Νέες προσλήψεις σε Δήμο – Δείτε πού

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Ο Δήμος Πειραιά προχωρά στην πρόσληψη 33 εργαζομένων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών δημοτικών υπηρεσιών και δομών.

Οι προσλήψεις στον Δήμο Πειραιά ενισχύονται με νέα προκήρυξη που αφορά την κάλυψη 33 θέσεων εργασίας με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι νέες προσλήψεις αποσκοπούν στην κάλυψη λειτουργικών αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών και δομών.

Οι θέσεις απευθύνονται σε υποψηφίους διαφορετικών εκπαιδευτικών βαθμίδων, καλύπτοντας ανάγκες σε τομείς όπως η προσχολική αγωγή, η ψυχολογική υποστήριξη, η εστίαση και η καθαριότητα.

Οι θέσεις που θα καλυφθούν

Η προκήρυξη περιλαμβάνει συνολικά 33 θέσεις εργασίας για προσωπικό κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ.

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Ειδικότερα, οι ειδικότητες που ζητούνται είναι ΠΕ Ψυχολόγων με ειδίκευση στην Παιδοψυχολογία, ΠΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας, ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας, ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, ΔΕ Μαγείρων και ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο αίτησης που αντιστοιχεί στην κατηγορία της θέσης για την οποία υποβάλλουν υποψηφιότητα και να το συνοδεύσουν με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η κατάθεση της αίτησης μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως, μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου με νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Η διεύθυνση αποστολής και οι επισημάνσεις

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στον Δήμο Πειραιά, Δραγάτση 12, Τ.Κ. 18535, Πειραιάς, στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), 6ος όροφος, Γραφείο 12, υπόψη της κας Γραμματικοπούλου Ευαγγελίας.

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Για τις αιτήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικά, ως ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής θεωρείται εκείνη που αναγράφεται στην ταχυδρομική σφραγίδα του φακέλου. Παράλληλα, οι υποψήφιοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τους όρους της ανακοίνωσης πριν από την υποβολή της αίτησής τους, ώστε να αποφύγουν λάθη που ενδέχεται να οδηγήσουν σε αποκλεισμό.