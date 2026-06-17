Συνελήφθη 16χρονος για εκβιασμό 14χρονου – Άρπαξαν κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ

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Ένας 16χρονος συνελήφθη στο Πόρτο Ράφτη για υπόθεση εκβίασης 14χρονου, από τον οποίο φέρεται να αποσπάστηκαν χρυσά κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ.

Σοβαρή υπόθεση εκβίασης με θύμα έναν 14χρονο ερευνούν οι Αρχές στο Πόρτο Ράφτη, μετά τη σύλληψη 16χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι μαζί με συνεργούς του εξανάγκαζε τον ανήλικο να παραδίδει χρυσά κοσμήματα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η αξία των κοσμημάτων που αφαιρέθηκαν εκτιμάται σε περίπου 10.000 ευρώ, ενώ οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό δύο ακόμη ατόμων που έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Πώς φέρεται να δρούσε η ομάδα

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η υπόθεση εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια του Μαΐου.

Ο 16χρονος, μαζί με δύο ακόμη συνεργούς, φέρεται να απειλούσε έναν 14χρονο αλλοδαπό με σωματική βία, προκειμένου να τον αναγκάσει να παραδίδει σταδιακά χρυσά κοσμήματα.

Τα κοσμήματα ανήκαν στη μητέρα του 14χρονου και, σύμφωνα με τις Αρχές, αφαιρούνταν τμηματικά υπό το καθεστώς των απειλών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά την αστυνομική έρευνα, η οποία οδήγησε στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

Κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα κοσμήματα που αποσπάστηκαν από τον 14χρονο φέρονται να διοχετεύονταν σε ανταλλακτήριο χρυσού.

Με αυτόν τον τρόπο, οι δράστες φέρονται να αποκόμιζαν οικονομικό όφελος από την πώληση των αντικειμένων.

Η συνολική αξία των χρυσών κοσμημάτων εκτιμάται σε περίπου 10.000 ευρώ.

Το ποσό αυτό καταδεικνύει τη σοβαρότητα της υπόθεσης, καθώς δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό μικρής αξίας, αλλά για επαναλαμβανόμενη δράση σε βάρος ανηλίκου.

Η σύλληψη του 16χρονου

Ο 16χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της 12ης Ιουνίου στο Πόρτο Ράφτη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εκβίαση κατά συναυτουργία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και φωτοβολίδων.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του, η οποία κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Τι βρέθηκε στο σπίτι του

Κατά την έρευνα που έγινε στην κατοικία του 16χρονου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν αντικείμενα που εντάσσονται στη δικογραφία.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν πέντε φωτοβολίδες, ένας μηχανισμός εκτόξευσης φωτοβολίδων και μία σιδερογροθιά.

Τα ευρήματα αυτά συνδέονται με τις επιπλέον κατηγορίες που αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και φωτοβολίδων.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να αναζητούν τους δύο ταυτοποιημένους συνεργούς του 16χρονου.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Η υπόθεση προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς αφορά ανήλικους τόσο από την πλευρά του θύματος όσο και από την πλευρά των κατηγορουμένων.

Οι Αρχές εξετάζουν το πλήρες εύρος της δράσης και τις συνθήκες υπό τις οποίες ο 14χρονος φέρεται να εξαναγκάστηκε να παραδίδει τα κοσμήματα.

Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα περιστατικά ή επιπλέον εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί επιχειρούν να εντοπίσουν τους δύο συνεργούς που έχουν ταυτοποιηθεί, ώστε να οδηγηθούν και αυτοί ενώπιον της Δικαιοσύνης.