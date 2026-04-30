Πανελλήνιες 2026: Ποιοί μαθητές θα πάρουν επίδομα 350 ευρώ

Αποζημίωση 350 ευρώ προβλέπεται για υποψηφίους Πανελλαδικών που μετακινούνται για εξετάσεις σε άλλο εξεταστικό κέντρο.

ΟιΠανελλαδικές Εξετάσεις συνοδεύονται από ειδική πρόβλεψη για οικονομική ενίσχυση μαθητών που χρειάζεται να μετακινηθούν για να εξεταστούν, καθώς προβλέπεται αποζημίωση ύψους 350 ευρώ για συγκεκριμένες περιπτώσεις υποψηφίων. Το μέτρο αφορά όσους δεν εξετάζονται στο σχολείο όπου υπέβαλαν την αίτησή τους και επιβαρύνονται με επιπλέον έξοδα.

Η ρύθμιση καλύπτει δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής, με στόχο να διευκολύνει τη συμμετοχή των μαθητών στις εξετάσεις, χωρίς να επιβαρύνονται οικονομικά λόγω γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της αποζημίωσης

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές το ίδιο έτος που αποφοιτούν από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο και εξετάζονται σε διαφορετική σχολική μονάδα από αυτή που δήλωσαν.

Πανελλήνιες 2026: Αυτά είναι τα επαγγέλματα που δεν «απειλούνται» από την τεχνολογία-Οι σπουδές που πρέπει να ακολουθήσετε

Πανελλήνιες 2026: Ποιός Δήμος ζητά ειδικό ποσοστό εισαγωγής για τους μαθητές και γιατί

Πανελλήνιες 2026: Υποτροφίες 1.000 ευρώ – Ποιοί θα τα λάβουν

Η αποζημίωση χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι οι μαθητές συμμετέχουν στο σύνολο των μαθημάτων που έχουν δηλώσει. Αντίθετα, δεν δικαιούνται την ενίσχυση όσοι μετακινούνται αποκλειστικά για εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή συμμετέχουν σε επαναληπτικές εξετάσεις.



Οι περιπτώσεις μετακίνησης που καλύπτονται

Η ενίσχυση αφορά μετακινήσεις μεταξύ νησιωτικών περιοχών, από νησιά προς την ηπειρωτική χώρα, αλλά και εντός της ηπειρωτικής χώρας όταν η απόσταση ξεπερνά τα 120 χιλιόμετρα.

Για μετακινήσεις εντός του ίδιου νησιού, η αποζημίωση δεν καταβάλλεται όταν η απόσταση είναι μικρότερη από 120 χιλιόμετρα. Αντίστοιχες προϋποθέσεις ισχύουν και για τους υποψηφίους με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η διαδικασία για την καταβολή των χρημάτων

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, ο υποψήφιος ή ο νόμιμος κηδεμόνας του υποβάλλει αίτηση μέσω του σχολείου στο οποίο είχε κατατεθεί η δήλωση συμμετοχής. Η αίτηση διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Απαιτούνται συγκεκριμένα δικαιολογητικά, όπως βεβαίωση αποφοίτησης, στοιχεία για την απόσταση μεταξύ σχολείου και εξεταστικού κέντρου, καθώς και πιστοποίηση συμμετοχής στις εξετάσεις από το εξεταστικό κέντρο.

Στόχος της ρύθμισης

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αποσκοπεί στη στήριξη των μαθητών που αντιμετωπίζουν πρακτικές δυσκολίες λόγω απόστασης. Η οικονομική ενίσχυση λειτουργεί ως μέτρο ισότητας, ώστε όλοι οι υποψήφιοι να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις χωρίς πρόσθετα εμπόδια.

Παράλληλα, το μέτρο συμβάλλει στη διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας.