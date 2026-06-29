Φοιτητικό σπίτι: Προβληματισμός για τα ενοίκια – Οι περιοχές όπου δυσκολεύει η αναζήτηση

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Η αναζήτηση φοιτητικού σπιτιού γίνεται όλο και πιο δύσκολη, καθώς οι διαθέσιμες κατοικίες έως 50 τ.μ. λιγοστεύουν και τα ενοίκια παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Το φοιτητικό σπίτι βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο για χιλιάδες νέους φοιτητές και τις οικογένειές τους, αμέσως μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η διαδικασία αναζήτησης κατοικίας, όμως, δεν εξελίσσεται εύκολα, καθώς η αγορά ενοικίων εμφανίζει έντονη πίεση.

Τα διαμερίσματα που θεωρούνται κατάλληλα για φοιτητές, δηλαδή κατοικίες έως 50 τετραγωνικά μέτρα, γίνονται ολοένα και πιο δυσεύρετα. Η αυξημένη ζήτηση, οι περιορισμένες διαθέσιμες επιλογές και οι υψηλές ζητούμενες τιμές δημιουργούν ένα δύσκολο περιβάλλον για όσους αναζητούν προσιτή στέγη.

Η πίεση ξεκινά μετά την ανακοίνωση των βάσεων

Η ανακοίνωση των βάσεων αποτελεί το σημείο εκκίνησης για την αναζήτηση κατοικίας από τους νέους φοιτητές. Από εκείνη τη στιγμή, οι οικογένειες στρέφονται στην αγορά ενοικίων, προσπαθώντας να εντοπίσουν σπίτι που να καλύπτει τις ανάγκες του φοιτητή.

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Η κατάσταση, ωστόσο, εμφανίζεται ιδιαίτερα απαιτητική. Το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται κυρίως σε μικρά διαμερίσματα, τα οποία αποτελούν βασική επιλογή για φοιτητική διαμονή, όμως η διαθεσιμότητά τους είναι περιορισμένη.

Οι περιοχές όπου δυσκολεύει η αναζήτηση

Από το Αιγάλεω και τον Πειραιά έως την Καλλιθέα και την Αργυρούπολη, η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας γίνεται όλο και πιο σύνθετη. Στις περιοχές αυτές, τα διαθέσιμα σπίτια έως 50 τ.μ. δεν επαρκούν εύκολα για να καλύψουν τη ζήτηση.

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρονται και περιοχές όπως η Νέα Σμύρνη, του Ζωγράφου και το Χαλάνδρι, όπου οι ζητούμενες τιμές κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Το αποτέλεσμα είναι οι επιλογές για τους ενδιαφερόμενους να περιορίζονται σημαντικά.

Τα ενοίκια που προβληματίζουν τις οικογένειες

Ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E–Real Estates, Θεμιστοκλής Μπάκας, κάνει λόγο για «εκρηκτικές» τιμές στην αγορά. Όπως επισημαίνει, τα στοιχεία πρέπει να προβληματίσουν όσους αναζητούν προσιτή στέγη είτε για τους ίδιους είτε για τα παιδιά τους.

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Σύμφωνα με όσα αναφέρει, στην Αθήνα μεγάλο μέρος των διαθέσιμων κατοικιών κινείται από τα 501 ευρώ και πάνω. Το ποσοστό αυτό αποτυπώνει την ένταση του προβλήματος για όσους αναζητούν κατοικία με χαμηλότερο μηνιαίο κόστος.

Πάνω από τα 500 ευρώ μεγάλο μέρος των διαθέσιμων κατοικιών

Στις περιοχές όπως το Αιγάλεω, ο Πειραιάς, η Καλλιθέα, η Νέα Σμύρνη, του Ζωγράφου, η Αργυρούπολη και το Χαλάνδρι, το ποσοστό των κατοικιών με ζητούμενο ενοίκιο από 501 ευρώ και άνω ανέρχεται από το 70%.

Η εικόνα δεν περιορίζεται μόνο στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη, το 45% των διαθέσιμων σπιτιών κοστίζει τουλάχιστον 500 ευρώ τον μήνα, δείχνοντας ότι η πίεση στη φοιτητική στέγη αφορά και άλλη μεγάλη πόλη.