«Καμπανάκι» για τις μαζικές παραιτήσεις διευθυντών δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων: Εργασιακή πίεση και άδειες άνευ αποδοχών

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Οι αιρετοί της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. στο ΑΠΥΣΠΕ Αττικής παρουσιάζουν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία μέσα σε τρία χρόνια καταγράφηκαν 281 παραιτήσεις διευθυντών και προϊσταμένων νηπιαγωγείων, κάνοντας λόγο για έντονη πίεση στη δημόσια εκπαίδευση.

Οι παραιτήσεις διευθυντών και προϊσταμένων νηπιαγωγείων στην Αττική βρέθηκαν στο επίκεντρο της 9ης συνεδρίασης του ΑΠΥΣΠΕ Αττικής, με τους αιρετούς της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. να παρουσιάζουν στοιχεία που, όπως υποστηρίζουν, αποτυπώνουν τη δυσχερή κατάσταση που επικρατεί στη δημόσια εκπαίδευση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της παράταξης, μέσα σε περίπου τρία χρόνια έχουν καταγραφεί 281 παραιτήσεις στελεχών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αττική, ενώ παράλληλα εκατοντάδες ακόμη εκπαιδευτικοί έχουν επιλέξει να λάβουν άδειες άνευ αποδοχών.

Τα στοιχεία που παρουσίασαν οι αιρετοί της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.

Όπως αναφέρουν οι αιρετοί της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε., τα στοιχεία παρουσιάστηκαν κατά τη συνεδρίαση του ΑΠΥΣΠΕ Αττικής που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2026, όπου μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν η απαλλαγή στελεχών εκπαίδευσης από τα καθήκοντά τους.

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Σύμφωνα με την παράταξη, κατατέθηκαν 13 αιτήματα απαλλαγής, από τα οποία εγκρίθηκαν ομόφωνα τα 12, ενώ ένα απορρίφθηκε καθώς κρίθηκε ότι δεν υπήρχαν λόγοι που να δικαιολογούν την αποδοχή του.

Οι αιρετοί επισημαίνουν ότι, μετά και την τελευταία συνεδρίαση, οι παραιτήσεις διευθυντών σχολείων και προϊσταμένων νηπιαγωγείων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της Αττικής ανέρχονται πλέον στις 281.

Εργασιακή πίεση και άδειες άνευ αποδοχών

Στην ανακοίνωσή τους, οι εκπρόσωποι της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. αναφέρουν ότι πίσω από κάθε παραίτηση βρίσκεται συνήθως ένας συνδυασμός επαγγελματικής εξουθένωσης, αυξημένων διοικητικών ευθυνών, πίεσης και συνεχών συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον.

Παράλληλα, σημειώνουν ότι την ίδια χρονική περίοδο ακόμη 315 εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αττική έχουν λάβει άδειες άνευ αποδοχών, στοιχείο που, σύμφωνα με την παράταξη, ενισχύει την εικόνα απομάκρυνσης εκπαιδευτικών τόσο από θέσεις ευθύνης όσο και από την εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι αιρετοί διευκρινίζουν ακόμη ότι στον συνολικό αριθμό των παραιτήσεων δεν περιλαμβάνονται όσοι συνταξιοδοτήθηκαν ούτε όσοι υπέβαλαν αίτημα παραίτησης το οποίο απορρίφθηκε από το υπηρεσιακό συμβούλιο.

Οι επισημάνσεις προς το υπουργείο Παιδείας

Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. αναρωτιέται, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της, μετά από ποιον αριθμό παραιτήσεων και αδειών άνευ αποδοχών η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού θα αντιληφθεί, κατά την άποψή της, την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο μεγαλύτερο ΑΠΥΣΠΕ της χώρας.

Παράλληλα, η παράταξη ασκεί κριτική στην απαίτηση του υπουργείου να αξιολογηθούν μέσα σε λίγες ημέρες τα βιβλία που θα διδαχθούν τη μεθεπόμενη σχολική χρονιά, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία υλοποιήθηκε έπειτα από πέντε χρόνια.

Στην ίδια ανακοίνωση, η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. χαιρετίζει τους 50.000 διορισμούς των τελευταίων ετών και την ίδρυση 3.448 νέων Τμημάτων Ένταξης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι, κατά την άποψή της, απαιτούνται άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της εργασιακής εξουθένωσης που οδηγεί εκπαιδευτικούς να αποχωρούν από θέσεις ευθύνης και από την εκπαίδευση.

Τέλος, οι αιρετοί υπενθυμίζουν ότι τα δύο προηγούμενα χρόνια συνταξιοδοτήθηκαν 1.546 εκπαιδευτικοί μόνο στο ΑΠΥΣΠΕ Αττικής, ενώ, όπως αναφέρουν, οι φετινές τελικές αφυπηρετήσεις έφτασαν τις 746, αριθμό που χαρακτηρίζουν πρωτοφανή για το μεγαλύτερο ΑΠΥΣΠΕ της χώρας.