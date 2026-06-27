Πανελλήνιες 2026: Μητέρα τριών παιδιών και αγρότισσα πέτυχε το όνειρό της

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Η Μαρία Πανάγου από τον Αλμυρό, μητέρα τριών παιδιών και μαθήτρια του Εσπερινού ΕΠΑΛ Αλμυρού, συγκέντρωσε 12.020 μόρια στον τομέα Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας, χωρίς φροντιστήριο και με καθημερινή προσωπική προσπάθεια.

Πανελλήνιες 2026– Με δύναμη, επιμονή και καθημερινή προσπάθεια, η Μαρία Πανάγου από τον Αλμυρό κατάφερε να πετύχει 12.020 μόρια στον τομέα Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας, φοιτώντας στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αλμυρού.

Μητέρα τριών παιδιών, με οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις, απέδειξε ότι η επιστροφή στα θρανία μπορεί να γίνει πραγματικότητα όταν υπάρχει θέληση, στόχος και αντοχή.

Από το Εσπερινό ΕΠΑΛ στον δρόμο για τη Νοσηλευτική

Η Μαρία Πανάγου ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο βήμα στην εκπαιδευτική της πορεία, με επιθυμία να ακολουθήσει τον χώρο της Νοσηλευτικής.

Όπως αναφέρει στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ, στόχος της είναι να προσφέρει στον συνάνθρωπο μέσα από το επάγγελμα του βοηθού νοσηλευτή.

Η χρονιά δεν ήταν εύκολη. Η ίδια έπρεπε να συνδυάσει το διάβασμα με την οικογένεια και την καθημερινότητα.

Διάβαζε μαζί με τα δύο μικρότερα παιδιά της, που φοιτούν στην Α’ Λυκείου και τη Γ’ Γυμνασίου, ενώ ο μεγαλύτερος γιος της είναι ήδη φοιτητής.

Χωρίς φροντιστήριο, με προσωπική προσπάθεια

Η επιτυχία της ήρθε χωρίς φροντιστήριο, αλλά με συστηματική προσωπική προσπάθεια.

Παράλληλα, στήριζε τη μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα της οικογένειας, γεγονός που έκανε την καθημερινότητά της ακόμη πιο απαιτητική.

Η ιστορία της Μαρίας Πανάγου δείχνει ότι η προσπάθεια δεν έχει ηλικία και ότι τα όνειρα μπορούν να διεκδικηθούν ακόμη και μέσα σε δύσκολες συνθήκες.

Η πορεία της από τα θρανία του Εσπερινού ΕΠΑΛ Αλμυρού μέχρι τον στόχο της Νοσηλευτικής αποτελεί ένα παράδειγμα δύναμης για όσους σκέφτονται να επιστρέψουν στην εκπαίδευση ή να κυνηγήσουν έναν νέο επαγγελματικό δρόμο.

Το φθινόπωρο, η Μαρία Πανάγου φιλοδοξεί να περάσει το κατώφλι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η επιτυχία της υπενθυμίζει ότι η γνώση, η επιμονή και η πίστη στον στόχο μπορούν να ανοίξουν δρόμους, ακόμη και όταν η καθημερινότητα μοιάζει γεμάτη εμπόδια.