Ψηφιακή δημιουργία: Μαθητές καινοτομούν στο 15ο φεστιβάλ της Λάρισας

Το 15ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στη Λάρισα στις 29 και 30 Απριλίου 2026, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα και την καινοτομία της μαθητικής κοινότητας. Μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, εκατοντάδες μαθητές παρουσίασαν τα ψηφιακά έργα τους, επιβεβαιώνοντας τον ολοένα και πιο ενεργό ρόλο της τεχνολογίας στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία.

Η διοργάνωση, που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημαντικός θεσμός, ανέδειξε τη δύναμη της συνεργασίας και της δημιουργικής μάθησης, με τη συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και τοπικών φορέων, οι οποίοι συνέβαλαν σε μια γιορτή γνώσης και ψηφιακής έκφρασης.

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα, την Τετάρτη και την Πέμπτη 29–30 Απριλίου 2026, το 15ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας, αναδεικνύοντας τη δυναμική της μαθητικής καινοτομίας και της σύγχρονης εκπαιδευτικής πρακτικής. Ο φιλόξενος χώρος του Μουσικού Σχολείου Λάρισας φιλοξένησε μαθητές και μαθήτριες από ολόκληρη τη Θεσσαλία και άλλες περιοχές της χώρας, οι οποίοι παρουσίασαν με ενθουσιασμό τα ψηφιακά έργα που ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Το Φεστιβάλ, καταξιωμένος –πλέον- θεσμός, με σημαντική εκπαιδευτική και κοινωνική συμβολή, προσφέρει μια ανοιχτή πλατφόρμα έκφρασης για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι συμμετοχές κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, από προγραμματισμό και ρομποτική έως διαδραστικά μέσα, ψηφιακά παιχνίδια, εικονικά περιβάλλοντα και έργα ψηφιακών τεχνών. Μέσα από τις δημιουργίες τους, οι μαθητές ανέδειξαν όχι μόνο την εξοικείωσή τους με την τεχνολογία, αλλά και την ικανότητά τους να τη μετατρέπουν σε εργαλείο καινοτομίας και δημιουργικής σκέψης.

Περισσότεροι από 800 μαθητές, με την υποστήριξη άνω των 90 εκπαιδευτικών, συμμετείχαν ενεργά σε ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλάμβανε παρουσιάσεις, εκθέσεις, εργαστήρια και διαδραστικές δημιουργίες. Η ανταπόκριση του κοινού ήταν ιδιαίτερα θερμή, με γονείς, εκπαιδευτικούς και πολίτες να επιβραβεύουν την προσπάθεια των παιδιών, σε μια διοργάνωση που ξεχώρισε για τη ζωντάνια και τη δημιουργικότητά της.

Η επιτυχία της διοργάνωσης οφείλεται στη στενή συνεργασία πολλών φορέων. Το Φεστιβάλ υλοποιήθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, τη 2η Σ.Α.Ε.Κ. Λάρισας, τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Π.Ε. Λάρισας, το Μουσικό Σχολείο Λάρισας και το 1ο ΣΔΕ Λάρισας, με την υποστήριξη του Δήμου Λαρισαίων.

Για το σχολικό έτος 2025–2026, το Φεστιβάλ διεξήχθη ταυτόχρονα σε 15 πόλεις της Ελλάδας — μεταξύ των οποίων ο Βόλος, η Δυτική Αττική, τα Ιωάννινα, η Πάτρα και τα Χανιά — κατά το διάστημα 27 έως 30 Απριλίου 2026, ενισχύοντας τον πανελλαδικό του χαρακτήρα.

Κατά την έναρξη των εργασιών, ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Δρ. Δημήτρης Κολοκοτρώνης, απηύθυνε χαιρετισμό, εκφράζοντας ευχαριστίες προς όλους τους συντελεστές της επιτυχίας. Τόνισε, μεταξύ άλλων, τη σημασία της συμβολής των εκπαιδευτικών, της υποστήριξης των γονέων και της διαχρονικής ενίσχυσης από τους τοπικούς φορείς.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Ισότητας και Πολιτισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Βασίλειος Σίμος, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Χρήστος Αγορίτσας, η Περιφερειακή Επόπτρια Ποιότητας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας κ. Άρτεμις Παπαδημητρίου, ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας κ. Νικόλαος Ζέρβας, ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής Λάρισας κ. Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, η Διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Λάρισας κ. Αθηνά Μήλιου, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. Λάρισας κ. Ευάγγελος Κανταρτζής, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Λαρισαίων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Εκπαίδευσης και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του θεσμού για την τοπική και ευρύτερη κοινωνία.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στους εκπαιδευτικούς του Μουσικού Σχολείου Λάρισας, οι οποίοι, με συνέπεια και εθελοντική προσφορά, συνέβαλαν καθοριστικά στην άρτια διοργάνωση και φιλοξενία του Φεστιβάλ για 15η συνεχή χρονιά.

Το 15ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας στη Λάρισα ανέδειξε, για ακόμη μία φορά, τον ρόλο της συνεργασίας, της δημιουργικής μάθησης και της καινοτομίας στη σύγχρονη εκπαίδευση. Επιβεβαίωσε, παράλληλα, ότι η εκπαίδευση του μέλλοντος διαμορφώνεται ήδη σήμερα: ανοιχτή, δημιουργική, τεχνολογικά εξελιγμένη και βαθιά ανθρώπινη!