεται το πρόγραμμα Organmeetings για τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις

Το Ίδρυμα Ωνάση, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και το Ωνάσειο Νοσοκομείο, συνεχίζει να διευρύνει και να ενισχύει το επιτυχημένο διαδικτυακό του πρόγραμμα Organmeetings, ενημερώνοντας για τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις. Έχοντας ήδη προσελκύσει πάνω από 2.000 συμμετέχοντες, σε 8 διαδικτυακές συναντήσεις, το πρόγραμμα προσκαλεί εταιρείες, οργανισμούς και συλλόγους να ενταχθούν στο δίκτυο των «Πολύτιμων Κρίκων» στην επόμενη διαδικτυακή συνάντηση, την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026, στις 15:00.

Το πρόγραμμα αποτελεί βασικό πυλώνα της Εθνικής Πρωτοβουλίας για τη Δωρεά Οργάνων και τις Μεταμοσχεύσεις, με στόχο τη διάχυση έγκυρης και επιστημονικά τεκμηριωμένης πληροφόρησης, ώστε να διαχωριστεί η αλήθεια από τον μύθο, να εξηγηθεί η λειτουργία του ελληνικού συστήματος μεταμοσχεύσεων και να αναδειχθεί ο κρίσιμος ρόλος του κάθε ανθρώπου σε αυτή την υπέρτατη πράξη προσφοράς.

«Η δωρεά οργάνων είναι μια πράξη υπέρτατης αγάπης και αλληλεγγύης, ένα δώρο ζωής για χιλιάδες συνανθρώπους μας. Μέσω των Organmeetings, στοχεύουμε να καταρρίψουμε τους μύθους, να προσφέρουμε έγκυρη γνώση και να εμπνεύσουμε συλλογική δράση» επισημαίνει ο Υπεύθυνος των Προγραμμάτων Υγείας του Ιδρύματος Ωνάση, Αλέξανδρος Μωρέλλας. «Η ανταπόκριση μέχρι σήμερα από εταιρείες και εργαζομένους είναι σταθερά ανοδική, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη ανάγκη για ουσιαστική ενημέρωση και την επιθυμία της κοινωνίας να συμβάλει ενεργά στη μάχη υπέρ της ζωής».

Η πρόοδος στον τομέα των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα είναι εμφανής: μόνο το 2025 προστέθηκαν 30.000 νέοι δωρητές στο Εθνικό Μητρώο, φτάνοντας τους 57.000 συνολικά, ενώ από το 2022 καταγράφονται συνεχώς ρεκόρ μεταμοσχεύσεων. Ωστόσο, παρά τα σημαντικά αυτά βήματα, η Ελλάδα παραμένει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (20-25 δωρητές ανά εκατομμύριο κατοίκους), αναδεικνύοντας την επιτακτική ανάγκη για εντατικοποίηση της συλλογικής προσπάθειας.

Η συμμετοχή στα Organmeetings είναι δωρεάν και τη φόρμα έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν στελέχη που μπορούν να οργανώσουν δράσεις με συλλογική συμμετοχή εργαζομένων ή μελών, όπως Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού, Διευθυντές Marketing και Πρόεδροι Συλλόγων. Οι οργανισμοί που συμμετέχουν λαμβάνουν επίσημη πιστοποίηση από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και εντάσσονται στο δίκτυο των «Πολύτιμων Κρίκων», αναδεικνύοντας έμπρακτα την εταιρική τους κοινωνική ευθύνη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Organmeetings και τις πρωτοβουλίες του Ιδρύματος Ωνάση, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν το www.onassis.org.

Γιατί η δωρεά οργάνων δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι μια επιλογή ζωής. Και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο και πιο ουσιαστικό βήμα.