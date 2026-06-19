ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται τα επιδόματα Ιουνίου – Από πότε θα φανούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων

Πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία για τον υποχρεωτικό καθαρισμό οικοπέδων, καθώς οι ιδιοκτήτες καλούνται να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες εργασίες και να υποβάλουν τη σχετική δήλωση στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αντιπυρική περίοδο.