Εθνικό Απολυτήριο: Ο διάλογος, οι προτάσεις και το χρονοδιάγραμμα

Καμία αλλαγή στο σύστημα εισαγωγής για τις Πανελλήνιες 2026, με διάλογο σε εξέλιξη για το Εθνικό Απολυτήριο και νέες ρυθμίσεις για το IB.

Οι Πανελλήνιες 2026 θα διεξαχθούν κανονικά, καθώς το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια παραμένει αμετάβλητο, σύμφωνα με τη θέση του Υπουργείου Παιδείας. Η διαβεβαίωση αυτή δόθηκε με στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας στο εκπαιδευτικό σύστημα και την αποφυγή αναστάτωσης στους μαθητές.

Η Σοφία Ζαχαράκη ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε μελλοντική αλλαγή δεν θα επηρεάσει τους μαθητές που φοιτούν σήμερα στο Λύκειο ή στη Γ’ Γυμνασίου. Με τον τρόπο αυτό, επιχειρείται να διασφαλιστεί ένα σταθερό πλαίσιο για όσους βρίσκονται ήδη εντός της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ένας εκτενής διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο, ο οποίος αναμένεται να διαρκέσει εννέα μήνες. Στο πλαίσιο αυτό έχει συσταθεί ειδική επιτροπή με τη συμμετοχή επιστημόνων και εκπροσώπων της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Αντικείμενο της επιτροπής είναι η επεξεργασία προτάσεων που θα ενισχύσουν τον παιδαγωγικό και αξιολογικό ρόλο του Λυκείου. Το πόρισμα αναμένεται έως τα τέλη Νοεμβρίου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη νομοθετική διαδικασία.

Οι προτάσεις που εξετάζονται

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται μέτρα που στοχεύουν στη βελτίωση της αξιοπιστίας της απολυτήριας διαδικασίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η θέσπιση ορίων απόκλισης μεταξύ προφορικών και γραπτών βαθμών.

Εξετάζεται επίσης η δημιουργία Εθνικής Αρχής Εξετάσεων και Εθνικού Σώματος Βαθμολογητών, καθώς και η περαιτέρω αξιοποίηση της Τράπεζας Θεμάτων. Οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στην ενίσχυση της αντικειμενικότητας στην αξιολόγηση των μαθητών.

Τι ισχύει για το Διεθνές Απολυτήριο

Σε ό,τι αφορά το Διεθνές Απολυτήριο (International Baccalaureate – IB), η υπουργός διευκρίνισε ότι δεν αντικαθιστά το ελληνικό απολυτήριο. Αντιθέτως, αποτελεί μια συμπληρωματική επιλογή για τους μαθητές.

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί από το σχολικό έτος 2026-2027 σε 13 δημόσια Λύκεια, μεταξύ των οποίων Πρότυπα, Πειραματικά, Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία. Η διδασκαλία θα πραγματοποιείται από εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης.

Το θεσμικό πλαίσιο του IB

Το Διεθνές Απολυτήριο έχει ήδη θεσμοθετηθεί στην Ελλάδα από το 1995, δίνοντας τη δυνατότητα λειτουργίας σχετικών τμημάτων σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. Παράλληλα, προβλέπεται η υποχρεωτική διδασκαλία μαθημάτων όπως η Νεοελληνική Γλώσσα, η Λογοτεχνία και η Ιστορία.

Το απολυτήριο που χορηγείται αναγνωρίζεται ως ισότιμο με εκείνο των ελληνικών Λυκείων, διαμορφώνοντας ένα εναλλακτικό εκπαιδευτικό μονοπάτι για τους μαθητές που το επιλέγουν.