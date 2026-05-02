ΑΑΔΕ για επιδόματα: Μεγάλο ξεκαθάρισμα δικαιούχων φέρνει το Εθνικό Μητρώο Παροχών με ψηφιακό προφίλ ανά ΑΦΜ

Νέο ψηφιακό πλαίσιο επιχειρεί να διαμορφώσει η κυβέρνηση μαζί με την ΑΑΔΕ, όσον αφορά στα επιδόματα και γενικότερα τις κοινωνικές παροχές.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση προχωρά στην ίδρυση Εθνικού Μητρώου Παροχών, το οποίο θα έχει την «εικόνα» όλων των χορηγούμενων επιδομάτων σε κάθε πολίτη, βάζοντας τέλος σε διπλοπληρωμές και παράνομες ενισχύσεις. Η ΑΑΔΕ, ανέλαβε την ανάπτυξη και λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας, καθώς και τη συγκέντρωση και διαχείριση των σχετικών δεδομένων για τα επιδόματα και τις ενισχύσεις που στοιχίζουν στον προϋπολογισμό περίπου 13 δισ. ευρώ το χρόνο.

Κάθε δικαιούχος θα διαθέτει «ψηφιακό προφίλ παροχών», με καταγεγραμμένα όλα τα επιδόματα που λαμβάνει, ανεξαρτήτως προέλευσης, με στόχο την διόρθωση των υφιστάμενων αδικιών, τον αποκλεισμό των μη δικαιούχων και την στοχευμένη χορήγηση σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που τα έχουν πραγματικά ανάγκη.

Την ουσιαστική υποστήριξη και ολοκλήρωση του εγχειρήματος -με ορίζοντα λειτουργίας έως το τέλος του 2026- αναλαμβάνει Ομάδα Εργασίας που συστάθηκε στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του ΥΠΕΘΟ.

Η Ομάδα θα έχει πολυδιάστατο ρόλο, καλύπτοντας τόσο την πιλοτική φάση όσο και τη μετέπειτα πλήρη εφαρμογή του Μητρώου. Κατά την πιλοτική λειτουργία, η Ομάδα θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση κανονιστικών και επιχειρησιακών ζητημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στον συντονισμό μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων, όπως η ΑΑΔΕ και άλλοι συμμετέχοντες οργανισμοί.

Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης, η Ομάδα αναλαμβάνει την επεξεργασία των συμπερασμάτων που προέκυψαν και την προετοιμασία προτάσεων για ενδεχόμενες κανονιστικές ή διοικητικές παρεμβάσεις. Παράλληλα, θα συμβάλλει καθοριστικά στη σύνταξη της Έκθεσης Πεπραγμένων και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων, παρέχοντας ποσοτικά στοιχεία, ανάλυση προβλημάτων και τεκμηριωμένες εισηγήσεις για τη βελτίωση του συστήματος.

Στο «ψηφιακό προφίλ παροχών» θα καταχωρούνται προσωπικά στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, οικογενειακή κατάσταση και οικονομικά δεδομένα, καθώς και λεπτομέρειες για κάθε παροχή: το είδος της, το ποσό, ο φορέας χορήγησης και οι ημερομηνίες καταβολής. Έτσι, το κράτος θα αποκτήσει μια συνολική εικόνα για το ποιος λαμβάνει τι και σε ποιο ύψος ενώ θα υπάρξουν ενιαία εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για όλους, συνεχείς διασταυρώσεις στοιχείων και πιο στοχευμένοι έλεγχοι.

Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται να εντοπιστούν περιπτώσεις πολιτών που λαμβάνουν επιδόματα χωρίς να τα δικαιούνται, είτε λόγω υψηλότερων εισοδημάτων είτε λόγω σημαντικής ακίνητης περιουσίας. Παράλληλα, εξετάζεται και το ζήτημα της πολλαπλής λήψης παροχών για την ίδια ανάγκη, κάτι που δημιουργεί ανισότητες σε βάρος άλλων δικαιούχων.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί και στη δυνατότητα συγχώνευσης επιδομάτων που καλύπτουν παρόμοιες ανάγκες, όπως τα στεγαστικά βοηθήματα. Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα σταδιακά θα γίνει πιο αποτελεσματικό, ενώ θα συμβάλλει σε καλύτερη στόχευση των ενισχύσεων προς τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Επί χρόνια τα επιδόματα χορηγούνται από διαφορετικά υπουργεία, οργανισμούς και φορείς, με ξεχωριστές πλατφόρμες, διαφορετικά κριτήρια και περιορισμένη μεταξύ τους επικοινωνία με αποτέλεσμα το τοπίο να παραμένει θολό. Ακόμα με δεδομένο ότι η Ελλάδα δαπανά σχετικά χαμηλά ποσά για οικογενειακά επιδόματα σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,κυβερνητικός στόχος είναι οι διαθέσιμοι πόροι να αξιοποιηθούν με τον πιο αποδοτικό τρόπο.

Μέσω της πλατφόρμας gov.gr, οι δικαιούχοι θα μπορούν να ενημερώνονται εύκολα για τα επιδόματα που έχουν εγκριθεί, τις πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί και τυχόν εκκρεμότητες. Στην αρχική φάση, το σύστημα θα περιλαμβάνει βασικά επιδόματα, όπως αυτά για το παιδί, τη στέγαση, τη θέρμανση και την ανεργία, ενώ σταδιακά θα επεκταθεί στο σύνολο των κοινωνικών παροχών. Με την πλήρη εφαρμογή του, όλοι οι αρμόδιοι φορείς θα είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν διαρκώς το μητρώο, διασφαλίζοντας ότι τα στοιχεία παραμένουν επικαιροποιημένα.