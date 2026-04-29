Σοβαρή καταγγελία για πυρκαγιά σε σχολείο ειδικής αγωγής – «Από τύχη δεν είχαμε θύματα»

Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των σχολικών υποδομών στην Κέρκυρα προκαλεί η καταγγελία της ΕΛΜΕ Κέρκυρας σχετικά με το πρόσφατο περιστατικό βραχυκυκλώματος και πυρκαγιάς στο ΕΝΕΕΓΥΛ.

Οι εικόνες που καταγράφηκαν μετά την αυτοψία αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με λιωμένα ηλεκτρολογικά εξαρτήματα, καμένες εγκαταστάσεις και έντονα ίχνη καπνού σε αίθουσες και κοινόχρηστους χώρους, αναδεικνύοντας – όπως υποστηρίζεται – σοβαρές ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία.

Το γεγονός ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί αποδίδεται αποκλειστικά στη συγκυρία, καθώς το συμβάν σημειώθηκε εκτός λειτουργίας του σχολείου. Ωστόσο, η εκπαιδευτική κοινότητα εκφράζει έντονη ανησυχία για τις συνθήκες που επικρατούν, ειδικά σε ένα σχολείο που φιλοξενεί μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τονίζοντας ότι το περιστατικό αναδεικνύει διαχρονικά προβλήματα υποδομών και ασφάλειας που, όπως καταγγέλλεται, παραμένουν χωρίς ουσιαστική αντιμετώπιση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από ΕΛΜΕ Κέρκυρας:

Η ΕΛΜΕ Κέρκυρας καταγγέλλει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το πρόσφατο σοβαρό περιστατικό βραχυκυκλώματος και πυρκαγιάς στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο (ΕΝΕΕΓΥΛ) Κέρκυρας. Οι εικόνες από την αυτοψία στο χώρο είναι ενδεικτικές: ολοσχερώς λιωμένοι πυκνωτές και πηνία, καμένο κουδούνι, μαυρισμένες πλάκες στην ψευδοροφή, τοίχοι, διάδρομοι, αίθουσες, ποτισμένοι από την κάπνα. Ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν επεκτάθηκε η πυρκαγιά, ήταν -σύμφωνα με τον πραγματογνώμονα- το γεγονός ότι όλα τα παράθυρα του σχολείου ήταν κλειστά και δεν υπήρξε η απαραίτητη τροφοδοσία με οξυγόνο.

Κλειστά σχολεία: Δείτε σε ποιά περιοχή και πότε

Το γεγονός ότι δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός οφείλεται αποκλειστικά στην τύχη, μια και το γεγονός έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δεν μπορούμε καν να φανταστούμε τι θα γινόταν αν ο χώρος ήταν γεμάτος παιδιά κι εκπαιδευτικούς, σε ένα κτίριο, στο οποίο -ούτως ή άλλως- δεν χωράνε. Και μάλιστα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα οποία η αναστάτωση θα ήταν πολύ μεγάλη, ακόμα κι αν -από τύχη και πάλι- δεν υπήρχαν τραυματισμοί.

Η απουσία συστήματος πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας μετέτρεψε το κτίριο σε μια εν δυνάμει παγίδα, για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Η σημερινή επικίνδυνη κατάσταση είναι το αποτέλεσμα μιας διαχρονικής και συστηματικής υποβάθμισης. Η πολυδιαφημισμένη μεταστέγαση από το απαράδεκτο κτίριο της Άνω Κορακιάνας εξελίχθηκε σε ένα κακόγουστο αστείο σε βάρος των παιδιών με ειδικές ανάγκες.

Ακόμα και όταν το σχολείο «άνοιξε», παρέμεινε κλειστό για αρκετό καιρό μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, επειδή η τότε Δημοτική Αρχή δεν είχε μεριμνήσει ούτε για το ρεύμα ούτε για τον κλιματισμό! Σήμερα, το σχολείο εξακολουθεί να λειτουργεί με πάρα πολλά προβλήματα και με κυριότερο -μέχρι την εκδήλωση της φωτιάς- εκείνο του χώρου. Η προηγούμενη και η φετινή σχολική χρονιά ήταν εφιαλτικές. Φέτος το σχολείο λειτούργησε σε 9 μικρές αίθουσες διδασκαλίας, για 13 τμήματα!

Η τραγική αυτή έλλειψη χώρου γεννά τις εικόνες ντροπής που ήδη έχουμε καταγγείλει:

Καλοκαίρι 2026: Πότε κλείνουν όλα τα σχολεία

· Μαθήματα στο κουζινάκι, σε αποθήκες, διαδρόμους και μπαλκόνια.

· Ατομικές συνεδρίες ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών που πραγματοποιούνται στους διαδρόμους, εκθέτοντας την ιδιωτικότητα των μαθητών.

· Μια απαράδεκτη διαρρύθμιση όπου οι μαθητές αναγκάζονται να περνούν μέσα από μία αίθουσα για να φτάσουν στην άλλη, γεγονός που σε περίπτωση πυρκαγιάς ή σεισμού καθιστά την εκκένωση αδύνατη.

Οι προτεραιότητες Κυβέρνησης και Δήμου είναι ξεκάθαρες: η Δημόσια Ειδική Αγωγή θυσιάζεται στο «ζύγι» κόστους-οφέλους. Ενώ οι κρατικές επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές σε εφοπλιστές και ξενοδόχους, τρέχουν με ρυθμούς εξπρές, τα σχολεία μας αφήνονται να καταρρέουν.

Μετά το έγκλημα στα Τέμπη, το ερώτημα παραμένει αμείλικτο: Ποιος θα είναι ο «σταθμάρχης» στην περίπτωση των σχολείων; Αντίστοιχες καταστάσεις υπάρχουν και σε άλλα σχολεία της πόλης, όπως στο σχολικό συγκρότημα στο Μαντούκι και τον σεισμό των 3,2 Ρίχτερ που έριξε κομμάτια από το ταβάνι ή που είχε πέσει ολόκληρο το παράθυρο, έτσι και στο ΕΝΕΕΓΥΛ. Η πολιτική κι εκπαιδευτική ηγεσία είναι ενήμερη από το 2020, τόσο από την ΕΛΜΕ και την Ένωση Γονέων, όσο και από τη Διεύθυνση του Σχολείου και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα.

Μάλιστα μια μέρα μετά το συμβάν κι ακόμα δεν έχουν πάει οι υπηρεσίες του Δήμου να ελέγξουν το κτίριο, αναγκάζοντας μαθητές κι εκπαιδευτικούς, να περνάνε την ώρα τους στην αυλή, από το φόβο, μήπως επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο.

Απαιτούμε Τώρα:

Ø Να πραγματοποιηθεί ΑΜΕΣΑ, πλήρης τεχνικός, ηλεκτρολογικός και προσεισμικός έλεγχο όλων των εγκαταστάσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου κι όχι από ιδιώτη ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις που προέκυψαν από την πραγματογνωμοσύνη που έγινε μετά τη φωτιά στο χώρο του σχολείου και άμεσα να γίνουν οι παρεμβάσεις που απαιτούνται.

Ø Να γίνει ΑΜΕΣΑ αποκατάσταση του χώρου (βάψιμο και καθάρισμα από ειδικό συνεργείο), μια και η μυρωδιά του καμένου, είναι ακόμα πολύ έντονη.

Ø Άμεση εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος πυρανίχνευσης και πιστοποιημένης πυροπροστασίας.

Ø Εύρεση και διαμόρφωση ή ανέγερση νέου, σύγχρονου και ασφαλούς κτιρίου που να καλύπτει τις ανάγκες του σχολείου.

Δεν θα επιτρέψουμε να παίζουν με τις ζωές των παιδιών μας και των συναδέλφων μας. Καλούμε τα σωματεία, τους γονείς και τους μαθητές να διεκδικήσουν ακόμα πιο δυναμικά το σχολείο που μας αξίζει!

«ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ – ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ»