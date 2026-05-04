Έρχεται μείωση εξεταστέας ύλης στο Λύκειο; Τα νέα σχέδια του υπουργείου Παιδείας

Στο επίκεντρο του διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο βρίσκεται η πιθανή μείωση της εξεταστέας ύλης και των μαθημάτων.

Η εξεταστέα ύλη βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων για το νέο Εθνικό Απολυτήριο, με το υπουργείο Παιδείας να εξετάζει παρεμβάσεις που θα μειώσουν την πίεση στους μαθητές. Οι αλλαγές εντάσσονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για το Λύκειο, χωρίς αιφνιδιαστικές κινήσεις ή βιαστικές αποφάσεις.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη παρουσιάζει τις παρακάνω θέσεις και κατευθύνσεις σε συνέντευξή της στο Έθνος, όπου αναλύει τον σχεδιασμό για το Εθνικό Απολυτήριο, τις αλλαγές στην εξεταστέα ύλη, καθώς και το ευρύτερο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων στην εκπαίδευση.

Η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε φάση διαλόγου, με στόχο τη διαμόρφωση ενός νέου συστήματος που θα αποτυπώνει πιο ολοκληρωμένα τις επιδόσεις των μαθητών, συνδυάζοντας τη σχολική πορεία με αξιόπιστα κριτήρια αξιολόγησης.

Η κατεύθυνση για μείωση της εξεταστέας ύλης

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού εξετάζεται η μείωση τόσο της εξεταστέας ύλης όσο και του αριθμού των μαθημάτων. Η προσέγγιση αυτή επιδιώκει να δημιουργήσει ένα πιο ισορροπημένο σχολικό περιβάλλον.

Ο στόχος είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα πιο ουσιαστικό και ανθρώπινο, που θα απομακρύνεται από την έντονη εξετασιοκεντρική λογική και θα δίνει έμφαση στη συνολική μαθησιακή εμπειρία.

Ο ρόλος του Εθνικού Απολυτηρίου

Το Εθνικό Απολυτήριο αποτελεί κεντρικό άξονα της μεταρρύθμισης, καθώς φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένας ολοκληρωμένος δείκτης της πορείας κάθε μαθητή. Δεν αντιμετωπίζεται ως μια μεμονωμένη αλλαγή, αλλά ως μέρος μιας συνολικής αναδιάρθρωσης του σχολείου.

Στο νέο πλαίσιο, η αξιολόγηση θα συνδέεται όχι μόνο με τις εξετάσεις, αλλά και με τη συνεχή πρόοδο, τις δεξιότητες και τη συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία.

Η σημασία του διαλόγου για τις αλλαγές

Η διαμόρφωση του νέου συστήματος βασίζεται σε ευρεία διαβούλευση με την εκπαιδευτική κοινότητα. Στη διαδικασία συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, πανεπιστήμια και πολιτικές δυνάμεις.

Η επιλογή αυτή αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας μεταρρύθμισης με ευρύτερη αποδοχή, που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης και δεν θα επιβάλλεται αιφνιδιαστικά.

Οι στόχοι για το νέο σχολείο

Η προτεινόμενη κατεύθυνση στοχεύει σε ένα σχολείο που θα δίνει μεγαλύτερη αξία στη γνώση και λιγότερη στην πίεση των εξετάσεων. Το απολυτήριο φιλοδοξεί να αποτελέσει ουσιαστικό «διαβατήριο» για την επόμενη εκπαιδευτική ή επαγγελματική πορεία.

Παράλληλα, επιδιώκεται η σύνδεση της εκπαίδευσης με τις σύγχρονες δεξιότητες, ώστε οι μαθητές να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για τις απαιτήσεις της ζωής και της αγοράς εργασίας.

Οι παράλληλες εξελίξεις στην ανώτατη εκπαίδευση

Στο ίδιο πλαίσιο αλλαγών, προωθούνται και πρωτοβουλίες που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση, με στόχο την ενίσχυση και τη διεθνοποίησή της. Αυτές περιλαμβάνουν χρηματοδότηση, αναβάθμιση υποδομών και ανάπτυξη συνεργασιών με ιδρύματα του εξωτερικού.

Παράλληλα, εξετάζονται θεσμικές παρεμβάσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία των πανεπιστημίων, διαμορφώνοντας ένα συνολικό πλαίσιο αλλαγών που επηρεάζει όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.