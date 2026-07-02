Μηχανογραφικό 2026: Νέες σχολές και αλλαγές στα επιστημονικά πεδία

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Οι αλλαγές αφορούν όλα τα επιστημονικά πεδία, με προσθήκες που διαφοροποιούν σημαντικά το τοπίο επιλογών για τους υποψηφίους.

Μηχανογραφικό 2026: Οι αλλαγές επηρεάζουν το μηχανογραφικό δελτίο και αυξάνουν τις επιλογές για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το μηχανογραφικό 2026 φέρνει σημαντικές αλλαγές στα επιστημονικά πεδία, με βασικό στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου των κενών θέσεων στα πανεπιστήμια και ιδιαίτερα στις στρατιωτικές σχολές, όπου τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μειωμένο ενδιαφέρον από τους υποψηφίους.

Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις αφορούν το 3ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο, όπου προστίθενται νέες επιλογές και διευρύνεται η πρόσβαση στις στρατιωτικές σχολές από περισσότερα πεδία, σε μια προσπάθεια των υπουργείων Παιδείας και Εθνικής Άμυνας να αυξήσουν τον αριθμό των εισακτέων.

Οι νέες επιλογές στα επιστημονικά πεδία

Στο 3ο επιστημονικό πεδίο των Επιστημών Υγείας προστίθενται συνολικά 16 νέες σχολές, από τις οποίες οι 14 είναι στρατιωτικές.

Αντίστοιχα, στο 4ο επιστημονικό πεδίο εντάσσονται 10 νέες σχολές, εκ των οποίων οι επτά είναι επίσης στρατιωτικές. Στα δύο αυτά πεδία διαγωνίζονται περίπου 13.000 και 28.000 υποψήφιοι αντίστοιχα, γεγονός που δημιουργεί προσδοκίες για μεγαλύτερη κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων.

Παράλληλα, στο 2ο επιστημονικό πεδίο προστίθενται έξι νέα τμήματα, μεταξύ των οποίων οι Θεατρικές Σπουδές και τμήματα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ στο 1ο πεδίο εντάσσεται ακόμη ένα τμήμα του ίδιου πανεπιστημίου.

Η προσπάθεια περιορισμού των κενών θέσεων

Η ανακατανομή των σχολών στο μηχανογραφικό αποτελεί, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Παιδείας, προσπάθεια αντιμετώπισης των κενών θέσεων που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια τόσο σε περιφερειακά όσο και σε κεντρικά ιδρύματα.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στις στρατιωτικές σχολές, καθώς οι βάσεις εισαγωγής έχουν υποχωρήσει αισθητά τα τελευταία χρόνια, χωρίς ωστόσο να αυξηθεί η ζήτησή τους από τους υποψηφίους.

Ενδεικτικά, την προηγούμενη χρονιά παρέμειναν κενές 141 θέσεις στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Όπλα), 162 θέσεις στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Όπλα) και 57 θέσεις στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού.

Το φετινό σύστημα θα αποτελέσει, ουσιαστικά, το πρώτο τεστ για το κατά πόσο η διεύρυνση της πρόσβασης σε περισσότερα επιστημονικά πεδία θα περιορίσει τις κενές θέσεις και θα ενισχύσει το ενδιαφέρον των υποψηφίων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού, όπου το 2025 η βάση εισαγωγής διαμορφώθηκε στα 8.940 μόρια.

Νέες δυνατότητες και για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Στις αλλαγές του φετινού μηχανογραφικού περιλαμβάνονται και τμήματα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης με έδρα την Άμφισσα, το οποίο την προηγούμενη χρονιά είχε 56 κενές θέσεις, θα είναι πλέον διαθέσιμο σε υποψηφίους από το 1ο, το 2ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο.

Οι αλλαγές που σχεδιάζονται για το 2027

Ο σχεδιασμός του υπουργείου Παιδείας δεν σταματά στις φετινές αλλαγές. Σύμφωνα με τα στοιχεία, από το μηχανογραφικό του 2027 θα διευρυνθεί η πρόσβαση και στα τμήματα Φυσικής, τα οποία θα είναι διαθέσιμα και για τους υποψηφίους του 3ου επιστημονικού πεδίου.

Η επιλογή αυτή συνδέεται με τον μεγάλο αριθμό κενών θέσεων που καταγράφεται στα συγκεκριμένα τμήματα. Ενδεικτικά, στο Τμήμα Φυσικής της Θεσσαλονίκης καλύφθηκαν μόνο 45 από τις 144 διαθέσιμες θέσεις, ενώ ακόμη και στο Τμήμα Φυσικής της Αθήνας καταγράφηκαν 99 κενές θέσεις, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος που επιχειρεί να αντιμετωπίσει το νέο μοντέλο του μηχανογραφικού.

Αλλαγές στις στρατιωτικές σχολές

Κοινή υπουργική απόφαση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 φέρνει αλλαγές στον αριθμό των εισακτέων. Οι μεταβολές αφορούν τόσο αυξήσεις σε συγκεκριμένες σχολές όσο και μείωση στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

Η απόφαση, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την υπογραφή των υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Οικονομικών, αποτυπώνει ενίσχυση σχολών που συνδέονται με επιχειρησιακές και τεχνολογικές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων. Για τους υποψηφίους, οι αλλαγές αυτές διαφοροποιούν τον χάρτη των διαθέσιμων θέσεων.

Περισσότερες θέσεις σε αεροπορικές και τεχνολογικές ειδικότητες

Η μεγαλύτερη εικόνα των αλλαγών δείχνει ενίσχυση της Σχολής Ικάρων, της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού. Οι αυξήσεις αυτές δημιουργούν περισσότερες δυνατότητες εισαγωγής για τους υποψηφίους που στοχεύουν στις συγκεκριμένες σχολές.

Οι φετινές μεταβολές συνδέονται με την έμφαση σε ειδικότητες τεχνολογικής και αεροπορικής υποστήριξης. Αντίθετα, η μείωση στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων περιορίζει τις διαθέσιμες θέσεις και αναμένεται να αυξήσει τον ανταγωνισμό για τους υποψηφίους που την επιλέγουν.

Η Σχολή Ικάρων αυξάνει τον αριθμό των εισακτέων σε σχέση με το 2025. Οι θέσεις ανεβαίνουν από 160 σε 175, δηλαδή καταγράφεται αύξηση κατά 15 θέσεις.

Οι αλλαγές κατανέμονται σε επιμέρους κατηγορίες. Οι Ιπτάμενοι αυξάνονται από 76 σε 80 θέσεις, οι Μηχανικοί από 43 σε 45, οι Ελεγκτές Αεράμυνας από 19 σε 20, οι Εφοδιαστές από 8 σε 10, οι Διοικητικοί από 8 σε 10 και οι Μετεωρολόγοι από 6 σε 10.

Αύξηση προβλέπεται και στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας. Οι θέσεις στη ΣΜΥΑ ανεβαίνουν από 200 σε 212, δηλαδή αυξάνονται κατά 12.

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Η ενίσχυση αυτή προκύπτει κυρίως από την Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης, όπου οι θέσεις αυξάνονται από 119 σε 135. Παράλληλα, στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού οι εισακτέοι αυξάνονται από 200 σε 205.

Λιγότερες θέσεις στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Η σημαντικότερη μείωση καταγράφεται στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Ο συνολικός αριθμός εισακτέων μειώνεται από 120 σε 105, δηλαδή κατά 15 θέσεις.

Η μείωση μοιράζεται στις δύο βασικές κατηγορίες της σχολής. Οι Μάχιμοι περιορίζονται από 80 σε 70 θέσεις, ενώ οι Μηχανικοί μειώνονται από 40 σε 35 θέσεις.

Ποιες σχολές μένουν χωρίς αλλαγές

Σταθερός παραμένει ο αριθμός των εισακτέων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, όπου προβλέπονται 300 θέσεις. Χωρίς μεταβολή παραμένει και η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, με 160 θέσεις.

Αμετάβλητος είναι και ο αριθμός εισακτέων στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής, με 60 θέσεις. Ωστόσο, στη ΣΣΑΣ υπάρχουν εσωτερικές ανακατανομές θέσεων ανάμεσα στα επιμέρους τμήματα.

Στη νέα απόφαση δεν εμφανίζεται η κατεύθυνση «Επιχειρησιακής Υποστήριξης – Ραδιοναυτίλοι» της ΣΜΥΑ. Η συγκεκριμένη κατεύθυνση το 2025 διέθετε επτά θέσεις και πλέον καταργείται.

Επίσης, δεν περιλαμβάνεται η κατεύθυνση «Έρευνας Πληροφορικής» της Σχολής Ικάρων. Η συγκεκριμένη κατεύθυνση και την προηγούμενη χρονιά είχε μηδενικό αριθμό εισακτέων.