Ανάσα για 80.000 δανειολήπτες: Τι ισχύει μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου

Πίνακας περιεχομένων

Με το στεγαστικό να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τα ελληνικά νοικοκυριά και τις τιμές ακινήτων και ενοικίων να έχουν εκτοξευτεί, επιβαρύνοντας σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, η απόφαση του Αρείου Πάγου δίνει μια σημαντική ανάσα σε όσους δανειολήπτες έχουν εντάξει τις οφειλές τους στον νόμο Κατσέλη.

Μια απόφαση που θα έχει ως αποτέλεσμα να πληρώνουν στο εξής χαμηλότερη μηνιαία δόση 80.000 δανειολήπτες.

Σύμφωνα με νομικούς, η συγκεκριμένη απόφαση δικαιώνει χιλιάδες δανειολήπτες που άμεσα θα δουν να μειώνονται σημαντικά οι μηνιαίες δόσεις των οφειλών που έχουν ρυθμίσει κάνοντας χρήση του νόμου Κατσέλη.

Η Realnews, με τη βοήθεια έγκριτων νομικών, παρουσιάζει έναν αναλυτικό οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δανειολήπτες που έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους μέσω του νόμου Κατσέλη.

1) Τι αναφέρει η απόφαση του Αρείου Πάγου;

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης της ολομέλειας του Αρείου Πάγου, το επιτόκιο θα υπολογίζεται στη μηνιαία δόση του δανείου και όχι σε ολόκληρο το ποσό. Έτσι, αν ένας δανειολήπτης έχει πάρει δάνειο 100.000 ευρώ και καταβάλει μηνιαία δόση 1.000 ευρώ, ο τόκος θα υπολογίζεται στο ποσό των 1.000 ευρώ και όχι στο σύνολο της οφειλής.

2) Με την εφαρμογή της απόφασης, πόσο θα μειωθούν οι μηνιαίες δόσεις;

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις θα υπάρξουν σημαντικές μειώσεις στις μηνιαίες δόσεις των δανείων. Η «R» παραθέτει δύο παραδείγματα: Παράδειγμα 1: Για δάνειο 100.000 ευρώ, αποπληρωμή σε 20 χρόνια και επιτόκιο 4,5% η μηνιαία δόση είναι σήμερα 616, ευρώ ενώ μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου θα είναι 417 ευρώ. Το μηνιαίο όφελος είναι 199 ευρώ και το ετήσιο 1.428 ευρώ. Παράδειγμα 2: Για δάνειο 50.000 ευρώ, αποπληρωμή σε 20 χρόνια και επιτόκιο 4,5% η μηνιαία δόση είναι σήμερα 308 ευρώ, ενώ μετά την απόφαση του Αρείου θα είναι 209 ευρώ. Το μηνιαίο όφελος είναι 99 ευρώ και το ετήσιο 1.188 ευρώ.

3) Πότε θα εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου;

Η απόφαση έχει άμεση εφαρμογή. Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρισθεί εάν θα ισχύσει από το τέλος Ιουνίου. Υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ενδέχεται οι τράπεζες και οι servicers να «παγώσουν» τους τόκους σε όλα τα δάνεια που έχουν ρυθμιστεί με τον νόμο Κατσέλη μέχρι να υπάρξουν διευκρινίσεις επί της απόφασης Ανώτατου Δικαστηρίου.

4) Τι ισχύει με το επιτόκιο των δανείων;

Εφαρμόζεται το επιτόκιο που προβλέπει η δικαστική απόφαση. Για παράδειγμα, εφόσον πρόκειται για σταθερό επιτόκιο, αυτό θα παραμένει αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Αντίστοιχα, στις περιπτώσεις κυμαινόμενου επιτοκίου θα λαμβάνεται υπ’ όψιν το επιτόκιο που ισχύει κατά τον χρόνο καταβολής κάθε δόσης.

5) Θα πρέπει να προσφύγουν οι δανειολήπτες στη Δικαιοσύνη προκειμένου να μειωθεί η δόση;

Θα πρέπει να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη οι οφειλέτες μόνο στην περίπτωση που δεν εφαρμόσουν ορθά την απόφαση του Αρείου Πάγου οι τράπεζες και οι servicers.

6) Οι τράπεζες και οι servicers θα πρέπει να αποστείλουν νέα δοσολόγια στους δανειολήπτες;

Ναι, θα πρέπει να στείλουν νέα, αναλυτικά και σαφή δοσολόγια στους δανειολήπτες, έτσι ώστε να υπολογιστεί με ακρίβεια το ύψος των μηνιαίων δόσεων που πρέπει να καταβάλουν.

7) Η απόφαση του Αρείου Πάγου έχει αναδρομική ισχύ;

Κάποιοι νομικοί εκτιμούν ότι θα πρέπει να γίνουν νέες δίκες καθώς η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν έχει αναδρομική ισχύ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι πρώτοι που θα δουν να μειώνεται η δόση του δανείου τους να είναι οι περίπου 70.000 με 75.000 δανειολήπτες που έχουν κάνει ήδη προσφυγές.

8) Εάν υπάρξει αναδρομική ισχύς της απόφασης, θα επιστραφούν χρήματα στους δανειολήπτες ή θα υπάρξει συμψηφισμός με μελλοντικές πληρωμές;

Θα πρέπει να επιστραφούν τα χρήματα στον δανειολήπτη και μόνο εάν επιθυμεί ο δανειολήπτης θα γίνεται συμψηφισμός με το κεφάλαιο.

9) Γιατί ο Άρειος Πάγος δεν αναφέρει ότι η απόφαση έχει αναδρομική ισχύ;

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικαστές δεν μπήκαν στο ζήτημα της αναδρομικής εφαρμογής της κάτι που θα άνοιγε την κερκόπορτα της επιστροφής ποσών στους δανειολήπτες. Η εξήγηση που έδιναν δικαστικές πηγές είναι πως το δικαστήριο απάντησε μόνο στα προδικαστικά ερωτήματα που τέθηκαν και μεταξύ αυτών δεν ήταν η αναδρομική ή μη εφαρμογή, αν δηλαδή θα έχει ισχύ από τη δημοσίευση και μετά ή από τη στιγμή που ρυθμίστηκε με δικαστική απόφαση το δάνειο πριν από πολλά χρόνια.

10) Για ποιον λόγο θα πρέπει να προσφύγουν οι δανειολήπτες και πάλι στη Δικαιοσύνη;

Όπως αναφέρουν νομικοί, κάθε περίπτωση δανειολήπτη είναι διαφορετική και καθορίζεται με βάση μια ξεχωριστή δικαστική απόφαση. Συνεπώς, όπως επισημαίνουν, κάθε δανειολήπτης με τον δικηγόρο του πρέπει να απευθυνθεί αρχικά στους φορείς που κατέχουν το δάνειό του. Αν δεν βρεθεί λύση όσον αφορά τον τρόπο εφαρμογής, θα πρέπει να προσφύγει στα δικαστήρια.