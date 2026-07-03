ΕΛΑΣ: Προτείνει ειδικό μισθολόγιο για τους εκπαιδευτικούς και κατάργηση των Πανελλαδικών

Πίνακας περιεχομένων

Η ΟΙΕΛΕ υποστηρίζει ότι η κρίση στο εκπαιδευτικό επάγγελμα απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις και εθνικό διάλογο, παρουσιάζοντας σειρά προτάσεων και προβληματισμών που, όπως αναφέρει, αφορούν τόσο τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς όσο και τη συνολική λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος.

Οι θέσεις αυτές τέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης της Ομοσπονδίας με εκπροσώπους της ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο των επαφών που πραγματοποιεί με πολιτικά κόμματα.

Σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ, κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν ζητήματα όπως η επαναφορά της εποπτείας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας, η καθιέρωση ειδικού μισθολογίου για τους εκπαιδευτικούς, η θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου για τα Κέντρα Μελέτης και τα summer camps, καθώς και η αντιμετώπιση των παράνομων τίτλων σπουδών. Παράλληλα, η Ομοσπονδία κάνει λόγο για σοβαρή υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης και επισημαίνει την ανάγκη συνέχισης του διαλόγου με όλα τα πολιτικά κόμματα για το μέλλον της εκπαίδευσης.

Τσίπρας: Το ΕΛΑΣ θα καταργήσει τις Πανελλήνιες και θα αλλάξει τους μισθούς εκπαιδευτικών

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ:

Συνάντηση ΟΙΕΛΕ με ΕΛΑΣ – Επαναφορά των ιδ. Εκπαιδευτικών στην εποπτεία του Υπ. Παιδείας, ειδικό μισθολόγιο εκπαιδευτικών, ρυθμιστικό πλαίσιο για Κέντρα Μελέτης και summer camps

Η ΕΛΑΣ ήταν το πρώτο πολιτικό κόμμα που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της ΟΙΕΛΕ για έναν εθνικό διάλογο με στόχο την αντιμετώπιση της κατάρρευσης του εκπαιδευτικού επαγγέλματος. Στη συνάντηση την Ομοσπονδία μας εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος του ΔΣ Γιώργος Χριστόπουλος και ο Α’ Αντιπρόεδρος Αλέκος Γούλας, ενώ την ΕΛΑΣ η εκπρόσωπος Τύπου Θεώνη Κουφονικολάκου και η Τομεάρχης Παιδείας του κόμματος Ιωάννα Λαλιώτου, Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Οι εκπρόσωποι της ΟΙΕΛΕ ανέλυσαν την πρότασή τους για την αναγκαιότητα ενός ευρύτατου διαλόγου ώστε να αντιμετωπιστεί η κρίση που απειλεί το εκπαιδευτικό επάγγελμα. Μια κρίση που εκδηλώνεται με κύρια χαρακτηριστικά την τάση μαζικής φυγής από την ιδιωτική εκπαίδευση, τις αποχωρήσεις χιλιάδων αναπληρωτών από τις θέσεις τους, τις κατά 20.000 λιγότερες αιτήσεις σε σχέση με το 2023 στον Πίνακα του ΑΣΕΠ και την καταβαράθρωση των βάσεων στις παιδαγωγικές και «καθηγητικές» σχολές που δείχνει την απομάκρυνση των νέων από το χώρο της εκπαίδευσης. Μίλησαν για τις κάκιστες συνθήκες εργασίας και αμοιβής στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, ιδίως μετά την ψήφιση του Ν. 4713/2020 (Νόμου Κεραμέως). Ενημέρωσαν για τις ενέργειες της ΟΙΕΛΕ για την καταπολέμηση του φαινομένου των παράνομων τίτλων σπουδών και πιστοποιήσεων. Τέλος, αναφέρθηκαν στους σοβαρότατους κινδύνους υγείας και ασφάλειας που απειλούν χιλιάδες παιδιά στα απολύτως αρρύθμιστα Κέντρα Μελέτης και summer camps. Για το ζήτημα αυτό οφείλουμε να υπενθυμίζουμε την εξαιρετική συνεργασία που είχε η Ομοσπονδία μας με την Θεώνη Κουφονικολάκου την περίοδο που υπηρετούσε ως Βοηθός Συνηγόρου για τα δικαιώματα του Παιδιού.

Στο πλαίσιο της παραγωγικής συζήτησης, οι εκπρόσωποι της ΕΛΑΣ διατύπωσαν τις δικές τους προτάσεις, κάποιες εκ των οποίων έχουν ήδη παρουσιαστεί και δημόσια, δίνοντας έμφαση στους ακόλουθους άξονες:

Στην εξασφάλιση της εποπτείας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών από το Υπουργείο Παιδείας για να διασφαλιστεί η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και ένα πλαίσιο σταθερής, ασφαλούς εργασίας για τους συναδέλφους μας.

Στην ένταξη των εκπαιδευτικών στο ειδικό μισθολόγιο, με στόχο της ενίσχυση του κλάδου και την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών

Στην κατάργηση των Πανελλαδικών εξετάσεων, που επιβαρύνουν τις οικογένειες με τεράστιες δαπάνες, έχουν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών και συντηρούν ένα εκπαιδευτικό σύστημα-κούρσα, που ξεκινάει από το νηπιαγωγείο και αποκλείει τα πιο ευάλωτα παιδιά και από την εκπαίδευση και εν τέλει και από την πλήρη κοινωνική συμμετοχή.

Στην εισαγωγή σαφούς και οριοθετημένου πλαισίου λειτουργίας και προδιαγραφών για τα Κέντρα Μελέτης και για τα summer camps, ώστε να προστατευθούν τόσο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών, αλλά και τα στοιχειώδη δικαιώματα των εκπαιδευτικών και των λοιπών εργαζόμενων σε αυτά.

Τέλος, αναφέρθηκε ότι ο αρμόδιος τομέας θα εξετάσει και το ζήτημα της έκδοσης παράνομων τίτλων σπουδών και πιστοποιήσεων…

Συμφωνήθηκε ότι η συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές θα συνεχιστεί και ότι σε επόμενη συνάντηση θα συζητηθεί αναλυτικά το ζήτημα της εισβολής των funds στην ιδιωτική εκπαίδευση και η πολιτική χρήση του απολυτηρίου ΙΒ με στόχο μια ομάδα προνομιούχων μαθητών να έχει ευκολότερη πρόσβαση στο δημόσιο πανεπιστήμιο.

Ελπίζουμε και τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα και οι φορείς να ανταποκριθούν στην πρόσκλησή μας και να καταθέσουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους για την αντιμετώπιση της κρίσης του εκπαιδευτικού επαγγέλματος στην Ελλάδα.