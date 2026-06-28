Ακίνητα – Προσοχή: Έρχονται πρόστιμα έως 1.000 ευρώ

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«Μεγάλος Αδελφός» στα ακίνητα: Έρχεται το ΜΙΔΑ με πρόστιμα έως 1.000 ευρώ για τους ιδιοκτήτες

Η τροπολογία του ΥΠΕΘΟ που κατατέθηκε βάζει στην πρώτη γραμμή τις κυρώσεις για όσους δεν δηλώνουν εγκαίρως ή δηλώνουν ανακριβώς την χρήση των ακινήτων τους, ανοίγοντας τον δρόμο για την πλήρη ενεργοποίηση του νέου Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων στις αρχές Ιουλίου.

Αλλαγές και στον ΕΝΦΙΑ

Αλλαγές έρχονται και στον ΕΝΦΙΑ από το 2027:

– Ο φόρος θα υπολογίζεται με βάση τα πραγματικά τετραγωνικά της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου

– Μικρότερο εμβαδόν = χαμηλότερος ΕΝΦΙΑ

– Μεγαλύτερο εμβαδόν = υψηλότερος ΕΝΦΙΑ από το 2027

– Χωρίς αναδρομικές επιβαρύνσεις

Σύνδεση ΜΙΔΑ – Ε9

– Καμία δήλωση χρήσης ακινήτου χωρίς προηγούμενη καταχώριση στο Ε9

– Δημιουργείται ενιαίο ψηφιακό αρχείο για ιδιοκτησία και χρήση

– Στόχος ο εντοπισμός λαθών, παραλείψεων και ασυμφωνιών

Τα πρόστιμα

Τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες ή ανακριβείς δηλώσεις:

– 500€ για μη δήλωση μίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης εντός 3 μηνών

– 100€ για ανακριβή στοιχεία μισθωτή ή παραχωρησιούχου

– 1.000€ για ψευδή στοιχεία με σκοπό επιδόματα ή επιδοτήσεις