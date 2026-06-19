ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται τα επιδόματα Ιουνίου – Από πότε θα φανούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων
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Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή των επιδομάτων Ιουνίου από τον ΟΠΕΚΑ.
Η πληρωμή είναι προγραμματισμένη για τις 30 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη, ωστόσο ο δικαιούχοι θα δουν τα χρήματά τους, από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, στις 29 Ιουνίου, μετά τις 17.00.
Μεταξύ των επιδομάτων που θα καταβληθούν είναι το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ), το επίδομα γέννησης, το επίδομα στέγασης και τα αναπηρικά.
Όλες οι πληρωμές ΟΠΕΚΑ στα επιδόματα Ιουνίου
Επίδομα στέγασης
Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα)
Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα)
Αναπηρικά
Επίδομα Ομογενών
Σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων, ν.1296/1982
Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων
Έκτακτο επίδομα καλοκαιριού: Ο Δήμος που το δίνει
Επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων
Έξοδα κηδείας
Επίδομα γέννησης
Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
Κόκκινα δάνεια
Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές
Ευάλωτοι οφειλέτες
Επίδομα αναδοχής
Επαγγελματική αναδοχή
Πρόγραμμα προσωπικού βοηθού
Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας Αλβανίας.
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