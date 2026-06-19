Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Γερμανικά

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Πανελλήνιες 2026: Εξετάστηκαν στα Γερμανικά οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων

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Το πρόγραμμα έως τις 25 Ιουνίου

Το πρόγραμμα συνεχίζεται στις 20 Ιουνίου με τη Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, ενώ στις 22 Ιουνίου έχει οριστεί η Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία. Στη συνέχεια ακολουθούν τα Γαλλικά στις 23 Ιουνίου, τα Ιταλικά στις 24 Ιουνίου και τα Ισπανικά στις 25 Ιουνίου.

Οι ώρες προσέλευσης και η διάρκεια

Οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται εγκαίρως στα εξεταστικά κέντρα. Για τα περισσότερα Ειδικά Μαθήματα, η εξέταση αρχίζει στις 08:30 και η προσέλευση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 08:00.

Εξαίρεση αποτελούν τα Αγγλικά και το μάθημα Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, τα οποία ξεκινούν στις 10:00. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν προσέλθει έως τις 09:30.

Η διάρκεια εξέτασης διαφοροποιείται ανά μάθημα. Οι ξένες γλώσσες εξετάζονται σε διαδικασία τριών ωρών, ενώ το Ελεύθερο και το Γραμμικό Σχέδιο διαρκούν έξι ώρες.

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Για τα μουσικά μαθήματα προβλέπονται ειδικές διαδικασίες αξιολόγησης. Η Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία περιλαμβάνεται στα μαθήματα με διαφορετικό πλαίσιο εξέτασης σε σχέση με τις ξένες γλώσσες και τα σχέδια.

Σε εξέλιξη οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ

Παράλληλα με τα Ειδικά Μαθήματα, συνεχίζονται έως και τις 26 Ιουνίου οι Υγειονομικές Εξετάσεις και οι Πρακτικές Δοκιμασίες για τους υποψηφίους που ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ.

Η διαδικασία αφορά όσους επιδιώκουν την εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Για τους συγκεκριμένους υποψηφίους, το εξεταστικό πρόγραμμα παραμένει ενεργό και μετά την ολοκλήρωση των βασικών μαθημάτων.