Μισθοί, ανεργία και παροχές: Ο απολογισμός Μητσοτάκη για την αγορά εργασίας

Πίνακας περιεχομένων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτηση στο Instagram, παρουσίασε τα μέτρα στήριξης των εργαζομένων, δίνοντας έμφαση στην αύξηση του κατώτατου μισθού και τη μείωση της ανεργίας.

Στην ενίσχυση των εισοδημάτων των εργαζομένων και στις παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσα από ανάρτησή του στο Instagram. Ο πρωθυπουργός παρουσίασε συγκεκριμένα μέτρα που, όπως υποστήριξε, έχουν συμβάλει στη βελτίωση της αγοράς εργασίας, με έμφαση στην αύξηση του κατώτατου μισθού και τη μείωση της ανεργίας.

Με αφορμή την Πρωτομαγιά, στάθηκε στις πολιτικές που εφαρμόστηκαν για τη στήριξη των εργαζομένων, επισημαίνοντας τις αλλαγές σε μισθούς, φορολογία και εργασιακά δικαιώματα, ενώ υπογράμμισε πως η κυβερνητική απάντηση στην κριτική βασίζεται στο απτό έργο.

«Καλή Πρωτομαγιά. Πριν δούμε αν θα μας το φέρει ο Ακίλας, θα πάμε να δούμε τι έχουμε φέρει εμείς για τους εργαζόμενους τα τελευταία χρόνια»

«Αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 650 ευρώ που ήταν το 2019 στα 920 ευρώ που είναι σήμερα. Μείωση της ανεργίας κατά 10 μονάδες, δηλαδή παραπάνω από 550.000 νέες θέσεις εργασίας. Μηδενισμός φόρου για νέους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών και μείωση φόρων για όλους, με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά. Ξεπάγωμα των τριετιών μετά από 12 ολόκληρα χρόνια, που σημαίνει επιπλέον αύξηση μισθού. Επαναφορά συλλογικών συμβάσεων. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες. Επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα από τους 6 στους 9 μήνες».

«Και ίσως το πιο σημαντικό: ψηφιακή κάρτα εργασίας για σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενους, ώστε να καταγράφονται πραγματικά οι ώρες τις οποίες δουλεύετε. Σίγουρα δεν θα τα πεις και λίγα. Επειδή σήμερα θα ακούσετε πολλά εύκολα συνθήματα εντυπωσιασμού, αλλά και πολλές ανεφάρμοστες προτάσεις, εμείς απαντάμε με το έργο μας».

Ποιά επιδόματα ανεβάζει ο νέος κατώτατος μισθός

Αυτά είναι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Βοήθεια σε γονείς, συνταξιούχους, κατόχους οχημάτων