Αποσπάσεις στο Ψηφιακό Φροντιστήριο: Μέχρι πότε οι αιτήσεις

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Η πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αφορά την παροχή ψηφιακής εκπαίδευσης σε μαθητές που προετοιμάζονται για πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδακτικής υποστήριξης.

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για μόνιμους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να αποσπαστούν στο Ψηφιακό Φροντιστήριο για το σχολικό έτος 2026-2027.

Πότε γίνονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις απόσπασης υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως και την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, ώρα 15:00.

Η διαδικασία γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ΙΕΠ: https://secondment.eservices.iep.edu.gr/home.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε μόνιμους εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Εκπαίδευσης των απαραίτητων κλάδων.

Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν θα αποσπαστούν στο Τμήμα Δ΄ Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του ΥΠΑΙΘΑ, για την παροχή ψηφιακής εκπαίδευσης.

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αφορά μαθητές και μαθήτριες που εξετάζονται σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Η υποστήριξη αφορά τη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου, το Λύκειο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, τα Επαγγελματικά Λύκεια και τη Δ΄ τάξη Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.

Οι εκπαιδευτικοί θα διδάσκουν απογευματινές ώρες, μετά το πέρας των μαθημάτων των Ημερησίων Λυκείων.

Η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία μπορεί να φτάνει έως εννέα ώρες την εβδομάδα, με μαθήματα διάρκειας 45 λεπτών.

Πέρα από τη ζωντανή διδασκαλία, οι εκπαιδευτικοί θα αναλαμβάνουν και ασύγχρονη εξ αποστάσεως προετοιμασία.

Στα καθήκοντά τους περιλαμβάνονται η προετοιμασία της διδασκαλίας, η παροχή ανατροφοδότησης, η δημιουργία δοκιμασιών και η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού.

Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί θα συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαδικτυακών μαθημάτων με βάση την ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων.

Θα δημιουργούν παρουσιάσεις, κουίζ και πολυμεσικό υλικό, θα διδάσκουν σε πραγματικό χρόνο και θα αξιολογούν την κατανόηση του υλικού από τους μαθητές.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υπεύθυνη δήλωση.

Απαιτούνται επίσης Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, βιογραφικό σημείωμα και βιντεοσκοπημένο μάθημα.

Το βιντεοσκοπημένο μάθημα πρέπει να έχει διάρκεια από 4 έως 7 λεπτά και να αφορά εξ αποστάσεως διδασκαλία σε ενότητα ή κεφάλαιο πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος.

Στο βίντεο πρέπει υποχρεωτικά να εμφανίζεται το πρόσωπο του εκπαιδευτικού. Αν αυτό δεν συμβεί, το βιντεοσκοπημένο μάθημα δεν λαμβάνεται υπόψη και ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία.

Η επιλογή των εκπαιδευτικών γίνεται με βάση κριτήρια που βαθμολογούνται συνολικά έως 100 μονάδες.

Στα κριτήρια περιλαμβάνονται η γενική παρουσία, η επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία, καθώς και το βιντεοσκοπημένο μάθημα.

Η γενική παρουσία αξιολογείται μέσω διά ζώσης συνέντευξης.

Στη συνέντευξη καλείται, κατά ανώτατο όριο, τριπλάσιος αριθμός υποψηφίων σε σχέση με τις απαιτούμενες θέσεις, με βάση τη βαθμολογία τους στα υπόλοιπα κριτήρια και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πιάσει τη βάση στο βιντεοσκοπημένο μάθημα.

Σύμφωνα με τους πίνακες της πρόσκλησης, οι θέσεις αφορούν πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των ΓΕΛ, των ΕΠΑΛ και της Ειδικής Αγωγής.

Για τα ΓΕΛ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, θέσεις σε Αρχαία Ελληνικά, Λατινικά, Ιστορία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Πληροφορική και Οικονομία.

Για τα ΕΠΑΛ προβλέπονται θέσεις σε μαθήματα όπως Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Τεχνολογία Υλικών, Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού και άλλα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Προβλέπονται επίσης θέσεις για την υποστήριξη μαθητών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Ο χρόνος απόσπασης στο Ψηφιακό Φροντιστήριο λογίζεται ως χρόνος πραγματικής διδακτικής υπηρεσίας και ως χρόνος για θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης.

Επιπλέον, προβλέπονται μονάδες μετάθεσης και πρόσθετη μοριοδότηση για τη διδακτική υπηρεσία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην πρόσκληση.

Ποιοι δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Από τη διαδικασία εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, στελέχη εκπαίδευσης των οποίων η θητεία λήγει μετά τις 31 Αυγούστου 2026, εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη απόσπαση η οποία δεν λήγει έως την ίδια ημερομηνία, καθώς και όσοι βρίσκονται σε αργία ή αναστολή καθηκόντων.

Προβλέπονται επίσης ειδικοί περιορισμοί για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και για εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής που δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο υπηρεσίας.