Επίδομα παιδιού: Πότε θα πληρωθεί η έκτακτη ενίσχυση

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Σε δύο φάσεις αναμένεται να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού, με την πρώτη πληρωμή έως τις 30 Ιουνίου και δεύτερη καταβολή έως τις 31 Αυγούστου για ειδικές περιπτώσεις δικαιούχων.

Σε δύο φάσεις αναμένεται να γίνει η καταβολή του έκτακτου επιδόματος παιδιού, με την πρώτη και βασική πληρωμή να τοποθετείται έως τις τελευταίες ημέρες του Ιουνίου.

Η δεύτερη πληρωμή θα ακολουθήσει για ειδικές περιπτώσεις δικαιούχων, όπου απαιτείται επανέλεγχος στοιχείων πριν από την τελική εκκαθάριση και καταβολή της ενίσχυσης.

Η πρώτη πληρωμή έως τις 30 Ιουνίου

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η κύρια καταβολή αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τις 30 Ιουνίου.

Η πληρωμή θα αφορά όσους είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, έχουν δηλωμένο και έγκυρο IBAN στην ΑΑΔΕ και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

Ποιοι μπαίνουν στην πρώτη καταβολή

Στην πρώτη φάση αναμένεται να ενταχθούν οι δικαιούχοι για τους οποίους δεν έχουν υπάρξει μεταβολές στα στοιχεία των εξαρτώμενων τέκνων μετά την τελευταία εκκαθάριση.

Με αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία μπορεί να προχωρήσει άμεσα, χωρίς να απαιτηθεί πρόσθετος έλεγχος ή νέα διασταύρωση στοιχείων.

Πληρωμές μαζί με τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Η καταβολή του έκτακτου επιδόματος παιδιού αναμένεται να συμπέσει χρονικά με τις τακτικές πληρωμές επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

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Οι τακτικές πληρωμές γίνονται στο τέλος κάθε μήνα, γεγονός που δημιουργεί ένα διπλό «κύμα» πληρωμών για εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους.

Χωρίς νέα αίτηση οι δικαιούχοι

Η έκτακτη ενίσχυση διαφοροποιείται από το τακτικό επίδομα παιδιού.

Όπως έχει επισημανθεί, χρηματοδοτείται απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό και δεν απαιτείται νέα αίτηση ή υποβολή δικαιολογητικών από τους δικαιούχους.

Για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων προβλέπεται δεύτερη καταβολή έως τις 31 Αυγούστου.

Η δεύτερη αυτή φάση αφορά κυρίως περιπτώσεις στις οποίες έχουν υπάρξει αλλαγές στα οικογενειακά ή φορολογικά στοιχεία.

Στις ειδικές περιπτώσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η προσθήκη νέου εξαρτώμενου τέκνου ή η διόρθωση δεδομένων στο μητρώο.

Για αυτές τις κατηγορίες απαιτείται επανέλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε η πληρωμή να γίνει με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Η πρώτη πληρωμή αφορά τις περιπτώσεις που είναι καθαρές ως προς τα στοιχεία και τις προϋποθέσεις.

Όσοι ανήκουν σε ειδικές περιπτώσεις δεν αποκλείονται από την ενίσχυση, αλλά η καταβολή τους μεταφέρεται χρονικά, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διασταυρώσεις.

Το έκτακτο επίδομα παιδιού αναμένεται να δώσει πρόσθετη οικονομική ανάσα σε οικογένειες με παιδιά, σε μια περίοδο αυξημένων αναγκών.

Η βασική πληρωμή έως τις 30 Ιουνίου και η δεύτερη φάση έως τις 31 Αυγούστου διαμορφώνουν το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της καταβολής στους δικαιούχους.