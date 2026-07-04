Άδειες ιδιωτικού έργου και βαθμολογική προαγωγή: Οι αποφάσεις του ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας

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Σύμφωνα με ενημέρωση των αιρετών του ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας, το Συμβούλιο ενέκρινε αιτήματα για άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου και βαθμολογική προαγωγή μέλους του ΕΕΠ.

Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2 Ιουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης, εξετάστηκαν υπηρεσιακά ζητήματα που αφορούν μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ). Την ενημέρωση για τα αποτελέσματα της συνεδρίασης παρείχαν οι αιρετοί εκπρόσωποι Ιωάννης Κυργιόπουλος και Βασίλης Βούγιας.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν αιτήσεις για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, καθώς και θέμα βαθμολογικής προαγωγής μέλους του ΕΕΠ.

Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου

Το Συμβούλιο εξέτασε συνολικά τέσσερις αιτήσεις για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή από μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των αιρετών, το ΠΥΣΕΕΠ γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά και για τις τέσσερις αιτήσεις. Ωστόσο, για δύο από τις περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστεί να επανυποβάλουν αίτηση στο χρονικό διάστημα που θα προβλέπεται στη σχετική απόφαση που θα τους κοινοποιηθεί.

Βαθμολογική προαγωγή

Στο πλαίσιο της ίδιας συνεδρίασης εξετάστηκε και θέμα βαθμολογικής εξέλιξης μέλους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Το ΠΥΣΕΕΠ ενέκρινε τον πίνακα βαθμολογικής προαγωγής ενός μέλους ΕΕΠ, κλάδου ΠΕ23, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, με προαγωγή στον βαθμό Α΄.

Η ενημέρωση των αιρετών

Όπως επισημαίνουν οι αιρετοί εκπρόσωποι Ιωάννης Κυργιόπουλος και Βασίλης Βούγιας, η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη και είχε ως αντικείμενο την εξέταση των συγκεκριμένων υπηρεσιακών θεμάτων που αφορούν μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Στερεάς Ελλάδας.

Οι αποφάσεις αφορούν τόσο τη χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου όσο και τη βαθμολογική εξέλιξη προσωπικού, σύμφωνα με όσα γνωστοποιήθηκαν στην ενημέρωση των αιρετών.