ΕΣΠΑ: Αρχίζουν οι αιτήσεις του προγράμματος για την ενίσχυση νέων πτυχιούχων

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να αρχίσει ένα νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, αυτό που αφορά την «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» για την ενίσχυση νέων πτυχιούχων προκειμένου να δημιουργήσουν μια επιχείρηση ή να αναπτύξουν μια υφιστάμενη επαγγελματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με το enikonomia, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε όλη την Ελλάδα τις επόμενες ημέρες αναμένεται να «τρέξει» ακόμη ένα πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται δράσεις, που προσελκύουν ήδη το ενδιαφέρον μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Την ίδια στιγμή σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένα από τα πιο σημαντικά προγράμματα του ΕΣΠΑ το «Παράγουμε στην Ελλάδα», το οποίο απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα.

Για νέους πτυχιούχους

Ειδικότερα, μέσω του νέου προγράμματος του ΕΣΠΑ «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», που έρχεται τις αμέσως επόμενες ημέρες νέοι πτυχιούχοι που έχουν δημιουργήσει τη δική τους επιχείρηση από τον Ιανουάριο του 2025 ή θα την δημιουργήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα θα μπορούν να λάβουν επιδοτήσεις έως 36.000 ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι νέοι πτυχιούχοι, θα μπορούν να λάβουν ενίσχυση 13.000 ευρώ για μία ατομική επιχείρηση, ενώ αν προσλάβουν και έναν εργαζόμενο θα μπορούν να πάρουν άλλα 15.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η θέση απασχόλησης θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 12 μήνες. Αν πρόκειται για δύο πτυχιούχους, το ποσό αυξάνεται σε 21.000 ευρώ για τη σύσταση επιχείρησης. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», θα είναι 70 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοδότηση του νέου πτυχιούχου θα γίνεται σε 3 εξάμηνα και τα ποσά που προβλέπονται είναι τα εξής:

Α’ 6μηνο 4.400 ευρώ

Β’ 6μηνο 4.300 ευρώ

Γ’ 6μηνο 4.300 ευρώ

Για το συνεργατικό σχήμα δίνονται 7.000 ευρώ ανά τρίμηνο. Η επιλογή θα γίνεται με μοριοδότηση, με μπόνους για μειονεκτικές περιοχές καθώς και για ΑμεΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στόχος της δράσης είναι να παραμείνουν οι νέοι επιστήμονες στην Ελλάδα και να ενισχυθεί η νεανική επιχειρηματικότητα.

Αύξηση της παραγωγής

Επιπροσθέτως, με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής από τις επιχειρήσεις και την τόνωση των εξαγωγών των ελληνικών προϊόντων, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Παράγουμε Εδώ», με την προθεσμία για τις αιτήσεις να λήγει στις 2 Ιουνίου. Το ποσοστό της επιδότησης θα φτάνει το 55% με το υπόλοιπο να καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή ενώ το ανώτατο όριο ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 200.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, ενισχύονται αιτήσεις επιχειρηματικών σχεδίων με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 100.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο ενίσχυσης το ποσό των 200.000 ευρώ, όπως προαναφέρθηκε. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 50% έως 55% (με bonus ταχείας υλοποίησης ύψους 5%) επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ και στοχεύει στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής μέσω της αύξησης της παραγωγικής δυναμικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε προϊόντα υψηλής διεθνούς ζήτησης. Η Δράση «Παράγουμε Εδώ» έχει ως στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας σε τομείς με υψηλό εξωτερικό προσανατολισμό μέσω της ενδυνάμωσης επιλεγμένων παραγωγικών κλάδων.

Στη δράση μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και σε κλάδους με σημαντική ανισορροπία μεταξύ εγχώριας προσφοράς και ζήτησης. Ενδεικτικά, στους τομείς παρέμβασης θα περιλαμβάνονται: φαρμακευτικά προϊόντα, ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και υλικά, χημικά προϊόντα και πλαστικά, βασικά μέταλλα, ηλεκτρονικά, ηλεκτρικός εξοπλισμός και συσκευές, βιομηχανικά μηχανήματα, μεταφορικός εξοπλισμός καθώς και καταναλωτικά βιομηχανικά προϊόντα (ένδυση, υπόδηση, έπιπλα).