Προσοχή! Νέα απάτη με SMS για δήθεν επίδομα Fuel Pass

Σε εξέλιξη βρίσκεται νέα απάτη με SMS για το Fuel Pass, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων πολιτών.

Το Fuel Pass χρησιμοποιείται εκ νέου ως «δόλωμα» σε οργανωμένη προσπάθεια ηλεκτρονικής απάτης, με επιτήδειους να στέλνουν παραπλανητικά μηνύματα σε πολίτες, επιχειρώντας να αποσπάσουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Τα περιστατικά έχουν ενταθεί τις τελευταίες ώρες, με στόχο ανυποψίαστους χρήστες.

Τα μηνύματα εμφανίζονται ως δήθεν επίσημες ειδοποιήσεις και δημιουργούν την εντύπωση ότι προέρχονται από κρατικές υπηρεσίες. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για καλοστημένη παγίδα που αξιοποιεί την ανάγκη των πολιτών για οικονομική ενίσχυση.

Πώς λειτουργεί η απάτη

Οι επιτήδειοι αποστέλλουν SMS από άγνωστους 12ψήφιους αριθμούς, παρουσιάζοντας το μήνυμα ως ενημέρωση από το gov.gr. Οι αποδέκτες καλούνται να ενεργοποιήσουν υποτιθέμενη επιδότηση καυσίμων μέσω ενός συνδέσμου.

Το μήνυμα αναφέρει ότι ο πολίτης δικαιούται ενίσχυση μέσω ενός προγράμματος που εμφανίζεται ως «Fuel Pass III» και τον προτρέπει να ολοκληρώσει άμεσα τη διαδικασία.

Παράλληλα, ασκείται πίεση, καθώς γίνεται αναφορά σε πιθανή απώλεια της επιδότησης σε περίπτωση μη άμεσης ενεργοποίησης.

Η παγίδα με την ψεύτικη ιστοσελίδα

Ο σύνδεσμος που περιλαμβάνεται στο μήνυμα οδηγεί σε πλαστή ιστοσελίδα, η οποία μιμείται την επίσημη πλατφόρμα, ώστε να φαίνεται αξιόπιστη.

Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι επιτήδειοι επιχειρούν να υποκλέψουν στοιχεία όπως τραπεζικούς κωδικούς και προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

Η τεχνική αυτή βασίζεται στην εξαπάτηση και στην ταχύτητα αντίδρασης των πολιτών, που ενδέχεται να μην ελέγξουν την αυθεντικότητα του μηνύματος.

Μαζική αποστολή και επανάληψη της τακτικής

Η συγκεκριμένη πρακτική δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά, καθώς παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και πρόσφατα. Οι δράστες αποστέλλουν μαζικά μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές, επιχειρώντας να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες.

Σε προηγούμενες περιπτώσεις, χρησιμοποιήθηκε αντίστοιχο μήνυμα που ενημέρωνε για δήθεν έναρξη αιτήσεων Fuel Pass, με στόχο την εξαπάτηση των πολιτών.

Η επανάληψη της ίδιας μεθόδου δείχνει ότι πρόκειται για οργανωμένη πρακτική, που αξιοποιεί γνωστά προγράμματα για να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Οι οδηγίες της ΕΛΑΣ για την προστασία των πολιτών

Η Ελληνική Αστυνομία έχει προχωρήσει σε σχετική ενημέρωση, επισημαίνοντας τα βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθούν οι πολίτες για να προστατευθούν.

Κεντρικό μήνυμα είναι η αποφυγή βιαστικών κινήσεων και η προσεκτική αξιολόγηση κάθε μηνύματος που περιέχει συνδέσμους.

Συγκεκριμένα, οι πολίτες καλούνται να μην πατούν άμεσα σε links, να ελέγχουν τον αποστολέα, να αποφεύγουν την πρόσβαση σε ύποπτες ιστοσελίδες και να μην κοινοποιούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.

Η τήρηση αυτών των βασικών οδηγιών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αποφυγή εξαπάτησης και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.