Επιδόματα: ΑΛΛΑΓΕΣ με το Εθνικό Μητρώο Παροχών – Τέλος στις διπλοπληρωμές

Κάτω από την «ομπρέλα» του Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων θα συγκεντρωθούν όλα τα επιδόματα και οι δικαιούχοι τους, βάζοντας μία τάξη στο αχανές πεδίο των επιδομάτων και «τέλος» στις διπλοπληρωμές.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιταχύνει τις διαδικασίες για τη λειτουργία του Μητρώου συστήνοντας Ειδική Ομάδα Εργασίας, επικεφαλής της οποίας τέθηκε η Γενική Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Παυλίνα Καρασιώτου.

Τι αλλάζει για επιδόματα και παροχές

Η ενιαία βάση δεδομένων έχει στόχο να οργανώσει σε μια πλατφόρμα όλα τα επιδόματα και τις παροχές, αλλά και να αποκαλύψει περιπτώσεις απάτης και διπλοπληρωμών, μέσω των ελέγχων και διασταυρώσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, συγκεντρώνονται ήδη σε ψηφιακή πλατφόρμα αναλυτικά στοιχεία για βασικά επιδόματα (επίδομα ανεργίας, στέγασης, παιδιού, θέρμανσης κ.ά.) και τους δικαιούχους των επιδομάτων (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, οικογενειακή κατάσταση, οικονομικό προφίλ).

Η ειδική ομάδα εργασίας αναλαμβάνει:

-Την υποστήριξη στο Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και Υποστήριξης σχετικά με κανονιστικά και επιχειρησιακά ζητήματα που προκύπτουν από την πιλοτική λειτουργία του μητρώου, ιδίως σε ζητήματα που απαιτείται συντονισμός με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ή τους συμμετέχοντες Φορείς στο πιλοτικό πρόγραμμα.

ΟΠΕΚΑ: Ποιοί θα λάβουν επίδομα έως 1.000 ευρώ Όροι και προϋποθέσεις

-Την υποστήριξη στο Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και Υποστήριξης σχετικά με κανονιστικά και επιχειρησιακά ζητήματα που θα προκύψουν μετά το πέρας της πιλοτικής λειτουργίας του μητρώου, ιδίως της προετοιμασίας τυχόν απαιτούμενων κανονιστικών ή διοικητικών παρεμβάσεων, βάσει των συμπερασμάτων της πιλοτικής λειτουργίας και των αναγκών της πλήρους ανάπτυξης του Μητρώου.

-Την υποστήριξη στην κατάρτιση της Έκθεσης Πεπραγμένων και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων, η οποία υποβάλλεται στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής λειτουργίας του Μητρώου, με παροχή συγκεντρωτικών ποσοτικών στοιχείων, ανάλυση προβλημάτων που προέκυψαν κατά την υλοποίηση, εξαγωγή συμπερασμάτων και εισηγήσεων για τυχόν αναγκαίες θεσμικές, τεχνικές ή επιχειρησιακές προσαρμογές και υποβολή προτάσεων για τα επόμενα στάδια και ενέργειες ενόψει της καθολικής εφαρμογής του Μητρώου.

Έκτακτο επίδομα παιδιού 150 ευρώ: Πώς θα δοθεί -Τα κριτήρια

-Τη διατύπωση εισηγήσεων για τη βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη του Μητρώου, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για την ενσωμάτωση νέων κατηγοριών παροχών ή ενισχύσεων, την αναβάθμιση λειτουργιών και την προσαρμογή διαδικασιών των εμπλεκόμενων φορέων.

-Τη συνεργασία με υπουργεία, φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και λοιπούς εμπλεκόμενους, για την επίλυση ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση και λειτουργία του Μητρώου.