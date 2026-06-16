Τι αλλάζει σε 238 σχολεία της χώρας

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Το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» περνά στη Β΄ φάση, με εργασίες αναβάθμισης σε 238 σχολεία και σχολικά συγκροτήματα σε 132 δήμους της χώρας.

Στη Β΄ φάση περνά το πρόγραμμα αναβάθμισης σχολικών υποδομών, με εργασίες που ξεκινούν εντός της εβδομάδας σε 238 σχολεία και σχολικά συγκροτήματα σε 132 δήμους της χώρας.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ανέφερε σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ ότι οι ανακαινίσεις αρχίζουν σταδιακά, ενώ από τον προσεχή Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η σύνταξη των μελετών για τα επόμενα 450 σχολεία που θα ενταχθούν στην επόμενη φάση.

Οι εργασίες που ξεκινούν στα σχολεία

Η Β΄ φάση του προγράμματος αφορά παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες σε όλη την επικράτεια, με στόχο τα κτίρια να είναι έτοιμα και λειτουργικά πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν αναβαθμίσεις σε υποδομές υγιεινής, μονώσεις αιθουσών, επισκευές κεραμοσκεπών, στεγανώσεις και γενικότερες παρεμβάσεις συντήρησης.

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Βασικός στόχος είναι οι ανακαινίσεις να προχωρήσουν χωρίς να επιβαρυνθεί η λειτουργία των σχολείων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Για τον λόγο αυτό, οι παρεμβάσεις δρομολογούνται πριν από την επιστροφή των μαθητών στις αίθουσες.

Ο στόχος για 2.000 σχολεία έως το 2029

Το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών της χώρας.

Σύμφωνα με τη Σοφία Ζαχαράκη, ο στόχος είναι έως το 2029 να έχουν ολοκληρωθεί αντίστοιχες παρεμβάσεις σε 2.000 σχολεία.

Η υπουργός χαρακτήρισε το πρόγραμμα μέρος μιας συνολικής στρατηγικής επένδυσης στις σχολικές υποδομές, με σύγχρονα κτίρια και περισσότερες ευκαιρίες για τους μαθητές.

Οι επόμενες 450 σχολικές μονάδες

Η επόμενη φάση του προγράμματος θα αφορά επιπλέον 450 σχολικές μονάδες. Οι σχετικές μελέτες αναμένεται να αρχίσουν από τον Σεπτέμβριο, μέσα στο σχολικό έτος 2026-2027.

Με τον τρόπο αυτό, η διαδικασία δεν περιορίζεται στα 238 σχολεία της τρέχουσας φάσης, αλλά προχωρά με νέο κύκλο προετοιμασίας για ακόμη περισσότερες παρεμβάσεις.

Η κ. Ζαχαράκη τόνισε ότι η Παιδεία δεν αφορά μόνο προγράμματα σπουδών και μεταρρυθμίσεις, αλλά και τις αίθουσες, τις αυλές, τους χώρους δημιουργίας και συνεργασίας.

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Ποιος υλοποιεί και χρηματοδοτεί τα έργα

Τα έργα της Β΄ φάσης υλοποιούνται από την Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. και αφορούν σχολεία και σχολικά συγκροτήματα σε 132 δήμους.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από δωρεά ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς, μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι στόχος είναι η ενίσχυση του δημόσιου σχολείου, με παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα μαθητών, εκπαιδευτικών και τοπικών κοινωνιών.