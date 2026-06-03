Πανελλήνιες 2026: Εύκολα ή δύσκολα τα θέματα σε Αρχαία, Βιολογία και Μαθηματικά;

Σφοδρή κριτική στην πρόταση για ίδρυση νέου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας ασκεί η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών, κάνοντας λόγο για «επικοινωνιακό τέχνασμα» που, όπως υποστηρίζει, επιχειρεί να συγκαλύψει τη στρατηγική υπονόμευση της έρευνας στα δημόσια Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα. Η παράταξη υποστηρίζει ότι το πρόβλημα δεν λύνεται με μια νέα διοικητική δομή, αλλά με […]