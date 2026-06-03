Πανελλήνιες 2026: Εύκολα ή δύσκολα τα θέματα σε Αρχαία, Βιολογία και Μαθηματικά;
Πίνακας περιεχομένων
Πώς σχολιάζουν οι ειδικοί τα σημερινά θέματα.
Πανελλήνιες 2026 – Ήταν εύκολα ή δύσκολα τα θέματα σε Αρχαία, Μαθηματικά και Βιολογία;
Δείτε όλα όσα σχολίασαν τα φροντιστήρια Αξία στο iPaidia.gr.
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΔΩ
Αναφορικά με το μάθημα των Αρχαίων
Γενικότερα, τα θέματα ήταν μέτριας δυσκολίας, με σαφείς εκφωνήσεις , τόσο στο διδαγμένο , όσο και στο αδίδακτο κείμενο. Ειδικότερα, στο διδαγμένο κείμενο, η ενότητα 13 των Ηθικών Νικομαχείων είχε εξεταστεί στην
τελευταία προσομοίωση του Ομίλου μας. Τα ζητούμενα δεν είχαν κάποια συγκεκριμένη δυσκολία εκτός της ερώτησης που αφορά στο παράλληλο κείμενο, όπου οι μαθητές έπρεπε να είναι προσεχτικοί στον τρόπο σύνθεσης των δύο κειμένων.
Στο αδίδακτο κείμενο, εξετάστηκε ύστερα από χρόνια ρητορικό κείμενο , του οποίου η μετάφραση έχρηζε προσοχής στο δεύτερο τμήμα της. Η ερμηνευτική αφορούσε συγκεκριμένο χωρίο του κειμένου ξεχωριστό από αυτό, της μετάφρασης. Στις γραμματικές και συντακτικές παρατηρήσεις ζητήθηκαν κλασσικοί τύποι.
Αναφορικά με το μάθημα της Βιολογίας
Αναφορικά με τα Μαθηματικά
Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News
Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaidia.gr