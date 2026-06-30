Μεγάλο έργο 255 εκατ. ευρώ για φοιτητικές εστίες – Πού θα γίνει

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Η επίσκεψη της Σοφίας Ζαχαράκη στο Ηράκλειο Κρήτης ανέδειξε τις παρεμβάσεις του ΥΠΑΙΘΑ στη δημόσια εκπαίδευση, από το νέο Κέντρο Καινοτομίας και τις φοιτητικές εστίες έως τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία και το ΚΕΔΑΣΥ Ηρακλείου.

Με κεντρικό μήνυμα ότι η δημόσια εκπαίδευση αποτελεί προϋπόθεση προόδου για τη χώρα, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου βρέθηκαν στο επίκεντρο η καινοτομία, η διεθνοποίηση των πανεπιστημίων, η φοιτητική στέγη και οι σχολικές υποδομές.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλάμβανε εγκαίνια του Κέντρου Καινοτομίας Ηρακλείου, παρουσίαση νέου κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Κρήτης με το University of Delaware, επίσκεψη στις υπό ανέγερση φοιτητικές εστίες, καθώς και επαφές με φορείς της εκπαίδευσης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η υπουργός εγκαινίασε το 5ο από τα συνολικά 13 Κέντρα Καινοτομίας που δημιουργούνται σε όλη τη χώρα.

Το νέο Κέντρο φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Τμήμα Επιστήμης των Υπολογιστών, και εντάσσεται στον εθνικό σχεδιασμό για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης.

Από το Ηράκλειο, η Σοφία Ζαχαράκη έδωσε έμφαση στην ανάγκη το δημόσιο σχολείο να καλλιεργεί τις δεξιότητες του 21ου αιώνα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, ο προγραμματισμός, οι ψηφιακές εφαρμογές και η βιωματική μάθηση, ως εργαλεία που μπορούν να ενισχύσουν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής της, η υπουργός μίλησε σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Κρήτης για τη διεθνοποίηση του Ιδρύματος.

Αφορμή αποτέλεσε η παρουσίαση του νέου κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος «Advanced Materials for Sustainable Development», το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το University of Delaware των ΗΠΑ.

Το νέο κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3.247.015,64 ευρώ και καλύπτει τόσο την ανάπτυξη και λειτουργία του προγράμματος όσο και την προμήθεια σύγχρονου επιστημονικού και εργαστηριακού εξοπλισμού.

Στην ομιλία της, η Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε ότι η Ελλάδα δεν συζητά πλέον μόνο για το brain drain, αλλά για μια χώρα που μπορεί να προσελκύει ταλέντο.

Όπως τόνισε, τα ελληνικά πανεπιστήμια μπορούν να αποκτήσουν ισχυρότερη θέση στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη μέσα από διεθνείς συνεργασίες και κοινά προγράμματα με μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Η υπουργός σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν διατεθεί περισσότερα από 70 εκατ. ευρώ για τη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης.

Η χρηματοδότηση αφορά 48 κοινά και διπλά μεταπτυχιακά προγράμματα με κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού, με στόχο την ενίσχυση της έρευνας, των υποδομών και της διεθνούς παρουσίας των ελληνικών ΑΕΙ.

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε και στο ζήτημα της φοιτητικής στέγης.

Η Σοφία Ζαχαράκη επισκέφθηκε τις υπό κατασκευή φοιτητικές εστίες στην Πανεπιστημιούπολη των Βουτών, οι οποίες δημιουργούνται μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, με συνολικό προϋπολογισμό 255 εκατ. ευρώ.

Οι νέες φοιτητικές εστίες σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο θα διαθέτουν περίπου 4.846 κλίνες.

Από αυτές, 2.710 θα βρίσκονται στο Ρέθυμνο και 2.136 στο Ηράκλειο, με στόχο την αντιμετώπιση του διαχρονικού προβλήματος στέγασης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η υπουργός ανέφερε ότι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατασκευής νέων φοιτητικών εστιών στα περιφερειακά πανεπιστήμια της χώρας θα έχουν προστεθεί περισσότερες από 8.500 κλίνες μέσα στην επόμενη πενταετία.

Όπως σημείωσε, η δημόσια ανώτατη εκπαίδευση προϋποθέτει ουσιαστική στήριξη των φοιτητών και των οικογενειών τους.

Η επίσκεψη της υπουργού ξεκίνησε από τα νέα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης.

Εκεί είχε σύσκεψη με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης, Μανώλη Καρτσωνάκη, καθώς και με τους διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

Στη σύσκεψη συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, την προετοιμασία της νέας σχολικής χρονιάς και την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών.

Συζητήθηκαν επίσης η πρόοδος του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», η υλοποίηση των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων στην Κρήτη και οι ιδιαίτερες ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας του νησιού.

Η Σοφία Ζαχαράκη επισκέφθηκε το 10ο Γυμνάσιο Ηρακλείου «Μαριέττα Γιαννάκου», το οποίο εντάσσεται στη Β΄ φάση του ομώνυμου προγράμματος.

Η φάση αυτή περιλαμβάνει συνολικά οκτώ σχολικές μονάδες της χώρας, με προϋπολογισμό 2.871.111,53 ευρώ, και αφορά εκτεταμένες εργασίες αναβάθμισης των σχολικών εγκαταστάσεων.

Στη συνέχεια, η υπουργός επισκέφθηκε το 9ο Γυμνάσιο και το 10ο Λύκειο Ηρακλείου.

Οι δύο σχολικές μονάδες προετοιμάζονται για τη λειτουργία τους ως Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία από τη νέα σχολική χρονιά, με εργασίες ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού στις κτιριακές υποδομές, τα εργαστήρια, τους κοινόχρηστους χώρους και τον τεχνολογικό εξοπλισμό.

Η υπουργός επισκέφθηκε και το ΚΕΔΑΣΥ Ηρακλείου, όπου ενημερώθηκε για το έργο των στελεχών του και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε μαθητές, οικογένειες και εκπαιδευτική κοινότητα.

Το σχολικό έτος 2025-2026 το ΚΕΔΑΣΥ λειτουργεί με 10 διαγνωστικές ομάδες και 2 ομάδες υποστήριξης σχολικών μονάδων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, τα τελευταία σχολικά έτη το ΚΕΔΑΣΥ Ηρακλείου δέχεται κατά μέσο όρο περίπου 2.800 αιτήσεις τον χρόνο για διερεύνηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών.

Παράλληλα, εκδίδει περίπου 2.200 εκθέσεις αξιολόγησης και γνωματεύσεις ετησίως.

Η Σοφία Ζαχαράκη είχε επίσης συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Ευγένιο, με έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας Πολιτείας και Εκκλησίας σε ζητήματα παιδείας, πολιτισμού και κοινωνικής συνοχής.

Ακολούθησαν συναντήσεις με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη, και τον Δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό, με αντικείμενο τα εκπαιδευτικά ζητήματα του νησιού και της πόλης.

Στις επαφές της με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η υπουργός έθεσε και το ζήτημα της αξιοπρεπούς στέγασης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Όπως επισημάνθηκε, η στέγαση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες.