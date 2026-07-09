Νέο πρόγραμμα ΔΥΠΑ για 8.000 θέσεις εργασίας σε άνεργους

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Νέο πρόγραμμα 8.000 θέσεων εργασίας για άνεργους 55 ετών και άνω ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24.

Η κ. Κεραμέως ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα 55+ είναι ένα πρόγραμμα «για το οποίο είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι στο υπουργείο Εργασίας, γιατί υπάρχει μία μερίδα συμπολιτών μας, εκείνοι που είναι ηλικίας 55 ετών και άνω, οι οποίοι, αν τυχόν βρεθούν εκτός εργασίας, αν χάσουν τη δουλειά τους, να είμαστε ειλικρινείς, είναι πολύ πιο δύσκολο να βρουν δουλειά, εάν βρεθούν εκτός δουλειάς, μετά τα 55 έτη, παρά αν είναι στα 30 ή στα 40. Η πολιτεία δεν μπορεί να στέκεται αμέτοχη σε αυτό. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, ως υπουργείο Εργασίας, έχουμε θεσπίσει ένα ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για τους συμπολίτες μας αυτούς 55 ετών και άνω, επιδοτούμενη απασχόληση σε δήμους, σε περιφέρειες της χώρας, σε νοσοκομεία, σε δημόσιες υπηρεσίες».

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Όπως τόνισε η υπουργός, το πρόγραμμα 55+ υλοποιείται μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και είναι διάρκειας 24 μηνών, έχοντας ωφελήσει, μέχρι σήμερα, πάνω από 35.000 συμπολίτες μας, ώστε να συμπληρώσουν τα συντάξιμα έτη τους, παρέχοντας από την πλευρά τους την πολύτιμη εμπειρία τους σε δημόσιες υπηρεσίες.

Οι συντάξεις χηρείας

Αναφορικά με την επικείμενη ρύθμιση που εξήγγειλε προ λίγων ημερών για κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας, η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι πρόκειται για την επίλυση μίας εκκρεμότητας 10 ετών, την οποία δημιούργησε ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου και προέβλεπε ότι, όταν ένας άνθρωπος φεύγει από τη ζωή, ο χήρος ή η χήρα λαμβάνει αρχικά το 70% της σύνταξης του θανόντος συζύγου για τρία χρόνια και, στη συνέχεια, το 70% γίνεται 35%.

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«Σκεφτείτε πόσο σκληρή ήταν αυτή η ρύθμιση. Είναι η πιο δύσκολη φάση της ζωής τους, έχουν χάσει τον άνθρωπό τους και πλέον έρχεται και το κράτος και τους λέει στο μισό η σύνταξη που έπαιρνες και, άρα, αγωνιούν και για την επιβίωσή τους. Αυτό, λοιπόν, ήταν ένα ζήτημα το οποίο συζητείτο 10 χρόνια. Υπήρχαν νομικά ζητήματα για την επίλυση αυτού του προβλήματος και υπήρχαν και δημοσιονομικά ζητήματα, δηλαδή πού θα βρούμε τα λεφτά, για να καλύψουμε αυτήν την ανάγκη και να μπορέσουμε να μείνουμε στο 70% και να μην πέσουμε στο 35%», είπε η υπουργός Εργασίας.

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«Το λέω γιατί; Γιατί για μας στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει πολύ μεγάλη σημασία, όταν πάμε και διορθώνουμε κοινωνικές αδικίες, πρώτα να έχουμε βρει τον δημοσιονομικό χώρο. Βρήκαμε, λοιπόν, τον δημοσιονομικό χώρο και ήρθαμε εν συνεχεία να θεραπεύσουμε μία κοινωνική αδικία και να βάλουμε τέλος σε 10 χρόνια αβεβαιότητας», δήλωσε η κ. Κεραμέως.

Τόνισε μάλιστα ότι από τις επαφές που είχε με χήρες και χήρους συμπέρανε τη μεγάλη τους αγωνία: «Τι θα γίνει, αν εμείς φύγουμε από τη ζωή και έρθει το κράτος και ζητήσει αναδρομικά πίσω από τα παιδιά μας. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη αγωνία. Με τη ρύθμιση, λοιπόν, που εξήγγειλα, η οποία θα περάσει στη Βουλή των Ελλήνων μέσα στον Ιούλιο, με άμεση εφαρμογή, όσοι συνταξιούχοι χηρείας είχαν περικοπή στις συντάξεις τους στο 35%, η σύνταξή τους θα αυξηθεί στο 70%».

Η υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι επιπροσθέτως υπάρχουν περίπου 75.000 χήρες και χήροι στους οποίους έπρεπε να έχει μειωθεί η σύνταξη από το 70% στο 35% κατ’ εφαρμογή του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου.

«Αυτό δεν είχε γίνει και πλέον αυτό δεν πρόκειται να γίνει και δεν θα τους ζητηθούν καθόλου αναδρομικά για τα χρήματα που έπαιρναν όλο αυτό το διάστημα», διευκρίνισε.

Επιπλέον, η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ότι υπάρχει και μία τρίτη κατηγορία «με 122.000 συμπολίτες μας, συνταξιούχους οι οποίοι λάμβαναν δύο εθνικές συντάξεις, μία από δικό τους δικαίωμα και μία σύνταξη χηρείας, για παράδειγμα. Με βάση τον νόμο Τσίπρα-Κατρούγκαλου και μία μεταγενέστερη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αυτές οι δύο εθνικές γίνονται μία. Δηλαδή, δεν μπορούν να παίρνουν δύο εθνικές. Εμείς είχαμε πει ότι αυτό είναι πάρα πολύ σκληρό και ότι πρέπει να το διορθώσουμε και, γι’ αυτό, μέσα σε αυτά που εξήγγειλα και θα νομοθετήσουμε, είναι ότι θα συνεχίσουν να παίρνουν δύο εθνικές. Δεν θα πάμε στη μία εθνική, όπως έλεγε ο νόμος Τσίπρα- Κατρούγκαλου και επιπλέον έχω να σας πω ότι δεν θα ζητηθούν αναδρομικά ούτε από εκείνους για την περικοπή που θα έπρεπε να γίνει».