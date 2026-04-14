Ποιά επιδόματα ανεβάζει ο νέος κατώτατος μισθός

Πίνακας περιεχομένων

Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε από την 1η Απριλίου στα 920 ευρώ, ενεργοποιώντας μια σειρά αλλαγών σε αποδοχές εργαζομένων και επιδόματα που συνδέονται άμεσα με αυτόν.

Η νέα ρύθμιση φέρνει αυξήσεις τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, ενώ επηρεάζει άμεσα εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας και έμμεσα το συνολικό επίπεδο των μισθών.

Πώς διαμορφώνονται οι νέες αποδοχές

Η αύξηση του κατώτατου μισθού ανέρχεται στο 4,55%, με το ποσό να ενισχύεται κατά 40 ευρώ, από 880 σε 920 ευρώ για εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης.

Αντίστοιχα, το ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών αυξάνεται από 39,30 ευρώ σε 41,09 ευρώ, ενώ στα μισθολογικά κλιμάκια του Δημοσίου καταγράφεται αύξηση κατά 40 ευρώ, σε συνέχεια προηγούμενων αυξήσεων τα έτη 2024 και 2025.

Τα καθαρά ποσά και τα οφέλη ανά ηλικία

Σε καθαρούς όρους, οι αποδοχές παρουσιάζουν μετρήσιμη ενίσχυση, αν και περιορισμένη. Για εργαζόμενους κάτω των 25 ετών, οι καθαρές μηνιαίες απολαβές φτάνουν τα 797 ευρώ, με αύξηση 54 ευρώ τον μήνα και ετήσιο όφελος 756 ευρώ.

Για την ηλικιακή ομάδα 26 έως 30 ετών, οι καθαρές αποδοχές διαμορφώνονται στα 781 ευρώ, με μηνιαία αύξηση 38 ευρώ και συνολικό ετήσιο όφελος 529 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη 14 μισθούς.

Ποιοι επηρεάζονται από την αύξηση

Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού επηρεάζει άμεσα περίπου 700.000 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων.

Παράλληλα, επηρεάζονται όσοι λαμβάνουν επιδόματα και παροχές που υπολογίζονται με βάση τον κατώτατο μισθό, όπως το επίδομα μητρότητας, η γονική άδεια και το επίδομα ανεργίας, ενώ επηρεάζονται και οι προσαυξήσεις λόγω τριετιών.

Τα επιδόματα που αυξάνονται

Η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει και επιδόματα που συνδέονται άμεσα με αυτόν και καταβάλλονται από τον εργοδότη.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το επίδομα τριετιών, που κυμαίνεται από 10% έως 30% στον βασικό μισθό και από 5% έως 30% στα ημερομίσθια. Επίσης, αυξάνεται και το επίδομα γάμου, το οποίο αντιστοιχεί στο 10% του κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου.

Ο σχεδιασμός για τα επόμενα χρόνια

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, στόχος είναι ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ έως το 2027, ενισχύοντας περαιτέρω το εισόδημα των εργαζομένων.

Από το 2028, η αναπροσαρμογή του θα γίνεται με βάση συγκεκριμένο μαθηματικό τύπο, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό και την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας, ακολουθώντας πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.