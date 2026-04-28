Ίδρυμα Ωνάση – Organmeetings on the spot: Όλοι μαζί δυναμώνουμε την αλυσίδα ζωής

Μετά την επιτυχημένη επίσκεψη στο ΓΝΑ ΚΑΤ, επόμενος σταθμός είναι το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026.

Το Ίδρυμα Ωνάση, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και το Ωνάσειο Νοσοκομείο, συνεχίζει δυναμικά την εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις, καλλιεργώντας μια ευρεία κουλτούρα ανιδιοτελούς προσφοράς στην κοινωνία. Στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας, που υλοποιείται από τους τρεις φορείς εδώ και πέντε χρόνια, το πρόγραμμα “Organmeetings on the spot” επισκέπτεται δημόσια νοσοκομεία σε όλη τη χώρα με στόχο την πληρέστερη και σε βάθος ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας που βρίσκονται στο πεδίο της «μάχης» για τον σημαντικό αυτόν τομέα υγείας και τις διαδικασίες που τον διέπουν.

Μέχρι σήμερα, οι συναντήσεις “Organmeetings on the spot” έχουν φιλοξενηθεί με επιτυχία στο «Γ.Ν.Α. Ο Ευαγγελισμός», στο «Π.Γ.Ν. Αττικόν» και, πιο πρόσφατα, στο «Γ.Ν.Α. ΚΑΤ», την Πέμπτη 12 Μαρτίου όπου πάνω από 150 επαγγελματίες υγείας ενημερώθηκαν εκτενώς για το παρόν και τις προοπτικές των μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας, καθώς και για τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία φιλικών προς τη δωρεά οργάνων νοσοκομείων.

Στο γεμάτο αμφιθέατρο του ΚΑΤ, ο Πρόεδρος του Ωνασείου, κ. Ιωάννης Ν. Μπολέτης, ευχαρίστησε τη Διοίκηση και τους επαγγελματίες υγείας του νοσοκομείου για την εντυπωσιακή ανταπόκρισή τους στο πρόγραμμα, επισημαίνοντας: «Η κατάμεστη αίθουσα μας γεμίζει αισιοδοξία και επιβεβαιώνει ότι υπάρχει ισχυρό ενδιαφέρον και διάθεση για ουσιαστική ενημέρωση και εκπαίδευση γύρω από τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις. Η ενίσχυση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης των ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του συστήματος υγείας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της μεταμοσχευτικής δραστηριότητας στη χώρα μας. Μέσα από τέτοιες δράσεις, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για περισσότερες ευκαιρίες ζωής για τους συνανθρώπους μας». Ο κ. Μπολέτης ανέφερε ότι ο επόμενος σταθμός του ενημερωτικού προγράμματος “Organmeetings on the spot” θα είναι το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, το οποίο θα φιλοξενήσει το πρόγραμμα την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026.

Από την πλευρά του, ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΚΑΤ, κ. Ιωάννης Ηλιόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Το Γ.Ν.Α. ΚΑΤ τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει σε έναν ουσιαστικό μετασχηματισμό, εξελισσόμενο σε ένα σύγχρονο και φιλικό προς τη μεταμόσχευση νοσοκομείο, με σαφή προτεραιότητα στη δωρεά οργάνων. Μέσα από στοχευμένες ενέργειες, ενίσχυση των διαδικασιών και συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού, το Νοσοκομείο συμβάλλει ενεργά στην εθνική προσπάθεια για την ανάπτυξη των μεταμοσχεύσεων. Καθοριστικής σημασίας για την πορεία αυτή υπήρξε η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με ιατρούς, οι οποίοι με την επιστημονική τους κατάρτιση και εμπειρία αναβάθμισαν τόσο τις επιχειρησιακές δυνατότητες όσο και τη συνολική προσέγγιση στη δωρεά οργάνων. Το ΚΑΤ καλλιεργεί καθημερινά μια σύγχρονη κουλτούρα ευαισθητοποίησης, εμπιστοσύνης και προσφοράς ζωής και θα συνεχίσει με συνέπεια να στηρίζει και να ενισχύει κάθε πρωτοβουλία που προάγει τη δωρεά οργάνων και συμβάλλει ουσιαστικά στη σωτηρία ανθρώπινων ζωών».

Σταθερός σύμμαχος στην Εθνική Πρωτοβουλία που έχει αναληφθεί εδώ και μια πενταετία από το Ίδρυμα Ωνάση είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, υπό την επιστημονική αιγίδα του οποίου τελούν οι σχετικές ενημερωτικές δράσεις. «Το “Organmeetings on the spot” είναι ένα σύγχρονο και εξελισσόμενο πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων» επισήμανε ο Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, κ. Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης, προσθέτοντας: «Η δράση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν αφορά επαγγελματίες υγείας, γιατί μόνο μέσα από τη σωστή ενημέρωση και εκπαίδευσή τους μπορούμε να έχουμε νοσοκομεία και χώρους υγείας φιλικούς προς τη δωρεά, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω βελτίωση της δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων στη χώρα μας».

Τέλος, η συντονίστρια διευθύντρια ΜΕΘ στο Γ.Ν.Α. ΚΑΤ και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας, κα Μαρία Θεοδωρακοπούλου, σημείωσε: «Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας αποτελεί τον πυρήνα της διαδικασίας δωρεάς οργάνων, όπου η μάχη για τη ζωή αποκτά μια διαφορετική διάσταση. Με έγκαιρη αναγνώριση δυνητικών δοτών, άρτια διαχείριση και σεβασμό και ενσυναίσθηση προς τις οικογένειες, η Εντατική μπορεί να μετατρέψει μια απώλεια σε ελπίδα για πολλούς ασθενείς. Στο ΚΑΤ, η συμβολή της ΜΕΘ είναι καθοριστική και η ομάδα της δίνει καθημερινά αυτή τη δύσκολη αλλά βαθιά ανθρώπινη μάχη, ώστε μέσα από το τέλος να γεννιούνται νέες ζωές».

Το Ίδρυμα Ωνάση, παράλληλα, με το πρόγραμμα “Organmeetings on the spot”, έχει σχεδιάσει και υλοποιεί το διαδικτυακό σεμινάριο “Organmeetings”, ένα πρόγραμμα ενημέρωσης για τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις, το οποίο απευθύνεται σε εταιρείες, οργανισμούς και συλλόγους, που καλούνται να εγγραφούν και να γίνουν μέλη ενός ευρύτερου δικτύου αλληλεγγύης και ανιδιοτελούς προσφοράς. Μέχρι σήμερα, οι 7 επιτυχημένες διαδικτυακές συναντήσεις “Organmeetings”, με πιο πρόσφατη αυτή της 18ης Μαρτίου, έχουν προσελκύσει πάνω από 1.900 συμμετέχοντες. Αυτή η ανταπόκριση επιβεβαιώνει την αυξανόμενη ανάγκη για έγκυρη πληροφόρηση γύρω από αυτό το κρίσιμο κοινωνικό θέμα.

Η επόμενη διαδικτυακή συνάντηση “Organmeetings” έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026. Οι πολίτες μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στο www.onassis.org.

