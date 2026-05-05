Εκπαιδευτικοί ιδιωτικών σχολείων: Νέα παρέμβαση της ΟΙΕΛΕ για την προϋπηρεσία μετά το 2013

Η πλήρης αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων που εργάστηκαν σε ιδιωτικά δημοτικά σχολεία σε θέση δασκάλων παραμένει ανοιχτό ζήτημα, με την ΟΙΕΛΕ να συνεχίζει τον διάλογο με τον ΑΣΕΠ και την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, η μέχρι σήμερα αναγνώριση θεωρείται μερική, καθώς καλύπτει την προϋπηρεσία έως το 2013, ενώ δεν περιλαμβάνει το διάστημα που ακολούθησε, παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί συνέχισαν να εργάζονται με κανονικές συμβάσεις. Η ΟΙΕΛΕ ζητά νομική λύση, ώστε να αρθεί το εμπόδιο και να ολοκληρωθεί η αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από ΟΙΕΛΕ:

Συνεχίζεται ο διάλογος της ΟΙΕΛΕ με τον ΑΣΕΠ και την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας και μετά το 2013 των εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων που υπηρέτησαν σε θέση δασκάλων

Πριν από ακριβώς ένα χρόνο σημειώθηκε μια ακόμη σημαντική επιτυχία για την ΟΙΕΛΕ και τον κλάδο. Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων (κυρίως νηπιαγωγών) που υπηρετούσαν και εξακολουθούν να υπηρετούν σε ιδιωτικά δημοτικά σχολεία σε θέση δασκάλων. Θυμίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί προσλήφθηκαν δυνάμει μονοετών συμβάσεων την περίοδο 2004-2013, λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία και μετά από γόνιμο διάλογο της τότε Υπουργού Παιδείας αείμνηστης Μ. Γιαννάκου, της ΟΙΕΛΕ και του Συνδέσμου των ιδιοκτητών.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής η αναγνώριση της προϋπηρεσίας είναι μερική, γεγονός άδικο και αμφίβολης νομιμότητας. Η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται μέχρι και το 2013, έτος ψήφισης του Ν. 4115/2013. Στο συγκεκριμένο νόμο, η προϋπηρεσία των συγκεκριμένων συναδέλφων αναγνωρίζεται στον κλάδο του βασικού τους πτυχίου και δίδεται η δυνατότητα στα σχολεία να συνεχίσουν να τους απασχολούν με βάση τις διατάξεις του Ν. 682/77, με κανονικές συμβάσεις δηλαδή. Προκύπτει, επομένως, η νομική παραδοξότητα να αναγνωρίζεται προϋπηρεσία με μονετείς συμβάσεις και όχι προϋπηρεσία με κανονικά διοριστήρια βάσει του Ν. 682/77 (με αυτά αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία όλων των υπόλοιπων ιδιωτικών εκπαιδευτικών)!

Μετά από συζήτηση του Προέδρου της ΟΙΕΛΕ με τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ και ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα στις δύο πλευρές, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ενημέρωσε την Ομοσπονδία ότι δεν μπορεί να αναγνωρίσει προϋπηρεσία μετά το 2013 λόγω ερμηνείας των διατάξεων του Ν. 4115/2013, ωστόσο ζήτησε να συνεχιστεί ο διάλογος προκειμένου να υπάρξει νομική τροποποίηση και να είναι εφικτή η αναγνώριση της προϋπηρεσίας. Κρίνουμε ως θετική τη στάση του ΑΣΕΠ και ζητήσαμε σήμερα συνάντηση με τον Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας, ώστε να εξευρεθούν τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος.

Η πρωτοβουλία Πιερρακάκη το Δεκέμβριο του 2024 βοήθησε, ώστε να αναγνωριστεί γενικά η προϋπηρεσία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών χωρίς προϋποθέσεις και έθεσε τη βάση για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των συγκεκριμένων συναδέλφων που με τον κόπο τους κράτησαν ανοιχτά τα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία. Ελπίζουμε ότι η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας θα δείξει καλή διάθεση για να αρθεί και το τελευταίο εμπόδιο στην πλήρη αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους.