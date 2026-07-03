Αποσπάσεις εκπαιδευτικών: Πότε θα ανακοινωθούν νέα ονόματα – Ποιούς αφορά

Πίνακας περιεχομένων

Την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 αναμένεται τελικά να συνεδριάσει το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ), προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία των αποσπάσεων των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2026-2027.

Με ενημερωτικό σημείωμά τους, οι αιρετοί του ΚΥΣΕΕΠ, Σεραφείμ Λάππας και Βασίλης Βούγιας, ενημερώνουν για τις τελευταίες εξελίξεις, εκφράζοντας παράλληλα έντονους προβληματισμούς σχετικά με τη διαδικασία και τις συνεχείς αναβολές.

Σύμφωνα με τους δύο αιρετούς, κατά τη συνεδρίαση θα επικυρωθούν οι πίνακες των λειτουργικών κενών στις περιοχές μετάθεσης, στα ΚΕΔΑΣΥ και στις ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ ανά κλάδο, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική διαδικασία των αποσπάσεων από περιοχή σε περιοχή, καθώς και προς ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, η διαδοχική μετάθεση της συνεδρίασης –η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή 3 Ιουλίου, στη συνέχεια μεταφέρθηκε για τη Δευτέρα 6 Ιουλίου και τελικά ορίστηκε για την Τρίτη 7 Ιουλίου– έχει δημιουργήσει έντονη αναστάτωση στα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ. Όπως αναφέρουν, η καθυστέρηση αυτή έχει αφήσει εκατοντάδες εργαζόμενους σε καθεστώς αβεβαιότητας, δυσκολεύοντας τον προγραμματισμό μετακομίσεων, μισθώσεων κατοικιών και οικογενειακών υποχρεώσεων ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών: Βγήκαν τα ονόματα στη Δευτεροβάθμια

Οι αιρετοί μεταφέρουν ακόμη πληροφορίες, οι οποίες –όπως διευκρινίζουν– δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως από το Υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με τις οποίες τα λειτουργικά κενά που απέστειλαν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις 29 Ιουνίου ζητήθηκε να επανυποβληθούν, καθώς κρίθηκε ότι έπρεπε να μειωθούν, με το σκεπτικό ότι οι περσινοί μόνιμοι διορισμοί μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ θα έπρεπε να έχουν περιορίσει τις ανάγκες.

Όπως τονίζουν, εφόσον ισχύουν αυτές οι πληροφορίες, προκύπτει σοβαρό ζήτημα αξιοπιστίας της διαδικασίας καταγραφής των λειτουργικών κενών, καθώς ουσιαστικά αμφισβητούνται τα στοιχεία που καταθέτουν οι διευθυντές σχολικών μονάδων, οι προϊστάμενοι των ΚΕΔΑΣΥ, οι διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις. Παράλληλα, διερωτώνται γιατί το ΥΠΑΙΘΑ ζητά από τις υπηρεσίες να καταγράφουν τις ανάγκες, εφόσον τελικά επιστρέφει τα στοιχεία ζητώντας νέα, διαφορετικά δεδομένα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ανάγκη θεσμοθέτησης ενός ενιαίου πλαισίου για τον καθορισμό του αριθμού των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ που μπορούν να υπηρετούν σε κάθε ΣΜΕΑΕ. Οι αιρετοί σημειώνουν ότι η σχετική νομοθετική ρύθμιση βρίσκεται εδώ και χρόνια σε εκκρεμότητα, παρότι προβλέπει τον καθορισμό των οργανικών αναγκών με βάση τη βαθμίδα εκπαίδευσης, τον τύπο της σχολικής μονάδας και το ενεργό μαθητικό δυναμικό, ώστε να υπάρχει ενιαίος τρόπος υπολογισμού σε όλη τη χώρα.

Κλείνοντας, εκφράζουν την ανησυχία τους ότι, εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για περικοπή των λειτουργικών κενών, η ίδια λογική ενδέχεται να εφαρμοστεί και στον καθορισμό των αναγκών για τις προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ κατά το σχολικό έτος 2026-2027, γεγονός που –όπως αναφέρουν– δημιουργεί πρόσθετους προβληματισμούς για την εύρυθμη λειτουργία των δομών Ειδικής Αγωγής.

Αποσπάσεις στο Ψηφιακό Φροντιστήριο: Μέχρι πότε οι αιτήσεις