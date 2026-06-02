ΑΣΕΠ: Σφοδρές αντιδράσεις για τις δηλώσεις περί «μαραθωνίου» στις προκηρύξεις εκπαιδευτικών

Αντιδράσεις προκαλούν στους εργαζόμενους του Υπουργείου Παιδείας και των Περιφερειακών του Υπηρεσιών οι δηλώσεις του Προέδρου του ΑΣΕΠ, με αφορμή την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων 130.000 εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για τις προκηρύξεις 1ΓΕ και 2ΓΕ/2026.

ΑΣΕΠ– Η ΠΟΣΥΠ χαρακτηρίζει «ατυχείς» τις αναφορές σε «μαραθώνιο» που απαιτεί «ταχύτητες δρόμου 100 μέτρων», υπογραμμίζοντας ότι ο ενδελεχής έλεγχος χιλιάδων δικαιολογητικών αποτελεί μια ιδιαίτερα απαιτητική διοικητική διαδικασία, η οποία επιβαρύνει κυρίως τους υπαλλήλους του ΥΠΑΙΘΑ και των ήδη υποστελεχωμένων Περιφερειακών Υπηρεσιών.

Στην ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία θέτει ζήτημα θεσμικής παρέμβασης σε διαδικασία άλλου φορέα, αναδεικνύει τις καθυστερήσεις στη φετινή διαδικασία σε σχέση με το 2023 και προειδοποιεί ότι οι ασφυκτικές προθεσμίες, ο υπέρογκος φόρτος εργασίας και η έλλειψη ανταμοιβής για τους υπαλλήλους οδηγούν τον κλάδο στα όριά του. Παράλληλα, αναφέρει ότι Σύλλογοι Υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών έχουν ζητήσει από την ΠΟΣΥΠ την προκήρυξη απεργίας – αποχής από κάθε ενέργεια που αφορά την υλοποίηση των προκηρύξεων 1ΓΕ και 2ΓΕ/2026.

Aναλυτικά η ανακοίνωση από ΠΟΣΥΠ:

Ατυχείς οι δηλώσεις του Προέδρου του ΑΣΕΠ για μαραθώνιους και δρομείς 100 μέτρων.

κε Πρόεδρε,

Με έκπληξη διαβάσαμε τις δηλώσεις σας, σε εκπαιδευτικά sites, με αφορμή την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων 130.000 εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης για τις προκηρύξεις 1ΓΕ και 2ΓΕ/2026 του ΑΣΕΠ, που αφορούν στην απαιτητική εργασία που υλοποιείται πρωτίστως και ετεροβαρώς από τους εργαζόμενους του Υπουργείου Παιδείας και των Περιφερειακών του Υπηρεσιών, για τον ενδελεχή έλεγχο των χιλιάδων δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Δυστυχώς την υπεύθυνη και απαιτητική αυτή διοικητική εργασία την παρομοιάζετε με μαραθώνιο δρόμο που απαιτεί όμως ταχύτητες δρόμου 100 μέτρων και αναρωτιόμαστε πρώτον με ποια θεσμική ιδιότητα παρεμβαίνετε στην διοικητική διαδικασία άλλου φορέα και δεύτερον με ποια αρμοδιότητα υποδεικνύετε σε εργαζόμενους άλλου φορέα τον τρόπο εργασίας τους και μάλιστα με αυτό το ατυχές παράδειγμα, που είτε κυριολεκτικά, είτε μεταφορικά οδηγεί σίγουρα στην αποτυχία.

Όπως δηλώσαμε και στην Υπουργό Παιδείας κα Ζαχαράκη, δηλώνουμε και σε εσάς,

η φετινή προκήρυξη – διαδικασία έχει καθυστερήσει δραματικά, όχι πάντως με ευθύνη των εργαζομένων του Υπουργείου Παιδείας, περισσότερο από (2) μήνες, σε σχέση με το 2023 γεγονός που καθιστά ανεδαφικές πλέον τις προθεσμίες για την υλοποίησή της και συνεπώς όποιος φέρει την ευθύνη ας αναλάβει και το κόστος και να μην το μετακυλύει στους εργαζόμενους,

οι ασφυκτικές προθεσμίες και εργασίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις πρέπει να συναθροιστούν στον ήδη υπέρογκο φόρτο εργασίας των υπηρεσιών μας και ειδικά των Περιφερειακών, υπενθυμίζοντας ότι η διαδικασία αυτή, που εσείς την παρομοιάζετε με μαραθώνιο, θα πρέπει να υλοποιηθεί από τους υπαλλήλους των υποστελεχωμένων υπηρεσιών μας σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα,

εξαιτίας αυτού του απίθανου φόρτου εργασίας η πλειοψηφία των συναδέλφων μας αδυνατεί να λάβει ακόμη και την καλοκαιρινή της άδεια, όπως επιθυμεί και την μετάταξη της σε άλλη υπηρεσία-υπουργείο, αρκεί να φύγει από αυτή την εργασιακή Βαβέλ, που εξυπηρετεί περίπου το 1/3 της γραφειοκρατίας όλου του Δημοσίου και την οποία ο προηγούμενος Υπουργός κος Πιερρακάκης την χαρακτήρισε ως βυζαντινή,

η ανωτέρω διαδικασία υλοποιείται στο μεγαλύτερο και πιο απαιτητικό μέρος της, από τους υπαλλήλους των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘΑ χωρίς καμία ανταμοιβή, όταν για την συμμετοχή στις ανωτέρω προκηρύξεις του ΑΣΕΠ καταβάλλονται χιλιάδες παράβολα, εκατομμυρίων ευρώ, έτσι όλοι θα δουλεύουν αλλά ορισμένοι θα αμείβονται , διότι και οι υπάλληλοι και οι σύμβουλοι του ΑΣΕΠ λαμβάνουν ανταμοιβή.

Δυστυχώς, την επίσπευση, τον μαραθώνιο και την αγώνα ταχύτητας που ζητάτε από τους υπαλλήλους του ΥΠΑΙΘΑ, δεν τα βλέπουμε στον ΑΣΕΠ και στις συνηθισμένες πολύμηνες καθυστερήσεις στην έκδοση των αποτελεσμάτων των κάθε είδους προκηρύξεων του, προφανώς στον ΑΣΕΠ υπάρχει σεβασμός στο έργο των υπαλλήλων του.

Τέλος, σας δηλώνουμε ότι οι Σύλλογοι μας, των Υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘΑ με αποφάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων και των Γενικών τους Συνελεύσεων, έχουν αιτηθεί στην ΠΟΣΥΠ την προκήρυξη απεργίας –αποχής των υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών από κάθε ενέργεια που αφορά στην υλοποίηση των προκηρύξεων 1ΓΕ & 2ΓΕ/2026 του ΑΣΕΠ, για όλους τους ανωτέρω λόγους, αλλά και για λόγους αξιοπρέπειας πλέον του κλάδου μας.