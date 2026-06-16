Ειδικά Νηπιαγωγεία και ειδικά Δημοτικά σχολεία: Οι οδηγίες για τη νέα σχολική χρονιά

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Τα Ειδικά Νηπιαγωγεία και τα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία καλούνται να προχωρήσουν στον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου για το 2026-2027, με οδηγίες για τη λήξη της φετινής χρονιάς, το Ολοήμερο και την έναρξη των μαθημάτων τον Σεπτέμβριο.

Ειδικά Νηπιαγωγεία και Ειδικά Δημοτικά Σχολεία μπαίνουν σε φάση προγραμματισμού για το σχολικό έτος 2026-2027, με το Υπουργείο Παιδείας να αποστέλλει σχετική εγκύκλιο προς τις αρμόδιες εκπαιδευτικές δομές.

Το έγγραφο αφορά τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την οργάνωση του εκπαιδευτικού έργου, τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος, τη λήξη της διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2025-2026 και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Η εγκύκλιος με αριθμό πρωτοκόλλου 79127/Δ3/15-6-2026 έχει θέμα τις ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2026-2027.

Το έγγραφο εστάλη στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στους Συμβούλους Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, καθώς και στους Συμβούλους.

Την εγκύκλιο υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννης Παπαδομαρκάκης.

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για το 2026-2027

Η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης θέτει υπόψη των στελεχών εκπαίδευσης και των Συλλόγων Διδασκόντων θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία.

Στόχος είναι τα Ειδικά Νηπιαγωγεία και τα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία της χώρας να προγραμματίσουν εγκαίρως και με οργανωμένο τρόπο το εκπαιδευτικό τους έργο για τη νέα σχολική χρονιά.

Σχολεία: Τι αλλάζει για τους μαθητές από το 2027

Ο προγραμματισμός αφορά τόσο τη συνολική λειτουργία των σχολικών μονάδων όσο και τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος, ώστε οι αναγκαίες ενέργειες να έχουν ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Τι ισχύει για τη λήξη των μαθημάτων

Η λήξη των μαθημάτων για το σχολικό έτος 2025-2026 έχει οριστεί για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Την ημέρα αυτή χορηγούνται τα Πιστοποιητικά Φοίτησης, οι Τίτλοι Προόδου και τα αντίγραφα Τίτλων Σπουδών, όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 2 και στο άρθρο 20 του Π.Δ. 79/2017.

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Παράλληλα, την ίδια ημέρα αποστέλλονται τα Πιστοποιητικά Φοίτησης των μαθητών και μαθητριών των Ειδικών Νηπιαγωγείων, καθώς και οι Τίτλοι Σπουδών των μαθητών και μαθητριών της ΣΤ΄ τάξης των Ειδικών Δημοτικών.

Η αποστολή των τίτλων γίνεται για την εγγραφή των μαθητών σε Δημοτικά, Ειδικά Δημοτικά, Γυμνάσια, Γυμνάσια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Γυμνάσια ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ και Ε.Ε.Ε.ΕΚ., ανάλογα με την περίπτωση.

Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Με την έναρξη του σχολικού έτους 2026-2027 και πριν από την έναρξη των μαθημάτων, οι σχολικές μονάδες θα πρέπει να προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες.

Οι ενέργειες αυτές συνδέονται με την οργάνωση και λειτουργία του σχολείου, καθώς και με τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου για τη νέα χρονιά.

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Η έναρξη των μαθημάτων έχει οριστεί για την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026. Εκείνη την ημέρα θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός.

Την ίδια ημέρα θα δοθούν οδηγίες για ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος και τη γενικότερη λειτουργία του σχολείου, ενώ οι μαθητές και οι μαθήτριες θα παραλάβουν τα βιβλία τους και θα αποχωρήσουν.

Οι ενέργειες που ζητούνται από τα στελέχη εκπαίδευσης

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι τα στελέχη της εκπαίδευσης καλούνται να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να επιτευχθεί έγκυρος και έγκαιρος προγραμματισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2026-2027.

Οι Διευθυντές και οι Διευθύντριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να ενημερώσουν τα Ειδικά Νηπιαγωγεία και τα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία της περιοχής ευθύνης τους.

Αντίστοιχα, οι Προϊστάμενοι, οι Προϊστάμενες, οι Διευθυντές και οι Διευθύντριες των σχολικών μονάδων καλούνται να ενημερώσουν τα μέλη των Συλλόγων Διδασκόντων.

Η ενημέρωση θα γίνει με αποστολή της εγκυκλίου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να έχουν πλήρη εικόνα για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.