Φοιτητές καταγγέλλουν έντομα και τρωκτικά στη Φοιτητική εστία Αθήνας – Δύο εβδομάδες χωρίς καμία παρέμβαση

Σοβαρές καταγγελίες για υγειονομικό κίνδυνο στη Φοιτητική Εστία Αθηνών διατυπώνει ο Σύλλογος Οικοτρόφων ΦΕΑ, ζητώντας άμεση απεντόμωση και λήψη μέτρων προστασίας. Όπως επισημαίνεται, η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο, με την παρουσία εντόμων και τρωκτικών να θέτει σε κίνδυνο την υγεία των φοιτητών.

Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και το επίσημο αίτημα που διαβιβάστηκε μέσω της φοιτητικής λέσχης του Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προς το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, οι οικότροφοι καταγγέλλουν αδράνεια, ενώ κάνουν λόγο για αδιαφορία από πλευράς αρμόδιων φορέων. Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση του Συλλόγου Οικοτρόφων ΦΕΑ

ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΩΡΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ! ΔΕΝ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ Η ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ!

Ύστερα από αίτημα του συλλόγου μας για απεντόμωση στην εστία, η φοιτητική λέσχη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών απέστειλε επίσημο έγγραφο στις 17/4/2, προς το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, με αίτημα απεντόμωσης, όπου μεταξύ άλλων αναφέρει: «Το ζήτημα κρίνεται εξαιρετικά επείγον και συνιστά κατεπείγουσα ανάγκη λόγω υγειονομικού κινδύνου, καθώς η κατάσταση είναι άμεση και σοβαρή και ενέχει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Επισημαίνεται ότι έχουν ήδη παρατηρηθεί κρούσματα εντόμων και τρωκτικών, γεγονός που δημιουργεί υψηλό κίνδυνο για τους διαμένοντες και καθιστά επιτακτική την άμεση λήψη μέτρων για την αποκατάσταση των υγειονομικών συνθηκών.»

Εδώ και 13 ημέρες που τους έχει ζητηθεί απεντόμωση, ενώ τους έχει γίνει ξεκάθαρη η επικινδυνότητα της κατάστασης, δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για το πρόβλημα! Μάλιστα, ενώ έχουν περάσει 5 μήνες από την τελευταία απεντόμωση και οι οικότροφοι φοιτητές είμαστε εκτεθειμένοι σε μια σοβαρότατη υγειονομική απειλή, παρουσιάζουν προκλητικά μια ψεύτικη εικόνα για τις εστίες μας, ότι όλα είναι καλά και «δεν τρέχει τίποτα».

Η κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχουν εγκληματικές ευθύνες! Δεν δίνουν δεκάρα τσακιστή για τις ανάγκες μας. Την ίδια στιγμή που μας λένε ότι δεν υπάρχουν λεφτά για τις εστίες, η κυβέρνηση και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ βρίσκουν λεφτά όταν χρειάζεται να γεμίζουν τις «τσέπες» διαφόρων εργολάβων και ιδιωτών που κερδοφορούν σε βάρος των αναγκών μας.

Δεν θα ανεχτούμε άλλο αυτή την κατάσταση! Δυναμώνουμε τον αγώνα και την συλλογική διεκδίκηση. Απαιτούμε:

• Άμεση λήψη μέτρων για απεντόμωση στη ΦΕΑ.

• Άμεση επισκευή όλων των πλυντηρίων.

• Παραλαβή όλου του υλικοτεχνικού εξοπλισμού που έχει ζητηθεί εδώ και τρία χρόνια.

• Να μην διακόπτεται η σίτιση κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα, Χριστουγέννων και καλοκαιριού.

• Κλιματισμός σε όλα τα δωμάτια κατά την διάρκεια του καλοκαιριού.