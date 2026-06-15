Βάσεις 2026: Πότε βγαίνουν βαθμολογίες και πότε ανοίγει το Μηχανογραφικό

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Οι πανελλήνιες 2026 συνεχίζονται με Ειδικά Μαθήματα και Πρακτικές Δοκιμασίες, ενώ προς τα τέλη Ιουνίου αναμένονται οι βαθμολογίες που θα ανοίξουν τον δρόμο για το Μηχανογραφικό και τις βάσεις.

Βάσεις 2026: Το ενδιαφέρον των υποψηφίων μεταφέρεται πλέον στις βαθμολογίες, στο Μηχανογραφικό Δελτίο και στις βάσεις εισαγωγής, καθώς το βασικό εξεταστικό πρόγραμμα προχωρά προς την ολοκλήρωσή του και ακολουθεί η διαδικασία των Ειδικών Μαθημάτων και των Πρακτικών Δοκιμασιών.

Οι βαθμολογίες των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού αναμένεται να ανακοινωθούν προς τα τέλη Ιουνίου, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Εκτιμάται ότι θα συνοδευτούν και από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία των πανελληνίων 2026, τα οποία θα βοηθήσουν στην εξαγωγή πιο ασφαλών συμπερασμάτων για την πορεία των βάσεων στα τμήματα και τις σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το Μηχανογραφικό και οι βάσεις μετά τις βαθμολογίες

Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θα ακολουθήσει η διαδικασία για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου από τους υποψηφίους. Η πλατφόρμα αναμένεται να λειτουργήσει μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.

Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται, στόχος είναι έως το τέλος Ιουλίου να έχουν ανακοινωθεί οι βάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Έτσι, οι υποψήφιοι θα περάσουν από το στάδιο των βαθμολογιών στην τελική φάση της επιλογής σχολών και τμημάτων.

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Ποιοι εξετάζονται στα Ειδικά Μαθήματα

Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων θα διεξαχθούν από την Τρίτη 16 Ιουνίου έως τις 25 Ιουνίου 2026. Αφορούν υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα.

Η συμμετοχή σε αυτά είναι απαραίτητη για όσους διεκδικούν εισαγωγή σε σχολές ή τμήματα όπου απαιτείται εξέταση σε Ειδικό Μάθημα. Για τον λόγο αυτό, η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί ξεχωριστό και κρίσιμο σκέλος των πανελληνίων 2026.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των Ειδικών Μαθημάτων

Η αρχή θα γίνει την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 με τα Αγγλικά. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου ακολουθεί το Ελεύθερο Σχέδιο, την Πέμπτη 18 Ιουνίου το Γραμμικό Σχέδιο και την Παρασκευή 19 Ιουνίου τα Γερμανικά.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται το Σάββατο 20 Ιουνίου με τη Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία και τη Δευτέρα 22 Ιουνίου με τη Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία. Οι εξετάσεις ολοκληρώνονται με τα Γαλλικά την Τρίτη 23 Ιουνίου, τα Ιταλικά την Τετάρτη 24 Ιουνίου και τα Ισπανικά την Πέμπτη 25 Ιουνίου.

Οι ώρες προσέλευσης και η διάρκεια των εξετάσεων

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες έως τις 08:00 για τα μαθήματα που ξεκινούν στις 08:30. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται το Ελεύθερο Σχέδιο, το Γραμμικό Σχέδιο, τα Γερμανικά, η Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, τα Γαλλικά, τα Ιταλικά και τα Ισπανικά.

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Για τα Αγγλικά και το μάθημα Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, η έναρξη έχει οριστεί στις 10:00 και η προσέλευση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 09:30.

Η διάρκεια εξέτασης στις ξένες γλώσσες είναι τρεις ώρες, ενώ στο Ελεύθερο και στο Γραμμικό Σχέδιο φτάνει τις έξι ώρες. Στη Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, η εξέταση φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί από τέσσερα έως έξι λεπτά για κάθε υποψήφιο.

Για το μάθημα Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, η συνολική διάρκεια της εξέτασης είναι τρεις ώρες και τριάντα λεπτά. Οι διαφορετικές ώρες έναρξης και οι διαφορετικές διάρκειες καθιστούν απαραίτητη την προσεκτική παρακολούθηση του προγράμματος από τους υποψηφίους.