Λαγοκέφαλοι στις θάλασσες: Γιατί δεν πρέπει να τους αγγίξετε ούτε να τους φάτε

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Για όσα πρέπει να προσέξουμε φέτος για τους λαγοκέφαλους, που έχουν κατακλύσει τις θάλασσες, μίλησε στο MEGA η Άννα Δουλάμη, νοσηλεύτρια τομέα υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Όπως εξήγησε η κα Δουλάμη, ο λαγοκέφαλος είναι επικίνδυνος σε περίπτωση κατανάλωσης λόγω νευροτοξίνης, η οποία δεν καταστρέφεται με το μαγείρεμα.

«Σε καμία περίπτωση δεν το τρώμε. Η τοξίνη δεν καταστρέφεται ούτε με τον βρασμό, ούτε με την κατάψυξη, δεν καταστρέφεται με οποιοδήποτε μαγείρεμα. Άρα δεν το καταναλώνουμε. Και ο δεύτερος κίνδυνος, αν βρεθεί δίπλα μας, είναι να μας δαγκώσει» τόνισε.

Όσον αφορά το δάγκωμα, διευκρινίζει ότι δεν είναι τοξικό αλλά προκαλεί βαθύ τραύμα λόγω των κοφτερών δοντιών και των δυνατών σιαγόνων του ψαριού. «Δεν είναι τοξικό το δάγκωμα. Δεν έχει κανένα δηλητήριο. Εκείνο που κάνει είναι ότι προκαλεί βαθύ τραύμα. Έχει πολύ κοφτερά δόντια και πολύ ισχυρές σιαγόνες», είπε.

Σε περίπτωση δαγκώματος, οι ειδικοί συνιστούν πλύσιμο του τραύματος με καθαρό νερό και ουδέτερο σαπούνι και όχι αντισηπτικό, ούτε θαλασσινό νερό, ώστε να εκτιμηθεί από γιατρό. Αν υπάρχει αιμορραγία, η προτεραιότητα είναι η διακοπή της με άμεση πίεση με καθαρό ύφασμα, και στη συνέχεια η ιατρική αξιολόγηση για πιθανό αντιτετανικό ορό ή ράμματα.

Την ίδια στιγμή διαψεύδεται η πληροφορία ότι ηλικιωμένη δέχτηκε δάγκωμα από λαγοκέφαλο στη Βάρκιζα, καθώς ο Δήμος Βάρης -Βουλιαγμένης έβγαλε σχετική ανακοίνωση, αναφέροντας πως επικοινώνησε με το αρμόδιο λιμενικό τμήμα, με το τοπικό υγειονομικό τμήμα και με τις συναρμόδιες υπηρεσίες της περιοχής, και δεν επιβεβαιώνεται κανένα τέτοιο περιστατικό.