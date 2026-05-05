Πανελλήνιες 2026: ΑΛΛΑΖΕΙ το επίδομα 1.000 ευρώ – Ποιοί θα το λάβουν

Πίνακας περιεχομένων

Νέα κατηγορία πολιτών εντάσσεται στο ειδικό επίδομα ύψους 1.000 ευρώ που χορηγείται σε μαθητές που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και που εξασφάλισαν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως αυτό προκύπτει από τα όσα γνωστοποίησε χθες ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο facebook.

Πανελλήνιες 2026 – επίδομα: Πρόκειται για το πρόγραμμα χρηματικών βραβείων το οποίο αφορά στους επιτυχόντες των Πανελλαδικών που προέρχονται από αγροτικές οικογένειες και στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μονογονείς πατέρες της υπαίθρου.

Όπως είπε ο Πρωθυπουργός για τους νέους στην ύπαιθρο «από φέτος, το πρόγραμμα χρηματικών βραβείων για τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών που προέρχονται από αγροτικές οικογένειες, από πιλοτικό που ήταν πέρυσι, γίνεται πλέον μόνιμος θεσμός και επεκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Συνολικά 2.106 παιδιά που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια θα λάβουν μια επιβράβευση 1.000 ευρώ. Παράλληλα, κάνουμε και ένα βήμα δικαιοσύνης: πλέον και οι μονογονείς πατέρες της υπαίθρου εντάσσονται κανονικά στο πρόγραμμα χρηματικών βοηθημάτων για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες».

Οι προϋποθέσεις

Οι δικαιούχοι του επιδόματος αναμένεται να είναι σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα τα τέκνα που είναι άμεσα ή έμμεσα δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, εφόσον:

Πανελλήνιες 2026: Ποιοί μαθητές θα πάρουν επίδομα 350 ευρώ

Πανελλήνιες 2026: Ποιός Δήμος ζητά ειδικό ποσοστό εισαγωγής για τους μαθητές και γιατί

Πανελλήνιες 2026: Προτεινόμενα θέματα σε Λατινικά, Οικονομία, Χημεία και οι απαντήσεις τους

α) εγγράφονται για πρώτη φορά σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχοντας επιτύχει στις πανελλαδικές εξετάσεις το έτος 2026, και

β) η μητέρα τους είναι άμεσα δικαιούχος των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και έχει 3 ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, που είναι επίσης δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Σημειώνεται ότι ως εξαρτώμενα από την άμεσα δικαιούχο των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ μητέρα λογίζονται:

τα τέκνα που ασφαλίζονται έμμεσα από την ίδια την άμεσα δικαιούχο των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ μητέρα τους, ή και από τον πατέρα τους, εφόσον και αυτός είναι άμεσα δικαιούχος των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ,

τα τέκνα που έχουν ίδιον (δικό τους) δικαίωμα ασφάλισης ως δικαιούχοι ορφανικής σύνταξης, ή σύνταξης αναπηρίας (τέκνο ανίκανο για κάθε εργασία), ή επιδόματος παραπληγίας – τετραπληγίας (παραπληγικό επίδομα) του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ

Οι αιτούσες μητέρες πρέπει να έχουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων-βραβείων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και να είναι δικαιούχοι περίθαλψης με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα.

Οι οριζόμενες προϋποθέσεις εκτιμάται πως θα είναι:

Οι ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) οι οποίοι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025,

οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ),

οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

οι υπάλληλοι ή/και συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ, με την προϋπόθεση ότι καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές

οι υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ, που μεταφέρθηκαν από τον ΟΓΑ και ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δικαιούχων του ΛΑΕ, με την προϋπόθεση ότι καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές και παραμένουν υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ.