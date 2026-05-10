Συντάξεις: Τι αλλάζει με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα e-ΕΦΚΑ – Το χρονοδιάγραμμα

Οι συντάξεις βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας ψηφιακής μετάβασης του e-ΕΦΚΑ, καθώς το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα αναμένεται να παραδοθεί έως τα τέλη Αυγούστου, με στόχο να περιοριστούν οι καθυστερήσεις και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες απονομής.

Το έργο βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο, αφού έχει ολοκληρωθεί πάνω από το 50% της απαιτούμενης διαδικασίας. Παράλληλα, έως το τέλος του τρέχοντος μήνα έχει τεθεί ως στόχος να ενταχθούν στο νέο σύστημα και οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, δηλαδή οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες.

Νέο ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον για τον e-ΕΦΚΑ

Το νέο ΟΠΣ σηματοδοτεί συνολική αναμόρφωση του πληροφοριακού περιβάλλοντος της Κοινωνικής Ασφάλισης. Αντί για διάσπαρτα συστήματα, ο e-ΕΦΚΑ περνά σε ένα ενιαίο, σύγχρονο και διαλειτουργικό πλαίσιο, το οποίο φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων.

Μέσα από αυτή την ενοποίηση, όλες οι βασικές λειτουργίες του Φορέα οργανώνονται σε κοινή ψηφιακή βάση. Η διαχείριση των εισφορών, ο ασφαλιστικός χρόνος, οι ελεγκτικές διαδικασίες, οι παροχές και η απονομή συντάξεων εντάσσονται σε ένα περιβάλλον που επιτρέπει ταχύτερη και πιο συνεκτική λειτουργία.

Ποιες λειτουργίες αναβαθμίζονται

Η νέα ψηφιακή υποδομή δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ενιαία εφαρμογή των ασφαλιστικών κανόνων, άμεση προσαρμογή σε κανονιστικές αλλαγές και βελτίωση της διοικητικής αποτελεσματικότητας. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην ενίσχυση της εισπραξιμότητας και στη μεγαλύτερη διαφάνεια των διαδικασιών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η διασύνδεση του νέου συστήματος με κρίσιμους δημόσιους φορείς, όπως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Με αυτόν τον τρόπο, διαμορφώνεται πιο αξιόπιστο πλαίσιο ανταλλαγής δεδομένων, μειώνονται τα διοικητικά κενά και ενισχύεται η συνολική αποτελεσματικότητα του e-ΕΦΚΑ.

Τα βασικά οφέλη για ασφαλισμένους και επιχειρήσεις

Ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της λειτουργίας του ΟΠΣ είναι η επιτάχυνση στην απονομή των συντάξεων. Η καθιέρωση ενιαίων και αυτοματοποιημένων διαδικασιών αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τις καθυστερήσεις, αντιμετωπίζοντας ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα για τους ασφαλισμένους.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η ηλεκτρονική Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, που στοχεύει στην ακριβέστερη αποτύπωση των ασφαλιστικών δεδομένων και στην έγκαιρη καταγραφή των υποχρεώσεων των εργοδοτών. Παράλληλα, το νέο Μητρώο Εργοδοτών και η ψηφιακή διαχείριση των δικαιολογητικών αναμένεται να μειώσουν τη γραφειοκρατία και την ανάγκη φυσικής παρουσίας στις υπηρεσίες του Φορέα.

Περισσότερη διαφάνεια και καλύτερος έλεγχος εισφορών

Το νέο πληροφοριακό σύστημα ενισχύει και τον ελεγκτικό μηχανισμό, καθώς επιτρέπει πιο αποτελεσματική παρακολούθηση των εισφορών. Η δυνατότητα αυτή συνδέεται άμεσα με την καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και με τη θωράκιση των διαδικασιών του ασφαλιστικού συστήματος.

Με την πλήρη λειτουργία του ΟΠΣ, ο e-ΕΦΚΑ επιδιώκει να πετύχει μεγαλύτερη ταχύτητα, αυξημένη διαφάνεια και ουσιαστική βελτίωση στην καθημερινή του λειτουργία. Πρόκειται για ένα έργο που δεν περιορίζεται στην τεχνική αναβάθμιση, αλλά αφορά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται και λειτουργεί η Κοινωνική Ασφάλιση.

Το χρονοδιάγραμμα και η παρουσίαση του σχεδίου

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου, ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Δρ. Αλέξανδρος Βαρβέρης, παρουσίασε το στρατηγικό σχέδιο του Φορέα στην Πάτρα, την περασμένη Τρίτη 5 Μαΐου. Είχαν προηγηθεί αντίστοιχες παρουσιάσεις στο Ηράκλειο Κρήτης και στη Λάρισα.

Ανάλογες δράσεις έχουν προγραμματιστεί για τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Το νέο ΟΠΣ εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό ψηφιακού μετασχηματισμού του ελληνικού κράτους και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος NextGenerationEU.

