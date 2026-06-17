Στα χέρια των Αρχών μέλη εγκληματικής ομάδας που έκλεβαν κλιματιστικά από σχολεία

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Τρεις άνδρες συνελήφθησαν για κλοπές εξωτερικών μονάδων κλιματισμού από σχολεία και καταστήματα σε Γλυφάδα και Ηλιούπολη, με τη λεία να ξεπερνά τις 4.000 ευρώ.

Σχολεία και καταστήματα σε Γλυφάδα και Ηλιούπολη φέρονται να είχαν βάλει στο στόχαστρο τρεις άνδρες, οι οποίοι συνελήφθησαν από τις Αρχές για κλοπές εξωτερικών μονάδων κλιματισμού.

Οι συλληφθέντες, ηλικίας 37, 38 και 41 ετών, κατηγορούνται ότι είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα με σκοπό την αφαίρεση κλιματιστικών μονάδων. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η δράση τους είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2026.

Πώς εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι

Οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν το μεσημέρι της 8ης Ιουνίου 2026 από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας.

Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν να κινούνται στην περιοχή της Βούλας με τρία οχήματα, τα οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, χρησιμοποιούνταν για τη δράση της ομάδας.

Κατά τον έλεγχο που έγινε στα οχήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερις εξωτερικές μονάδες κλιματισμού, εξαρτήματα κλιματιστικών και πλήθος εργαλείων.

Η υπόθεση παραπέμπει σε οργανωμένη δράση, καθώς οι κατηγορούμενοι φέρονται να προσέγγιζαν τα σημεία-στόχους με τα οχήματά τους και να αφαιρούσαν τις εξωτερικές μονάδες από σχολικά συγκροτήματα και καταστήματα.

Οι κλοπές σε Γλυφάδα και Ηλιούπολη

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι η ομάδα φέρεται να δρούσε σε Γλυφάδα και Ηλιούπολη, επιλέγοντας κυρίως σχολεία και επαγγελματικούς χώρους.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί πέντε υποθέσεις διακεκριμένων κλοπών, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.

Το συνολικό οικονομικό όφελος που φέρονται να αποκόμισαν από τη δράση τους ξεπερνά τις 4.000 ευρώ.

Η αξία αυτή αφορά τις μονάδες και τα εξαρτήματα που αφαιρέθηκαν, με τις ζημιές για σχολικές μονάδες και καταστήματα να δημιουργούν επιπλέον προβλήματα στην καθημερινή τους λειτουργία.

Τι αναφέρει η ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ επάγγελμα.

Η αστυνομική έρευνα έδειξε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν οργανωθεί με σκοπό την αφαίρεση εξωτερικών μονάδων κλιματισμού από καταστήματα και σχολικά συγκροτήματα.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, τα κατασχεθέντα ευρήματα εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ οι Αρχές αξιολογούν και άλλα στοιχεία για τη δράση της ομάδας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.