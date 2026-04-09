Market Pass: Πότε ξεκινούν οι πληρωμές και ποιοι παίρνουν το επίδομα
Το Market Pass φέρνει επίδομα για τρόφιμα και βασικά είδη, με πληρωμές που μπορεί να ξεκινήσουν νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.
Το Market Pass τίθεται στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής στήριξης, με στόχο την ενίσχυση των νοικοκυριών απέναντι στο αυξανόμενο κόστος βασικών αγαθών. Το νέο πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση επιδόματος για αγορές τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, καλύπτοντας χιλιάδες δικαιούχους.
Αν και οι πρώτες πληρωμές είχαν αρχικά προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο, νεότερα δεδομένα δείχνουν ότι η καταβολή των χρημάτων ενδέχεται να ξεκινήσει νωρίτερα, ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι, επιταχύνοντας την εφαρμογή του μέτρου.
Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του Market Pass
Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, καλύπτοντας περίπου 210.000 νοικοκυριά. Η ενίσχυση αφορά αποκλειστικά την κάλυψη αναγκών που σχετίζονται με τρόφιμα και βασικά είδη πρώτης ανάγκης.
Η επιλογή των δικαιούχων συνδέεται με την ανάγκη στήριξης των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, με το μέτρο να στοχεύει στην ανακούφιση από την οικονομική πίεση που προκαλεί η καθημερινή κατανάλωση βασικών αγαθών.
Πώς θα δοθεί το επίδομα
Η επιδότηση θα καταβάλλεται μέσω ψηφιακών voucher, τα οποία οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν είτε στο κινητό τους τηλέφωνο είτε στο email τους. Τα voucher αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε σε ψηφιακή μορφή είτε εκτυπωμένα.
Η χρήση τους θα αφορά αγορές σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα με είδη πρώτης ανάγκης, ενώ εξαιρούνται ρητά τα καπνικά προϊόντα και τα τυχερά παιχνίδια. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι το επίδομα κατευθύνεται αποκλειστικά σε βασικές ανάγκες.
Τα ποσά της ενίσχυσης και τα αναδρομικά
Το μηνιαίο επίδομα ξεκινά από 40 ευρώ και αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών κάθε νοικοκυριού. Παράλληλα, προβλέπεται η καταβολή αναδρομικών ποσών, τα οποία ενισχύουν σημαντικά τη συνολική οικονομική στήριξη.
Συγκεκριμένα, το συνολικό ποσό μπορεί να διαμορφωθεί ως εξής: για 6 μήνες στα 240 ευρώ, για 12 μήνες στα 480 ευρώ, για 18 μήνες στα 720 ευρώ, για 24 μήνες στα 960 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ για 30 μήνες.
Πότε θα γίνουν οι πληρωμές
Η πρώτη καταβολή του Market Pass θα περιλαμβάνει και τα αναδρομικά ποσά, δίνοντας μια σημαντική αρχική ενίσχυση στους δικαιούχους. Στη συνέχεια, οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται σε μηνιαία βάση και θα γίνονται αυτόματα.
Παρότι ο αρχικός σχεδιασμός τοποθετούσε την έναρξη των πληρωμών στον Σεπτέμβριο, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι υπάρχει πιθανότητα να ξεκινήσουν νωρίτερα, μέσα στο καλοκαίρι.
Το πλαίσιο εφαρμογής και τα επόμενα βήματα
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 400 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει την έκταση της παρέμβασης. Το τελικό ύψος των ποσών και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία αναμένεται το επόμενο διάστημα.
Η νέα αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται στις προσπάθειες για τη στήριξη των νοικοκυριών, με στόχο την αντιμετώπιση των αυξημένων δαπανών διαβίωσης και την ενίσχυση της καθημερινής αγοραστικής δυνατότητας.
