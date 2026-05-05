Ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων το 2026: Γιατί φεύγουν μαζικά οι εργαζόμενοι

Πίνακας περιεχομένων

Ρεκόρ αιτήσεων συνταξιοδότησης καταγράφεται το 2026, με βασικούς λόγους τον φόβο αλλαγών στα όρια ηλικίας και τις ευνοϊκότερες συνθήκες αποχώρησης.

Το 2026 αναδεικνύεται σε χρονιά-ορόσημο για το ασφαλιστικό σύστημα, καθώς καταγράφεται έντονο κύμα αποχωρήσεων προς τη σύνταξη. Μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, οι νέες αιτήσεις ξεπέρασαν τις 58.000, αριθμός που αποτελεί την υψηλότερη επίδοση από την ίδρυση του ΕΦΚΑ.

Η αυξημένη κινητικότητα αποδίδεται σε μια σειρά παραγόντων που οδηγούν όλο και περισσότερους ασφαλισμένους στην επιλογή της συνταξιοδότησης, αντί της παραμονής στην εργασία.

Ρεκόρ αιτήσεων μέσα στο πρώτο τρίμηνο

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι αιτήσεις συνταξιοδότησης ανήλθαν σε 18.636 τον Ιανουάριο, 18.363 τον Φεβρουάριο και 21.214 τον Μάρτιο, φτάνοντας συνολικά τις 58.213.

Σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, η αύξηση είναι εντυπωσιακή, καθώς το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 είχαν κατατεθεί περίπου 48.000 αιτήσεις, ενώ το 2024 περίπου 51.500.

Συντάξεις: Πώς τα πλασματικά έτη μειώνουν τα όρια ηλικίας έως 7 χρόνια

Οι γυναίκες στο επίκεντρο των αιτήσεων

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της φετινής εικόνας είναι ότι περίπου 7 στις 10 αιτήσεις προέρχονται από γυναίκες ασφαλισμένες.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται και με την κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων από το 2023, γεγονός που επηρέασε σημαντικά τις επιλογές τους και τις ώθησε να αποχωρήσουν νωρίτερα, όπου αυτό είναι εφικτό.

Συντάξεις: Έρχονται αλλαγές για 295.000 δικαιούχους

Οι βασικοί λόγοι της μαζικής εξόδου

Πέντε βασικοί παράγοντες φαίνεται να τροφοδοτούν το κύμα φυγής προς τη σύνταξη. Πρώτος και κυριότερος είναι ο φόβος για μελλοντική αύξηση των ορίων ηλικίας, είτε από το 2027 είτε από το 2030.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζει η ανησυχία για αλλαγές στο καθεστώς εξαγοράς πλασματικών ετών, καθώς και η επικείμενη αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών.

Νέοι υπολογισμοί και οικονομικά κίνητρα

Από το 2026, οι συντάξιμες αποδοχές θα υπολογίζονται με βάση νέο δείκτη μεταβολής μισθών, κάτι που επηρεάζει το ύψος των νέων συντάξεων.

Ταυτόχρονα, η δυνατότητα απασχόλησης των συνταξιούχων με ευνοϊκότερους όρους λειτουργεί ως επιπλέον κίνητρο, καθώς πλέον δεν ισχύει η περικοπή της σύνταξης κατά 30%.

Προοπτικές για τα επόμενα χρόνια

Η τάση αυξημένων συνταξιοδοτήσεων αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, με το κύμα αποχωρήσεων να κορυφώνεται έως το 2027-2028.

Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να παίξει και η αποχώρηση της γενιάς των baby boomers, που σταδιακά βγαίνει από την αγορά εργασίας, επηρεάζοντας τη συνολική εικόνα του ασφαλιστικού συστήματος.

Με πληροφορίες από insider