Διορισμοί εκπαιδευτικών – Σήμα κινδύνου από τους νηπιαγωγούς: Μεγάλη αγωνία για τα κενά πριν από την κατανομή

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Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Νηπιαγωγών ζητά ουσιαστική κάλυψη των κενών στην προσχολική εκπαίδευση, επισημαίνοντας τις μεγάλες ανάγκες σε Γενική και Ειδική Αγωγή ενόψει των διορισμών του 2026.

Την ανάγκη να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα κενά στην προσχολική εκπαίδευση κατά την κατανομή των μόνιμων διορισμών του 2026 θέτει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Νηπιαγωγών με επιστολή του προς το Υπουργείο Παιδείας.

Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι, παρά τους διορισμούς των προηγούμενων ετών, τα νηπιαγωγεία εξακολουθούν να στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, γεγονός που, όπως τονίζει, αποτυπώνει την ύπαρξη σταθερών και όχι περιστασιακών αναγκών.

Οι ανάγκες στη Γενική Αγωγή

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο ΠΑ.ΣΥ.Ν., κατά το σχολικό έτος 2025-2026 πραγματοποιήθηκαν 2.472 προσλήψεις αναπληρωτών νηπιαγωγών Γενικής Αγωγής στον κλάδο ΠΕ60.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις δύο πρώτες φάσεις προσλήψεων, στις οποίες καλύφθηκαν 924 και 743 θέσεις αντίστοιχα. Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι οι αριθμοί αυτοί δείχνουν πως οι ανάγκες υπήρχαν ήδη από την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Παρά τις διαδοχικές προσλήψεις, αρκετές σχολικές μονάδες χρειάστηκε να λειτουργήσουν για μεγάλο διάστημα με ελλείψεις προσωπικού.

Η εικόνα αυτή, σύμφωνα με την επιστολή, επηρέασε την καθημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων και ανέδειξε για ακόμη μία χρονιά το πρόβλημα της καθυστερημένης κάλυψης των κενών.

Τι δείχνουν τα στοιχεία των τελευταίων ετών

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Νηπιαγωγών παραθέτει και συγκριτικά στοιχεία για τις προσλήψεις αναπληρωτών των τελευταίων σχολικών ετών.

Στη Γενική Αγωγή καταγράφηκαν 3.784 προσλήψεις το 2022-2023, 3.264 το 2023-2024, 3.188 το 2024-2025 και 2.472 το 2025-2026.

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Κατά τον Σύλλογο, η επαναλαμβανόμενη ανάγκη για χιλιάδες αναπληρωτές δείχνει ότι το σύστημα δεν καλύπτει προσωρινές ελλείψεις, αλλά πάγιες ανάγκες που εμφανίζονται κάθε σχολική χρονιά.

Στην επιστολή σημειώνεται ακόμη ότι στη Γενική Αγωγή ιδρύθηκαν 919 οργανικές θέσεις, οι οποίες καλύφθηκαν μέσω των περσινών διορισμών. Ωστόσο, προστίθενται οι 326 φετινές συνταξιοδοτήσεις, που δημιουργούν νέα οργανικά κενά.

Η εικόνα στην Ειδική Αγωγή

Ακόμη πιο έντονη είναι η ανησυχία για την Ειδική Αγωγή, όπου ο Σύλλογος αναφέρει ότι μεγάλο μέρος των αναγκών εξακολουθεί να καλύπτεται από αναπληρωτές.

Για τον κλάδο ΠΕ60 ΕΑΕ, οι προσλήψεις αναπληρωτών ανήλθαν σε 2.107 το 2022-2023, 3.475 το 2023-2024, 3.910 το 2024-2025 και 3.095 το 2025-2026.

Στην επιστολή γίνεται επίσης αναφορά σε εγκρίσεις παράλληλης στήριξης που δεν καλύπτονται πλήρως ακόμη και έως τη λήξη του σχολικού έτους.

Το στοιχείο αυτό, όπως προκύπτει από την παρέμβαση του ΠΑ.ΣΥ.Ν., συνδέεται άμεσα με την ανάγκη ενίσχυσης των δομών υποστήριξης με μόνιμο προσωπικό.

Οι 884 κενές θέσεις στην Ειδική Αγωγή

Στην Ειδική Αγωγή ιδρύθηκαν 1.842 οργανικές θέσεις Τμημάτων Ένταξης, από τις οποίες καλύφθηκαν οι 970.

Αυτό σημαίνει ότι 872 οργανικές θέσεις έμειναν χωρίς μόνιμη κάλυψη. Με την προσθήκη 12 συνταξιοδοτήσεων, ο αριθμός των κενών θέσεων ΠΕ60 ΕΑΕ φτάνει τις 884.

Ο Σύλλογος τονίζει ότι στα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνονται πρόσθετα κενά που προκύπτουν από υπηρεσιακές μεταβολές μέσα στη σχολική χρονιά.

Με βάση τα δεδομένα που παρουσιάζει, οι ανάγκες στη Γενική Αγωγή αντιστοιχούν σε περισσότερες από 1.000 θέσεις, ενώ στην Ειδική Αγωγή καταγράφονται 884 κενές οργανικές θέσεις.

Προβληματισμός για τον αριθμό των διορισμών

Ο ΠΑ.ΣΥ.Ν. αναφέρεται και στον τελικό αριθμό των μόνιμων διορισμών, επισημαίνοντας ότι, ενώ υπήρχαν προσδοκίες για περίπου 10.000 διορισμούς, ο αριθμός περιορίστηκε στους 5.500.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την επιστολή, αφήνει ακάλυπτες σημαντικές ανάγκες και δημιουργεί έντονο προβληματισμό στον κλάδο.

Ο Σύλλογος υπογραμμίζει ότι τα στοιχεία που παραθέτει δεν αποτελούν πρόβλεψη μελλοντικών αναγκών, αλλά αποτύπωση υπαρκτών κενών που καταγράφονται ήδη στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Για τον λόγο αυτό ζητά η κατανομή των επικείμενων διορισμών να γίνει με βάση τα πραγματικά δεδομένα των σχολικών μονάδων και όχι με γενικές εκτιμήσεις.

Τα αιτήματα των νηπιαγωγών

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Νηπιαγωγών ζητά να διασφαλιστεί ότι η κατανομή των μόνιμων διορισμών θα λάβει ουσιαστικά υπόψη τα τεκμηριωμένα κενά του κλάδου ΠΕ60 στη Γενική και την Ειδική Αγωγή.

Ζητά επίσης την κάλυψη του συνόλου των οργανικών κενών, την ενίσχυση των Τμημάτων Ένταξης και των ΚΕΔΑΣΥ με μόνιμο προσωπικό, καθώς και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό στελέχωσης των νηπιαγωγείων.

Στην επιστολή τονίζεται ότι η δημόσια εκπαίδευση δεν μπορεί να οργανώνεται κάθε Σεπτέμβριο με όρους προσωρινής διαχείρισης.

Ο Σύλλογος αναμένει από το Υπουργείο Παιδείας η τελική κατανομή των διορισμών να ανταποκριθεί στις καταγεγραμμένες ανάγκες της προσχολικής εκπαίδευσης, ώστε τα νηπιαγωγεία και οι δομές Ειδικής Αγωγής να στελεχωθούν εγκαίρως πριν από την έναρξη του σχολικού έτους 2026-2027.