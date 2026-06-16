Στο νοσοκομείο η Μάρω Κοντού: «Το πρόβλημά της είναι πολύ σοβαρό»

Με το στεγαστικό να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τα ελληνικά νοικοκυριά και τις τιμές ακινήτων και ενοικίων να έχουν εκτοξευτεί, επιβαρύνοντας σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, η απόφαση του Αρείου Πάγου δίνει μια σημαντική ανάσα σε όσους δανειολήπτες έχουν εντάξει τις οφειλές τους στον νόμο Κατσέλη.