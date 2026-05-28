Πανελλήνιες 2026: «Η αξία σας δεν χωράει σε λίγες κόλλες χαρτιού»

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις ξεκινούν και ο Στέφανος Παραστατίδης απηύθυνε μήνυμα στους υποψηφίους, τονίζοντας ότι η αξία τους δεν μπορεί να χωρέσει σε λίγες κόλλες χαρτιού.

Ο υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας και βουλευτής Κιλκίς του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής ευχήθηκε καλή επιτυχία στους μαθητές, επισημαίνοντας παράλληλα την ευθύνη της Πολιτείας για ένα πιο προσιτό και δίκαιο εκπαιδευτικό σύστημα.

Το μήνυμα προς τους υποψηφίους

Ο Στέφανος Παραστατίδης απευθύνθηκε στους μαθητές που ξεκινούν τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, αναγνωρίζοντας ότι πιθανότατα έχουν ήδη ακούσει πολλές φορές τις ίδιες ευχές και παραινέσεις.

Όπως ανέφερε, φράσεις όπως «καλή επιτυχία», «μην αγχώνεσαι» και «δεν τελειώνει η ζωή εδώ» είναι σωστές, όμως αυτή τη στιγμή μπορεί να ακούγονται στους υποψηφίους περισσότερο ως περιττός θόρυβος.

Η κούραση και η αγωνία των μαθητών

Στο μήνυμά του στάθηκε στην κούραση των υποψηφίων, στις ατελείωτες ώρες διαβάσματος και στα θέματα της τελευταίας στιγμής.

Αναφέρθηκε επίσης στο άγχος που βιώνουν οι οικογένειες, σημειώνοντας το βλέμμα των γονιών που προσπαθούν να κρύψουν τη δική τους αγωνία, ώστε να μη φορτώσουν περισσότερο τα παιδιά τους.

«Τη δουλειά σας την κάνατε»

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τόνισε προς τους υποψηφίους και τις οικογένειές τους ότι τη δική τους δουλειά την έχουν κάνει.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Πολιτεία και οι πολιτικοί δεν πρέπει να ξεχνούν τη δική τους ευθύνη απέναντι στους μαθητές και στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Η ευθύνη της Πολιτείας

Σύμφωνα με τον Στέφανο Παραστατίδη, η ευθύνη της Πολιτείας δεν είναι απλώς να εύχεται καλή επιτυχία στους υποψηφίους.

Όπως σημείωσε, οι πολιτικοί έχουν ευθύνη να χτίσουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα πιο προσιτό και πιο δίκαιο για όλους τους μαθητές.

Η κριτική στο εξεταστικό σύστημα

Ο υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι ένα σύστημα που αξιολογεί τους μαθητές μόνο σε μια στιγμή και μέσα σε τρεις ώρες είναι εξ ορισμού άδικο.

Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι ένα Λύκειο που λειτουργεί μόνο ως προθάλαμος για το πανεπιστήμιο είναι εξ ορισμού αντιεκπαιδευτικό.

Η αναφορά στην παραπαιδεία

Ο Στέφανος Παραστατίδης έθεσε και το ζήτημα της παραπαιδείας, η οποία, όπως ανέφερε, γονατίζει οικονομικά τις οικογένειες.

Τόνισε ότι στόχος πρέπει να είναι ο περιορισμός της, καθώς το σημερινό βάρος που επωμίζονται πολλές οικογένειες δημιουργεί άνισες συνθήκες για τους μαθητές.

Το Δημόσιο Σχολείο ως εφαλτήριο

Στο μήνυμά του υπογράμμισε ότι στόχος πρέπει να είναι ένα Δημόσιο Σχολείο που θα λειτουργεί ως εφαλτήριο για τα όνειρα των μαθητών.

Όπως σημείωσε, το σχολείο δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο, αλλά χώρο που στηρίζει ουσιαστικά τις δυνατότητες και τις προοπτικές κάθε παιδιού.

«Η αξία σας δεν χωράει σε λίγες κόλλες χαρτιού»

Ο Στέφανος Παραστατίδης κάλεσε τους μαθητές να θυμούνται ότι η αξία τους δεν χωράει σε λίγες κόλλες χαρτιού.

Κλείνοντας, τόνισε ότι η Πολιτεία οφείλει να αναμετρηθεί με τη δική της ευθύνη και να φτιάξει ένα σχολείο, ένα κράτος και τελικά μια ζωή που να αξίζει στα παιδιά.