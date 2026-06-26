Αποσπάσεις εκπαιδευτικών: Εκκρεμότητες, καθυστερήσεις και αγωνία για χιλιάδες οικογένειες

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Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία των αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την ώρα που χιλιάδες εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να βρίσκονται σε καθεστώς αναμονής για τις υπηρεσιακές τους μεταβολές ενόψει του σχολικού έτους 2026-2027.

Το ΚΥΣΔΕ συνεδρίασε την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 με μοναδικό θέμα την εξέταση των αιτήσεων απόσπασης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία, εγκρίνοντας συνολικά 36 αποσπάσεις εκπαιδευτικών.

Παρά την πρόοδο που καταγράφεται, οι εκκρεμότητες παραμένουν σημαντικές, καθώς δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι αποσπάσεις σε φορείς, ενώ αναμένεται και η εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής Μουσικής Παιδείας για τις αποσπάσεις μουσικών ειδικοτήτων στα Μουσικά Σχολεία. Σύμφωνα με την ενημέρωση του αιρετού μέλους του ΚΥΣΔΕ, Θοδωρή Κατσωνόπουλου, εφόσον δεν υπάρξει νέα ανατροπή, οι αποσπάσεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να ολοκληρωθούν και να ανακοινωθούν την Τρίτη 30 Ιουνίου.

Την ίδια ώρα, η ενημέρωση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα του θεσμικού πλαισίου για τις υπηρεσιακές μεταβολές στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, με αιχμές για την απουσία σαφούς μοριοδότησης, αντικειμενικών κριτηρίων, πινάκων κατάταξης και πλήρους διαφάνειας. Όπως επισημαίνεται, η αλλαγή του πλαισίου θεωρείται πλέον αναγκαία, ώστε οι μεταθέσεις και οι αποσπάσεις να γίνονται με όρους δικαιοσύνης, προβλεψιμότητας και ελέγχου.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή του σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 26 Ιουνίου 2026:

Αποσπάσεις σε Καλλιτεχνικά Σχολεία – Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση των αποσπάσεων

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Το ΚΥΣΔΕ συνεδρίασε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, με μοναδικό θέμα την εξέταση των αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών σε Καλλιτεχνικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2026-2027.

Εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες, οι οποίες οφείλονται αποκλειστικά στις σοβαρές καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στον συνολικό σχεδιασμό της διαδικασίας από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ.

Οι εκκρεμότητες που απομένουν

Μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές:

Δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι αποσπάσεις σε φορείς (Κεντρική Υπηρεσία ΥΠΑΙΘΑ, Μητροπόλεις, Αθλητικές Ομοσπονδίες).

Δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμη στο ΚΥΣΔΕ η εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής Μουσικής Παιδείας για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών μουσικών ειδικεύσεων στα Μουσικά Σχολεία. Αυτό σχετίζεται άμεσα με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών κυρίως στην Κεντρική Υπηρεσία και ως γνωστό, οι αποσπάσεις στους φορείς προηγούνται των υπολοίπων, άρα και των αποσπάσεων σε Μουσικά Σχολεία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, το αργότερο έως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου αναμένεται:

να εξεταστούν οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών μουσικών ειδικοτήτων για τα Μουσικά Σχολεία,

να ελεγχθούν οι πίνακες λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων όπως καταχωρίστηκαν από τις ΔΔΕ και τις ΠΔΕ

και να γίνει η τελική επικύρωσή τους από το ΚΥΣΔΕ.

Εφόσον δεν υπάρξει νέα ανατροπή, οι αποσπάσεις της Δευτεροβάθμιας μπορούν να ολοκληρωθούν και να ανακοινωθούν την Τρίτη 30 Ιουνίου.

Οι καθυστερήσεις δεν ήταν αναπόφευκτες

Ο στόχος αυτός εξακολουθεί να είναι εφικτός.

Δεν μπορεί όμως να παραγνωριστεί ότι το αρχικό χρονοδιάγραμμα ουσιαστικά κατέρρευσε, με αποτέλεσμα χιλιάδες εκπαιδευτικοί να παραμένουν επί εβδομάδες σε καθεστώς αβεβαιότητας, αδυνατώντας να οργανώσουν την προσωπική, οικογενειακή και επαγγελματική τους ζωή.

Η ευθύνη γι’ αυτή την εικόνα δεν μπορεί να μετακυλίεται ούτε στις υπηρεσίες ούτε στα υπηρεσιακά συμβούλια.

Αποτελεί ευθύνη της ηγεσίας του Υπουργείου, η οποία δεν κατάφερε να διασφαλίσει έναν έγκαιρο, ορθολογικό και προβλέψιμο προγραμματισμό των υπηρεσιακών μεταβολών.

Η ολοκλήρωση των αποσπάσεων και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στις 30 Ιουνίου αποτελεί πλέον το ελάχιστο που οφείλει να γίνει ως ένδειξη στοιχειώδους σεβασμού απέναντι στους εκπαιδευτικούς, στις οικογένειές τους, στις αρμόδιες υπηρεσίες, στις σχολικές μονάδες, αλλά και σε εκείνους τους ανθρώπους που εργάζονται κάτω από ασφυκτικές προθεσμίες για να φέρουν εις πέρας εργασίες που σχετίζονται με τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών.

36 αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Καλλιτεχνικά Σχολεία

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση εξετάστηκαν 103 έγκυρες αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων 29 αιτήσεις εκπαιδευτικών καλλιτεχνικών ειδικοτήτων, οι οποίες πληρούσαν τις τυπικές προϋποθέσεις.

Αποσπάσεις ανά σχολική μονάδα

Καλλιτεχνικό Σχολείο Αθήνας

• ΠΕ02: 1

• ΠΕ04.02: 1

• ΠΕ08: 1

• ΠΕ91.01: 1

Καλλιτεχνικό Σχολείο Αργολίδας

• ΠΕ02: 1

• ΠΕ04.02: 1

Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα

• ΠΕ02: 4

• ΠΕ03: 2

• ΠΕ04.04: 1

• ΠΕ06: 1

• ΠΕ80: 1

• ΠΕ08: 1

• ΠΕ79.01: 1*

(*Η οριστική απόφαση θα ληφθεί μετά την ολοκλήρωση των αποσπάσεων στα Μουσικά Σχολεία, καθώς υπάρχουν υποψήφιοι που έχουν αιτηθεί και σε Μουσικό και σε Καλλιτεχνικό.)

Καλλιτεχνικό Σχολείο Δράμας

• ΠΕ04.01: 1

Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου

• ΠΕ02: 1

• ΠΕ03: 1

• ΠΕ04.01: 1

• ΠΕ86: 1

Καλλιτεχνικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

• ΠΕ01: 1

• ΠΕ02: 1

• ΠΕ04.01: 1

• ΠΕ80: 1

• ΠΕ08: 1

• ΠΕ11: 1

Καλλιτεχνικό Σχολείο Κερατσινίου – Δραπετσώνας

• ΠΕ02: 1

• ΠΕ04.04: 1

Καλλιτεχνικό Σχολείο Κοζάνης

• ΠΕ02: 2

• ΠΕ03: 1

Καλλιτεχνικό Σχολείο Περιστερίου

• ΠΕ02: 1

• ΠΕ04.04: 1

• ΠΕ80: 1

Η θέση μας παραμένει σταθερή

Όπως ακριβώς επισημάναμε και κατά τη συνεδρίαση για τα Μουσικά Σχολεία, έτσι και σήμερα επαναλάβαμε ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο υπηρεσιακών μεταβολών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία έχει εξαντλήσει τα όριά του.

Η απουσία:

✔ σαφούς μοριοδότησης,

✔ αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων,

✔ πινάκων κατάταξης,

✔ πλήρους διαφάνειας και δυνατότητας ελέγχου,

δημιουργεί εύλογες αμφισβητήσεις, επιβαρύνει υπέρμετρα το έργο των υπηρεσιών και των υπηρεσιακών συμβουλίων και, τελικά, αφήνει εκτεθειμένους τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.

Η αλλαγή του πλαισίου αποτελεί πλέον αναγκαιότητα.

Είναι καιρός η πολιτική ηγεσία να προχωρήσει επιτέλους στη θεσμοθέτηση ενός δίκαιου, αντικειμενικού και πλήρως διαφανούς συστήματος μεταθέσεων και αποσπάσεων, αντίστοιχου με εκείνο που ισχύει στις γενικές υπηρεσιακές μεταβολές.