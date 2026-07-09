Νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 315 προσλήψεις στο Δημόσιο: Αιτήσεις, ειδικότητες, δικαιούχοι

Πίνακας περιεχομένων

Από την Τρίτη,21 Ιουλίου στις 08:00 ώρα το πρωί έως και την Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026 στις 2μμ μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση στο www.asep.gr για να συμμετάσχουν στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ( με αριθμό 6Κ/2026) που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 315 συνολικά θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα σε διάφορες ειδικότητες.

Η μια κατηγορία της προκήρυξης αφορά συνολικά 114 θέσεις της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και η άλλη 201 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.).

Στην πρώτη κατηγορία συμπεριλαμβάνονται ειδικότητες όπως : ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (διαφόρων ειδικοτήτων), ΠΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ και ΠΕ

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο Δημόσιο -Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Ενδεικτικά, αναφέρεται πως στην προκήρυξη ζητούνται μεταξύ άλλων οι εξής ειδικότητες:

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ή ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

Φορέας: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Έδρα: ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Συνολικές θέσεις: 1

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Φορέας: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έδρα: ΕΒΡΟΥ (Δ. Αλεξανδρούπολης

Συνολικές θέσεις: 1

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Φορέας:ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Έδρα:ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Συνολικές θέσεις 1

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έδρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη)

Συνολικές θέσεις 1

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Φορέας: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.)

Έδρα: ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Συνολικές θέσεις 4

ΠΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ

Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Έδρα: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ. Αχαρνών)

Συνολικές θέσεις 2

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ

ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

Φορέας:ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Έδρα:ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Συνολικές θέσεις:5

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Φορέας: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

Έδρα: ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Δ. Πεντέλης)

Συνολικές θέσεις: 4

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έδρα: ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Δ. Αγ. Βαρβάρας)

Συνολικές θέσεις 12

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΔΩ

Οι αιτήσεις

Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Παράβολο 15 ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο/η υποψήφιος/α ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας → Φορέας Δημοσίου → Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr).

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr). Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να αναγράψει τον κωδικό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι την υποβολή της αιτήσεώς του/της, άλλως η αίτηση δεν οριστικοποιείται.

Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο Α.Σ.Ε.Π. ολοκληρώνεται επιλέγοντας «Οριστικοποίηση», υπό την προϋπόθεση ότι ο κωδικός του παραβόλου βρίσκεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ», ώστε αυτό να δεσμευτεί. Σε κάθε περίπτωση ο/η υποψήφιος/α πρέπει να καταβάλει το αντίτιμο του παραβόλου που αναγράφει στην αίτησή του/της (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’).

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι/ες με την αίτηση συμμετοχής τους (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’ και Γ’) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της παρούσας.

Κάθε υποψήφιος/α μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσω-πικού (Π.Ε. ή Τ.Ε.). Στην αίτησή του/της ο/η υποψήφιος/α δηλώνει και τη σειρά των προτιμήσεών του/της για τις θέσεις, στις οποίες επιθυμεί να διορισθεί/προσληφθεί. Η υποβολή περισσότερων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση στην αίτηση

θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού, συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του/της υποψηφίου/ας από την περαιτέρω διαδικασία.